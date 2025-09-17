जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो गूगल ने कर दिखाया... मां ने सर्च से बचा ली जान, 6 साल के बच्चे की मौत के मुंह से वापसी
Viral News: 6 साल का विटन डेनियल अचानक चलना, बोलना और सांस लेना बंद कर बैठा. डॉक्टरों ने हार मान ली थी, लेकिन उसकी मां ने रात में गूगल पर खोज कर सही डॉक्टर और इलाज ढूंढा. समय पर सर्जरी हुई और बच्चा मौत के मुंह से वापस आ गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:29 PM IST
जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो गूगल ने कर दिखाया... मां ने सर्च से बचा ली जान, 6 साल के बच्चे की मौत के मुंह से वापसी

Viral News: अक्सर लोग इंटरनेट से जानकारी लेकर छोटी समस्याओं का हल निकालते हैं, लेकिन अमेरिका में एक मां ने गूगल की मदद से अपने बेटे की जान बचा ली. 6 साल का विटन डेनियल अचानक चलना, बोलना और सांस लेना बंद कर बैठा. डॉक्टरों ने पहले इसे फ्लू बताया, लेकिन असली बीमारी उससे कहीं गंभीर निकली. डॉक्टरों ने हार मान ली थी, लेकिन मां ने हार नहीं मानी. रात के समय गूगल पर खोजकर उसने सही इलाज ढूंढा और अपने बेटे को मौत के मुंह से वापस ले आई.

बीमारी इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर भी परेशान

विटन को पहले अस्पताल में चक्कर और सिर दर्द की शिकायत के साथ लाया गया. डॉक्टरों ने कहा कि यह फ्लू है, लेकिन 24 घंटे में उसकी हालत बिगड़ गई. वह खुद से चल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था और सांस भी नहीं ले पा रहा था. कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया. टेस्ट में पता चला कि उसके दिमाग की नसों में खून का रिसाव हो रहा था. डॉक्टरों ने मां को बताया कि उसके बचने की संभावना कम है और अगर बच भी गया तो शायद वह फिर चल नहीं पाएगा.

ये भी पढ़ें... रानी थी या अप्सरा... जानवर के दूध से नहाकर दिखती थी बला की खूबसूरत, राजा-महाराजा देखते ही हो जाते थे दीवाने

गूगल से मिला सही इलाज

मां केसि डेनियल ने हार नहीं मानी. उसने रात में गूगल पर खोज कर एक न्यूरोसर्जन डॉ. जैक्स मोरकोस का लेख पाया. डॉ. मोरकोस दिमाग की नसों की बीमारी का इलाज करते थे. मां ने उन्हें मेल भेजा और उन्होंने तुरंत जवाब दिया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन संभव है और बच्चे को ह्यूस्टन लाने का सुझाव दिया. इसके बाद विटन को अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिर डॉ. मोरकोस और डॉ. मनीष शाह ने चार घंटे की कठिन सर्जरी की जो सफल रही. ऑपरेशन के कुछ ही घंटों में विटन बोलने और सांस लेने लगा.

खेलों में लौटा, मुस्कुराता बच्चा

ऑपरेशन के छह हफ्ते बाद विटन अपने घर लौट आया और अपने सातवें जन्मदिन पर दोस्तों के साथ मजे से खेल रहा हैय वह फिर से स्कूल जाने लगा और बेसबॉल खेलने भी लगा. विटन ने कहा, “डॉ. मोरकोस और डॉ. शाह को धन्यवाद, उन्होंने मुझे दोस्तों के साथ खेलते देखने का मौका दिया.” डॉक्टरों ने हंसते हुए कहा कि उसकी शर्त है कि खेलते समय हमें तस्वीर भेजे. मां केसि कहती हैं कि वह कभी नहीं भूलेंगी कि कैसे एक साधारण गूगल सर्च ने उनके बेटे की जान बचाई.

