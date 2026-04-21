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Hindi Newsजरा हटके93 साल पहले एक टाटा ने रचा था आसमानी इतिहास! कराची से मुंबई तक की वो पहली उड़ान जिसने बदल दी भारत की तकदीर!

93 साल पहले एक 'टाटा' ने रचा था आसमानी इतिहास! कराची से मुंबई तक की वो पहली उड़ान जिसने बदल दी भारत की तकदीर!

Indian Aviation History: 1932 में JRD टाटा ने कराची से मुंबई तक पहली डाक उड़ान भरकर भारत में विमानन की नींव रखी. सीमित संसाधनों के बावजूद टाटा एयर सर्विसेज सफल रही, आगे चलकर एयर इंडिया बनी और 2022 में टाटा समूह के पास फिर लौट आई. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:31 PM IST
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93 साल पहले एक 'टाटा' ने रचा था आसमानी इतिहास! कराची से मुंबई तक की वो पहली उड़ान जिसने बदल दी भारत की तकदीर!

तारीख थी 15 अक्टूबर 1932, उस सुबह भारतीय विमानन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है. कराची के ड्रिघ रोड हवाई अड्डे से जब एक छोटे से सिंगल इंजन वाले डी हैविलैंड पुस मॉथ हेलिकॉप्टर ने उड़ान भरी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये भारत के एक विशाल एयरलाइंस साम्राज्य की नींव है. इसे उड़ाने वाले थे दूरदर्शी जेआरडी टाटा, जिनके सपने बादलों से भी ऊंचे थे. उस पहली उड़ान में कोई यात्री नहीं था, बल्कि 25 किलो एयर-मेल यानी डाक के बस्ते थे. यही वह पल था जिसने भारत को दुनिया के हवाई नक्शे पर लाकर खड़ा कर दिया और आगे चलकर 'एयर इंडिया' के रूप में एक दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई.

एक जुनून की उड़ान और टाटा का सपना

जेआरडी टाटा का हेलिकॉप्टर के प्रति लगाव अचानक नहीं था. 1929 में उन्होंने भारत का पहला पायलट लाइसेंस (नंबर 1 टैग के साथ) हासिल किया था. 1932 में उन्होंने 'टाटा एयर सर्विसेज' की स्थापना की, जो डाक और यात्रियों को लाने-ले जाने वाली पहली कमर्शियल कैरियर बनी. उस दौर में टाटा एयर सर्विसेज को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. ब्रिटिश सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, केवल हर चिट्ठी पर चार आने मिलते थे. खुद टाटा समूह के लोग भी इस व्यापार को लेकर आशंकित थे, लेकिन जेआरडी का आत्मविश्वास अडिग रहा और पहले ही साल कंपनी ने 60000 रुपये का मुनाफा कमाया.

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जुहू की मिट्टी से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों तक का सफर

शुरुआती दिनों में ये एयरलाइंस मुंबई के जुहू में एक मिट्टी के मकान से चलती थी और मैदान को रनवे की तरह इस्तेमाल किया जाता था. मानसून में जब मैदान भर जाता, तो जेआरडी पूना से अपना संचालन करते थे. प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, एयरलाइंस लोकप्रिय होती गई. 1946 में ये 'एयर इंडिया' बनी और 1948 में आजादी के तुरंत बाद 'मालाबार प्रिंसेस' विमान ने मुंबई से लंदन तक पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरकर इतिहास रच दिया. 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ और जेआरडी टाटा को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया, जहां वे 1978 तक बने रहे.

सत्तर साल बाद घर लौटी एयर इंडिया

राष्ट्रीयकरण के बाद एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस अलग-अलग हो गईं, लेकिन समय के साथ प्र गलत फैसलों के चलते एयर इंडिया घाटे में डूब गई. इसे बचाने के लिए सरकार ने इसे बेचने का फैसला किया. एयर इंडिया को वापस पाने के लिए कई बड़ी कंपनियों ने बोली लगाई थी, लेकिन इतिहास ने खुद को दोहराया. टाटा समूह ने इस दौड़ में जीत हासिल की और नियंत्रण खोने के लगभग सात दशक बाद, 2022 में जेआरडी टाटा की इस ऐतिहासिक विरासत को टाटा ने फिर से अपने स्वामित्व में ले लिया.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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