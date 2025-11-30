सड़कों पर टीशर्ट पहन दूल्हा ढूंढ रही लड़की, डिमांड ऐसी कि..., वीडियो देख यूजर बोले- कुछ भी

Trending Video: सोशल मीडिया पर आजकल अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को चौंका दिया है. एक लड़की सड़कों पर टीशर्ट पहनकर हाथ में एक कार्ड बोर्ड लिए हुए, अपने लिए एक अमीर दूल्हे की तलाश कर रही है. जी हां, आपने सही सुना. ऐसा वीडियो जिसने लोगों को न सिर्फ हैरान किया, बल्कि हंसी भी आ गई. इस वीडियो में दिख रही लड़की का नाम है अन्ना एवेरीना और उनका दावा है कि उन्हें सिर्फ एक “धन्ना सेठ” यानी अमीर पति की तलाश है.

इस वीडियो में अन्ना अपने हाथ में एक बड़ा सा कार्ड बोर्ड पकड़े हुए नजर आती हैं, जिस पर लिखा है, “Looking For Rich Husband” यानी “अमीर पति की तलाश में.” अब इसे देखकर किसी का भी माथा चकरा सकता है. एक तरफ तो लड़की सड़कों पर सिर्फ टीशर्ट पहने चल रही है. वहीं, दूसरी तरफ उसका ऐसा ओपन डेटिंग एप्रोच देखकर लोग सोच में पड़ गए. उनकी हाई हील्स में लड़खड़ाती हुई चाल और सड़क पर रुकते हुए मुस्कुराना, सब कुछ देखने लायक था.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

यह वीडियो अन्ना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @mis_please पर शेयर किया है. हालांकि, यह सच्चाई है या मजाक यह तो अन्ना ही जानें, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इसे मनोरंजन के उद्देश्य से बना रही हैं. उनके अकाउंट पर इस तरह के कई और वीडियो भी हैं, जिससे यह लगता है कि वह कुछ मजेदार और हल्के-फुल्के अंदाज में सोशल मीडिया पर ध्यान आकर्षित कर रही हैं.

वीडियो देखकर यूजर कर रहे हैं कमेटं

इस वीडियो को अब तक 41 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं, लाख बाद लाइक किया गया है.वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग इसे मजाक में ले रहे हैं तो कुछ ने इसे लेकर तीखे कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "अमीर आदमी की तलाश करो और उसे अपना पति बना लो, अमीर पति की तलाश मत करो." तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "अमीर लोग चतुर होते हैं, वे सामान खरीदने के बजाय उसे किराए पर ले लेते हैं." कुछ यूजर्स ने इसे लेकर मजाक किया और एक ने तो यह भी लिखा, "मैं अमीर तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं. क्या तुम बनोगी?"