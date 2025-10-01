आधे सेकंड दूर थी मौत, भरभराकर ऑटो पर गिरा बिलबोर्ड, शख्स ने यूं बचाई जान; दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर हादसों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी हाईवे पर गाड़ियों के टकराने के वीडियो सामने आते हैं तो कभी खराब मौसम के चलते हादसों की तस्वीरें वायरल हो जाती हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा. वीडियो में दिखता है कि एक ऑटो के ऊपर पूरा बिलबोर्ड गिर जाता है. इस दौरान ऑटो ड्राइवर बाल-बाल बच जाता है.

कैसे बची ऑटो वाले की जान?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि बारिश बहुत तेज हो रही है. इस दौरान कुछ लोग बारिश से बचने के लिए सड़क किनारे अपने वाहन खड़े करके टीन शेड के नीचे खड़े हैं. इस दौरान वहां पर एक ऑटो रिक्शा आता है. ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो रिक्शा को वहीं पर खड़ा कर देता है. तभी ऊपर से लोहे का बड़ा बिलबोर्ड ऑटो के ऊपर गिर जाता है. इस हादसे में ऑटो क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन गनीमत रही कि ड्राइवर की जान बच गई. दरअसल, जैसे ही बिलबोर्ड का पहला पार्ट ऑटो पर गिरा वैसे ही तुरंत ऑटो वाला गाड़ी से बाहर हो गया. तभी पूरा हिस्सा गिर गया, लेकिन तब तक ड्राइवर गाड़ी से बाहर हो चुका था. ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और ये दिल दहला देने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: हाईवे पर तेज तूफान में उड़ जाती बाइक्स, गाड़ी वालों ने हवा के बवंडर से ऐसे निकाला

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @silchari_maiya_moon नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मां दुर्गा रक्षा करो." दूसरे यूजर ने लिखा, "स्टेशन रोड के पास की घटना है." दूसरे यूजर ने लिखा, "रखने वाला रखना चाहता है तो कौन मार सकता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "हमारे गांव में भी हुआ है."

यह भी पढ़ें: हिम्मत तो देखो... ट्रेन से रेस लगा रहा कछुए से हारने वाला खरगोश, यूजर्स बोले- उसेन बोल्ट

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.