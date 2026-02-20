Advertisement
trendingNow13116108
Hindi Newsजरा हटके94 साल के दादाजी के पास है लंबी उम्र का असली सीक्रेट! पोती ने खोल दी पोल, सभी बोले- मुझे भी बता दो...

94 साल के दादाजी के पास है लंबी उम्र का असली सीक्रेट! पोती ने खोल दी पोल, सभी बोले- मुझे भी बता दो...

94 साल की उम्र में भी चलते-फिरते, खाना बनाते और लैपटॉप सीखते दादा की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. पोती ने उन्हें ‘न्यू फेस ऑफ वेलनेस’ बताया और महंगे जिम-सप्लीमेंट ट्रेंड पर सवाल खड़े कर दिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम @sindhusfoodforthought
फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम @sindhusfoodforthought

Longevity Secret Viral Post: सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट ने हजारों लोगों का दिल जीत लिया. एक महिला ने अपने 94 साल के दादा की तस्वीर और कहानी शेयर की, जिन्हें वह प्यार से ‘थाथा’ कहती हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ट्रिलियन डॉलर की ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री के बीच उनके दादा अब भी खुद चल-फिर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और नई चीजें सीख रहे हैं. लोगों को यह सादगी और ऊर्जा बेहद प्रेरणादायक लगी.

क्या करते हैं 94 साल के थाथा?

पोस्ट में बताया गया कि उनके दादा न सिर्फ रोजमर्रा के काम खुद करते हैं, बल्कि हाल ही में लैपटॉप चलाना भी सीख रहे हैं. इस उम्र में नई स्किल सीखना अपने आप में बड़ी बात है. महिला ने लिखा कि जहां आजकल लोग महंगे जिम, प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स पर निर्भर हैं, वहीं उनके दादा ने कभी इन चीजों का सहारा नहीं लिया. फिर भी उनकी सेहत और फुर्ती किसी युवा से कम नहीं दिखती.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पिटाई करो, बस हड्डी मत तोड़ना... तालिबान के नए कानून ने पूरी दुनिया को हिलाया, महिलाओं के लिए 'नर्क' बना अफगानिस्तान!

क्या वेलनेस सच में नया ट्रेंड है?

महिला ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि वेलनेस कोई नया ट्रेंड नहीं है. दक्षिण एशियाई और हिंदू परंपराओं में शारीरिक गतिविधि, मानसिक संतुलन और अनुशासन पहले से ही जीवन का हिस्सा रहे हैं. पहले लोग बिना ‘वेलनेस’ शब्द का इस्तेमाल किए ही संतुलित जीवन जीते थे. उनका मानना है कि आज जिसे हम ट्रेंड की तरह अपनाते हैं, वह दरअसल जीवन जीने का पुराना और सादा तरीका है.

क्या महंगे जिम जरूरी हैं?

पोस्ट में उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में सवाल उठाया कि क्या सच में लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए महंगे जिम मेंबरशिप या सप्लीमेंट्स जरूरी हैं. उन्होंने लिखा कि उनके दादा इस बात के जीवंत उदाहरण हैं कि नियमितता, सादगी और मेहनत ही असली कुंजी है. उन्होंने माना कि वह खुद भी अपने दादा के गुणों का थोड़ा सा हिस्सा अपनाना चाहती हैं.

 

 

‘न्यू फेस ऑफ वेलनेस’ क्यों कहा?

मजाक में महिला ने सुझाव दिया कि उनके दादा को ‘न्यू फेस ऑफ वेलनेस एंड ब्यूटी’ बना देना चाहिए. यह लाइन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. लोगों को यह विचार इतना पसंद आया कि कमेंट सेक्शन में बधाइयों और शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने लिखा कि वे खुद को भाग्यशाली मानते अगर उनके पास भी ऐसे प्रेरणादायक दादा होते.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: यहां PhD करने वाले को क्यों दी जाती है तलवार और गोल टोपी? अनोखी परंपरा के पीछे क्या है सच

लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी?

सोशल मीडिया यूजर्स ने 94 साल की उम्र में उनकी फिटनेस और ऊर्जा की खूब तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “आप बहुत भाग्यशाली हैं.” वहीं दूसरे ने दादा को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दीं. इस पोस्ट ने यह साबित कर दिया कि असली वेलनेस महंगे ट्रेंड्स में नहीं, बल्कि अनुशासन, निरंतरता और सकारात्मक सोच में छिपी होती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Longevity SecretgrandfatherviralAnti Aging

Trending news

क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
manoj mukund naravane book controversy
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
OpenAI CEO Sam Altman
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
Amruta Fadnavis
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी