आठवां अजूबा: 32 नहीं इस लड़के के मुंह में है पूरे 94 दांत! वीडियो देखकर नहीं होगा आंखों पर भरोसा

94 Dant Wala Ladka: आज तक आपने 32 दांतों के बारे में सुना होगा, लेकिन एक अजीब मामला सामने आया है. एक युवक के मुंह में 94 दांत पाए गए हैं. अब इस युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर सब हैरान हैं. आप भी देखें ये वीडियो.

कितनी लेयर में हैं दांत?

हम सबने स्कूल में जीव विज्ञान की किताब में यही पढ़ा था कि इंसानों के मुंह में 32 दांत होते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है जिसके मुंह में 94 दांत हैं. वीडियो देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा. करीब 2 फीट कद वाले इस व्यक्ति का शरीर सामान्य से काफी अलग दिखता है. हाथ, पांव और मुंह की बनावट में भी काफी अंतर है. वीडियो में दावा किया गया है कि इस लड़के की उम्र 27 साल है और इसके मुंह में तीन लेयर में दांत हैं. इसके बाद वीडियो में मुंह खोलकर दांत भी दिखाए जाते हैं. अब ये अजीब मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोगों ने मजाक बनाने की कोशिश की तो वहीं बहुत यूजर्स ने इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना भी की.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @susheelkumaryadav1995 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 59 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने चिंता जताते हुए लिखा, "कितनी दिक्कत होती होगी." दूसरे यूजर ने लिखा, "भगवान इन्हें सुखी रखें. यह संवेदना का विषय है. भविष्य में जब उम्र बढ़ेगी, उस समय की मानसिक पीड़ा का अनुमान लगाकर देखिए." एक यूजर ने लिखा, "भगवान इसको हमेशा अच्छा रखें और सबको हमेशा स्वस्थ रखे. किसी को कोई दिक्कत ना हो." दूसरे यूजर ने लिखा, "इन दांतों को अभी निकलवालो और इलाज कराओ."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.