Advertisement
trendingNow12953165
Hindi Newsजरा हटके

एक गिफ्ट ने इस बुजुर्ग की जिंदगी में रंग भर दिए, कभी नहीं देखा होगा इतना प्यारा तोहफा

Viral Video: आपने बर्थडे गिफ्ट में कई तरह के चीजें देखी होंगी, महंगे से महंगे गिफ्ट देखे होंगे, लेकिन ऐसा गिफ्ट नहीं देखा होगा जो 'अनमोल' है. इस एक गिफ्ट ने बुजुर्ग की जिंदगी में रंग भर दिए. चलिए जानते हैं इस बुजुर्ग को बर्थडे पर क्या गिफ्ट मिला.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 08, 2025, 05:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक गिफ्ट ने इस बुजुर्ग की जिंदगी में रंग भर दिए, कभी नहीं देखा होगा इतना प्यारा तोहफा

Viral Video: जन्मदिन सबके लिए एक स्पेशल-डे होता है और हर शख्स इस दिन को स्पेशल बनाने की ​कोशिश करता है. कुछ लोग जन्मदिन पर दूसरों की मदद करते हैं तो ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत धार्मिक कार्यों से करते हैं. जिसको जिसमें खुशी मिले वो वही करता है. दोस्तों में पार्टी लेने का अलग ही क्रेज होता है. इस दिन आपको चाहने वाले कुछ खूबसूरत तोहफे देकर भी आपको बर्थडे विश करते हैं, लेकिन आज हम जिस गिफ्ट के बारे में बताने जा रहे हैं ऐसा गिफ्ट आपने आज तक नहीं देखा होगा. 66 साल के बुजुर्ग को अपने जन्मदिन पर ऐसा गिफ्ट मिला जिससे उनकी आगे की लाइफ पूरी तरह बदल गई. चलिए वीडियो में देखते हैं वो क्या चीज है.

क्या था वो गिफ्ट?
इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें फैमिली मेंबर 66 साल के बुजुर्ग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस दौरान फैमिली मेंबर उनको ऐसा गिफ्ट देते हैं जिसे देखने के बाद वो खुशी से झूम उठते हैं. दरअसल, उनको गिफ्ट में एक स्पेशल चश्मा मिलता है​ जिससे वो दुनिया को कलरफुल देख सकते हैं जिसे वो पहले नहीं देख सकते थे. दरअसल, वे बुजुर्ग कलर ब्लाइंड हैं, चश्मा लगाने के बाद पहली बार उनकी जिंदगी में रंग भरे हैं. फैमिली के सामने वो अपनी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं और चश्मे को लगाकर देखते हैं. ये अनुभव उनके लिए काफी खास था. एक चश्मे ने इस बुजुर्ग की पूरी जिंदगी ही बदल दी. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़े: इस भिखारी को मिलना चाहिए ऑस्कर अवॉर्ड, निकाल लिया भीख मांगने का यूनीक तरीका

 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये शानदार वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @longliveai नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो पर अभी तक 19 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
यह भी पढ़े: वफादारी की कहानी! कुत्ते ने मालिक की जान बचाने के लिए लगा दी खुद ही जान की बाजी और फिर...

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अजनबियों के लिए रोना मेरा नया शौक है." दूसरे यूजर ने ​लिखा, "अंदर एक पांच साल का बच्चा था जिसे रोका नहीं जा सका. ये बहुत बड़ा उपहार है जो जीवन बदल देने वाला है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

birthday giftviraltrending

Trending news

शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
Amit Shah New Email Address
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
PM Modi
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला
asaddudin owaisi
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला
कर्नाटक में बीजेपी के यूथ विंग लीडर की हत्या, कार से आए हमलावर और चाकुओं से गोद डाला
BJP Yuva morcha leader murdered
कर्नाटक में बीजेपी के यूथ विंग लीडर की हत्या, कार से आए हमलावर और चाकुओं से गोद डाला
नवी मुंबई एयरपोर्ट तैयार है, CSMIA से कितना बड़ा है, जुहू, बांद्रा से कितनी है दूरी
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई एयरपोर्ट तैयार है, CSMIA से कितना बड़ा है, जुहू, बांद्रा से कितनी है दूरी
'हमारी क्या गलती है, मैं खुद जाऊंगी',... ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार
CM Mamata Banerjee
'हमारी क्या गलती है, मैं खुद जाऊंगी',... ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार
इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
syrup
इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
us
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
Kier Starmer
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
SIA
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क