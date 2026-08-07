'97 साल की उम्र में उड़ते प्लेन के पंख पर खड़ी हुई दादी!' खिलाड़ी कुमार जैसा स्टंट कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; लोग कर रहे सलाम

आपने कई लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. अगर अभी तक आपको लगता था कि यह सिर्फ कहने की बात है, तो 97 वर्षीय बेट्टी ब्रोमेज का कारनामा आपको जरूर देखना चाहिए. क्योंकि उन्होंने इस बात को अपने काम से सच साबित कर दिया है. उन्होंने उम्र के इस पड़ाव पर जो कारनामा किया है, उसे करने से पहले नौजवान लोग भी 100 बार सोचेंगे.
ब्रिटेन की रहने वाली 97 वर्षीय बेट्टी ब्रोमेज ऐसी ही शख्सियत हैं. उन्होंने अपनी उम्र को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया. हाल ही में उन्होंने हवा में उड़ते विमान के ऊपर खड़े होकर ऐसा स्टंट किया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. उनका यह कारनामा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उनकी हिम्मत, आत्मविश्वास और जज्बे की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, बेट्टी ब्रोमेज ने एक बार फिर विंग वॉक करके नया इतिहास रच दिया. विंग वॉक का मतलब उड़ते विमान के पंख पर खड़े होकर सफर करना होता है. इस दौरान व्यक्ति को खास सुरक्षा उपकरणों से विमान से बांधा जाता है, लेकिन हवा में तेज रफ्तार और ऊंचाई के बीच यह स्टंट बेहद खतरनाक माना जाता है. बेट्टी को भी विमान के ऊपर सुरक्षित तरीके से बांधा गया. इसके बाद विमान ने उड़ान भरी और हवा में कई करतब दिखाए. बताया गया कि विमान ने हवा में उल्टा उड़ान भरते हुए भी करतब किया, लेकिन बेट्टी पूरे समय शांत और मुस्कुराती नजर आईं.
97 years old and still unstoppable pic.twitter.com/iitueVjo9H
— BogusThought (@BogusThought) August 6, 2026
इस कारनामे की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि लोगों को बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी 420 का मशहूर स्टंट याद आ गया. उस फिल्म में अक्षय कुमार उड़ते विमान के ऊपर खड़े दिखाई दिए थे. हालांकि, बेट्टी का यह स्टंट पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया था, फिर भी इतनी उम्र में ऐसा साहस दिखाना लोगों के लिए किसी हैरानी से कम नहीं है.
बेट्टी का यह पहला स्टंट नहीं है. उन्होंने पहली बार 87 साल की उम्र में विंग वॉक किया था. उस समय भी उन्होंने सबसे उम्रदराज महिला विंग वॉकर बनने का रिकॉर्ड बनाया था. इसके बाद भी उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया. अब 97 साल की उम्र में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर साबित कर दिया कि हौसले उम्र नहीं देखते. बताया जा रहा है कि यह उनका छठा विंग वॉक था.
जब बेट्टी से पूछा गया कि आखिर इतनी उम्र में इतना जोखिम भरा स्टंट करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, तो उनका जवाब सुनकर लोग मुस्कुरा उठे. उन्होंने कहा कि अब उनकी आंखें पहले जैसी नहीं रहीं. वह गाड़ी भी नहीं चला सकतीं. अगर वह सिर्फ घर में बैठी रहतीं, तो जिंदगी बहुत उबाऊ हो जाती. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि विमान के पंख पर चढ़ना सबसे मुश्किल काम लगता है. एक बार ऊपर पहुंच जाएं, तो डर नहीं लगता. उनके मुताबिक, मेले के बड़े झूले इससे ज्यादा डरावने होते हैं.
बेट्टी की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं है. पिछले साल उन्हें स्ट्रोक यानी लकवा भी हुआ था. उस घटना के बाद उन्हें बोलने में दिक्कत होने लगी. उन्होंने बताया कि उस मुश्किल समय में चेल्टेनहैम जनरल अस्पताल की स्ट्रोक यूनिट ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की. डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की मेहनत की वजह से वह धीरे-धीरे ठीक हो सकीं. यही कारण है कि उन्होंने इस बार का स्टंट सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, बल्कि अस्पताल के लिए फंड जुटाने के मकसद से किया.
बेट्टी ने साफ कहा कि इस स्टंट के जरिए जो भी फंड जुटाया जाएगा, वह अस्पताल की चैरिटी को दिया जाएगा. अस्पताल की चैरिटी टीम की सदस्य इमोजेन सिम्स ने भी बेट्टी के इस फैसले की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल मरीजों और अस्पताल के स्टाफ के लिए जरूरी मेडिकल उपकरण और सुविधाएं बढ़ाने में किया जाएगा. उनके मुताबिक, बेट्टी का यह कदम सिर्फ साहस का उदाहरण नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की मिसाल भी है.
सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेट्टी अभी यहीं रुकने वाली नहीं हैं. 97 साल की उम्र में अपना रिकॉर्ड तोड़ने के बाद उन्होंने संकेत दिया है कि 100वें जन्मदिन पर वह कुछ और बड़ा और खास करने की तैयारी कर रही हैं. हालांकि, उन्होंने अभी यह नहीं बताया कि वह क्या करने वाली हैं, लेकिन इतना जरूर कहा कि वह अपने शतायु जन्मदिन को यादगार बनाना चाहती हैं.
अक्सर लोग मानते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वालों को बड़ी इनामी राशि मिलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. रिकॉर्ड बनाने पर कोई नकद इनाम नहीं दिया जाता. हालांकि, इससे मिलने वाली पहचान कई लोगों के लिए नए मौके जरूर खोल देती है. बेट्टी के मामले में भी सबसे बड़ी बात उनका रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उनका जज्बा है. उन्होंने यह साबित कर दिया कि जिंदगी का आनंद लेने के लिए उम्र कभी बाधा नहीं बनती. उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो बढ़ती उम्र को अपने सपनों की रुकावट मान लेते हैं. बेट्टी ने दिखा दिया कि अगर मन मजबूत हो, तो 97 साल की उम्र में भी आसमान को छूने का सपना पूरा किया जा सकता है.