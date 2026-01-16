रील की नहीं रियल की परी! मासूम ने गोद में रखा पापा का सिर और ऐसे किया दुलार

Video Viral: बेटियां ना सिर्फ आंगन की रौनक होती हैं, बल्कि एक पिता के लिए किसी परी से कम नहीं होती हैं. एक पिता अपनी बेटी से कितना प्यार करता है ये कोई बताने वाली बात नहीं है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मासूम बेटी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो अपने पिता को ऐसे दुलार कर रही है जैसे कोई बच्चे को प्यार कर रहा हो. ये मोमेंट एक पिता के लिए किसी सपने से कम नहीं है. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्या कर रही थी बच्ची?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला कहती है कि आपको मैं परी के दर्शन कराती हूं. इसके बाद वो कहती है कि इंस्टाग्राम और बॉलीवुड की नहीं रियल की परी दिखाती हूं. उसके बाद वो अपना कैमरा एक बेटी की तरफ कर देती है. वीडियो में जो दिखता है वो आंखों को सुकून देने वाला है. वीडियो में दिखता है कि किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर एक पिता अपनी मासूम बेटी की गोद में सिर रखकर लेता है और मासूम लाडो अपने पापा का सिर सहला रही है जैसे मानों कोई मां अपने थके हारे बच्चे को दुलार कर रही हो. ये प्यारा मोमेंट इस महिला ने कैमरे में कैद कर लिया और एक बार फिर बाप बेटी का प्यार इंटरनेट पर छा गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. लोग इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और खूब शेयर भी कर रहे हैं.

ये था यूजर्स का रिएक्शन?

इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aditi_thakur700 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.9 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, पापा की परी नहीं, परी के पापा. दूसरे यूजर ने लिखा, दीदी ने परी बोलकर प्यारी सी देवी के दर्शन करा दिए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.