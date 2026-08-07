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'97 साल की उम्र में उड़ते प्लेन के पंख पर खड़ी हुई दादी!' खिलाड़ी कुमार जैसा स्टंट कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; लोग कर रहे सलाम

जिस उम्र में ज्यादातर लोग आराम करना पसंद करते हैं, उस उम्र में ब्रिटेन की 97 वर्षीय बेट्टी ब्रोमेज ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएं. उन्होंने हवा में उड़ते जहाज के पंख पर खड़े होकर न सिर्फ दुनिया को चौंका दिया, बल्कि सबसे उम्रदराज महिला विंग वॉकर के रूप में अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. उनका कहना है कि अगर वह घर में बैठी रहतीं, तो जिंदगी से बोर हो जातीं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 07, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:38 PM IST
'97 साल की उम्र में उड़ते प्लेन के पंख पर खड़ी हुई दादी!' खिलाड़ी कुमार जैसा स्टंट कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; लोग कर रहे सलाम
Image Credit: Image credit: X/@BogusThought

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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