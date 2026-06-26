Emotional Viral Video: आंध्र प्रदेश से एक ऐसी दिल छू लेने वाली खबर आई है जो आपको भावुक कर देगी. 94 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अपनी अमेरिकी नागरिकता सिर्फ इसलिए छोड़ दी ताकि वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने देश की मिट्टी में बिता सकें. उनका कहना है, "मैं एक हिंदुस्तानी के रूप में मरना चाहती हूं." सोशल मीडिया पर उनकी यह भावुक अपील अब तेजी से वायरल हो रही है.
यह पूरी कहानी आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के चिनगंजम मंडल के चिंथागुमपला गांव की रहने वाली कोंड्रगुंटा महालक्ष्मीम्मा की है. महालक्ष्मीम्मा की उम्र इस समय करीब 94 साल है. उनके पति नागभूषणम के निधन के बाद वह साल 2000 में अपने डॉक्टर बेटे बुच्चैया चौधरी के साथ रहने के लिए अमेरिका के वर्जीनिया चली गई थीं. वहां उन्होंने करीब 18 साल बिताए और अमेरिकी नागरिकता भी ले ली. लेकिन कहते हैं न कि इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, अपने वतन की मिट्टी की खुशबू उसे हमेशा अपनी तरफ खींचती है.
2018 में लौटीं अपने गांव
साल 2018 में जब उनके बेटे मंगालागिरी के एनआरआई अस्पताल में काम करने के लिए भारत लौटे, तो महालक्ष्मीम्मा भी उनके साथ वापस अपने पैतृक गांव आ गईं. तब से वह अपने ही गांव में रह रही हैं. अब जब वह अपनी जिंदगी के 95वें साल के करीब पहुंच रही हैं, तो उनके मन में बस एक ही इच्छा बची है कि उन्हें कानूनी तौर पर फिर से भारतीय नागरिक मान लिया जाए.
BIG NEWS 94-year-old Andhra woman gives up US citizenship.
"Collector garu, I am nearing 95 years of age"
"My only wish is to spend my final days in my motherland India"
"I want my last rites to be performed in my native village"
"Please help me obtain Indian… pic.twitter.com/D1CiTzYE8D
— News Algebra (@NewsAlgebraIND) June 26, 2026
कलेक्टर के सामने लगाई गुहार
अपनी इसी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए महालक्ष्मीम्मा अपने डॉक्टर बेटे के साथ बापटला के जिला कलेक्टर जे वेंकट मुरली से मिलने पहुंचीं. व्हीलचेयर पर बैठी बुजुर्ग अम्मा को देखकर कलेक्ट्रेट के अधिकारी भी भावुक हो गए. उन्होंने कलेक्टर को बताया कि उन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता पहले ही छोड़ दी है और भारतीय नागरिकता दोबारा पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया है.
'यहीं मरे मेरी मिट्टी'
महालक्ष्मीम्मा ने अधिकारियों से बेहद भावुक लहजे में कहा कि वह अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन अपनी मातृभूमि में गुजारना चाहती हैं. उनकी अंतिम इच्छा है कि जब वह इस दुनिया से जाएं, तो उनका अंतिम संस्कार उनके अपने पैतृक गांव की मिट्टी में हो और वह एक भारतीय नागरिक के रूप में इस दुनिया को अलविदा कहें. उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उनकी उम्र को देखते हुए उनके नागरिकता के आवेदन को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए.
आगे क्या होगी कानूनी प्रक्रिया?
बुजुर्ग महिला की इस देशभक्ति और भावुक अपील को सुनने के बाद जिला कलेक्टर जे वेंकट मुरली ने उन्हें पूरा भरोसा दिया है. कलेक्टर ने बताया कि उनके आवेदन पर तय नियमों के तहत तेजी से काम किया जाएगा. स्थानीय जांच पूरी होने के बाद इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद राज्य सरकार केंद्र सरकार से महालक्ष्मीम्मा को दोबारा भारतीय नागरिकता देने की सिफारिश करेगी. महालक्ष्मीम्मा ने भी सरकार को भरोसा दिया है कि वह भारत के संविधान और यहां के सभी कानूनों का पूरी तरह सम्मान करेंगी.