DNA: ये है दुनिया की सबसे महंगी मछली, हजारो-लाखों में नहीं करोड़ो में लगी बोली, जानें क्या है खासियत

World Most Expensive Fish: आज हम दुनिया में खाने वाली सबसे महंगी मछली के बारे में बात कर रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मछली की कीमत इतनी ज्यादा है कि कीमत पढ़ने में ही 30 सेकंड का वक्त लग जाएगा. आपको बता दें कि इस मछली की कीमत हजारों या लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में है. आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मछली है कौन सी है और कहां पाई जाती है. इसके अलावा आपके दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि एक मछली को करोड़ में किसने खरीदा होगा. आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहे हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं.

क्या है इस मछली की खासियत?

दरअसल, जापान के टोक्यो में 'टोयोसु फिश मार्केट' में हर साल मछलियों की नीलामी होती है और इस साल की पहली नीलामी में एक ब्लूफिन टूना मछली को 510 मिलियन येन यानी 29 करोड़ में बेचा गया है. चलिए जानते हैं 29 करोड़ में बिकी इस मछली की खासियत क्या है. इस फिश का नाम 'पैसिफिक ब्लूफिन टूना' है और इसे समुद्र की रानी भी कहा जाता है. ये दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मछली मानी जाती है. ये एक दुर्लभ प्रजाति है, जो तेजी से तैरती है और समुद्र के गहरे पानी में रहती है. इसकी गुणवत्ता इतनी ऊंची होती है कि ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है.

किसने खरीदी दुनिया की सबसे महंगी मछली?

जिस ब्लूफिन टूना मछली को 29 करोड़ में बेचा गया है उसका वजन 243 किलो है. यानी करीब करीब 12 लाख रुपये प्रति किलो. ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस मछली को खरीदा किसने है. आपको बता दें कि दुनिया की सबसे महंगी मछली के खरीददार का नाम है 'कियोशी किमुरा' है. किमुरा को दुनिया का टूना किंग कहा जाता है. वो मशहूर SUSHI चेन. 'SUSHI ZANMAI' के मालिक हैं. इस मछली को खरीदने के पीछे उनका मकसद है अपने रेस्त्रां चेन की मार्केटिंग. किमुरा ने पिछले साल इसी नीलामी में 20 करोड़ में मछली खरीदी थी और इस साल उन्होंने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.