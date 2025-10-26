Advertisement
trendingNow12975837
Hindi Newsजरा हटके

Viral News: बॉयफ्रेंड संग सैर कर रही लड़की, अचानक पापा ने किया ऐसा धमाका कि...

Viral News: 19 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कूटी पर शहर घूम रही थी, तभी उसके पापा पीछे से आ गए. पापा ने शांत रहते हुए बेटी को घर लौटने का विकल्प दिया. सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई, जहां लोग मजेदार और अजीब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 26, 2025, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral News: बॉयफ्रेंड संग सैर कर रही लड़की, अचानक पापा ने किया ऐसा धमाका कि...

कई बार जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं. ऐसा ही एक वाकया 19 साल की लड़की के साथ हुआ, जिसने इसे रेडिट पर शेयर किया. कहानी में डर, शर्मिंदगी और थोड़ी ह्यूमर सब कुछ था. खास बात यह कि लड़की के पापा खुद पुलिस में हैं. लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर के एक नए कैफे में जा रही थी और सोच रही थी कि पापा ड्यूटी पर होंगे. लेकिन रास्ते में उसने पीछे देखा और उसके होश उड़ गए. उसके पीछे उसके पापा बाइक पर आ रहे थे.

स्कूटी पर रोमांस और अचानक पापा की एंट्री

लड़की ने बताया कि उसने तुरंत स्कूटी रोकी और स्थिति को संभालने की कोशिश की. कुछ ही देर में उसके पापा उनके पास पहुंच गए. माहौल बहुत असहज था, लेकिन पापा ने गुस्सा दिखाने की बजाय शांत लहजे में बात की. उन्होंने पहले लड़के से नाम, पढ़ाई और पता पूछा. फिर बेटी की तरफ मुड़कर कहा कि या तो वह कैफे जा सकती है या उनके साथ घर लौट सकती है. लड़की ने बिना कुछ कहे घर जाने का फैसला किया और पापा के साथ घर लौट आई.

Add Zee News as a Preferred Source

घर लौटने के बाद का सन्नाटा और सोच

घर पहुंचने के बाद पापा ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की. बस घर में खामोशी छा गई. अब लड़की सोच रही है कि अगली बार जब पापा इस बारे में बात करेंगे तो उसे क्या कहना चाहिए. सच बता दे कि लड़का उसका बॉयफ्रेंड है या झूठ बोल दे कि वह सिर्फ दोस्त था. यह सोच लड़की को थोड़ी घबराहट और हल्की हंसी दोनों दे रही थी.

सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं

लड़की की पोस्ट पर यूजर्स ने मजेदार और अजीब सलाहें दी. किसी ने कहा कि लड़की पापा से कह दे कि लड़का रैपिडो राइडर था, लेकिन लड़की हंसते हुए लिखती है कि उनके शहर में रैपिडो जैसी सर्विस नहीं है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि अंकल बाहर शांत हैं, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी हैं, जो फटने का सही वक्त ढूंढ रहे हैं. वीडियो और पोस्ट वायरल होने के बाद लोग इस मजेदार मोमेंट पर खूब हंस रहे हैं.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viral post

Trending news

गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
Guru Teg Bahadur Ji Shaheedi Diwas
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
debt
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ 'फतवा', अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती?
shadab zakati
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ 'फतवा', अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती?
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
maharastra doctor suicide
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
Weather
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
cyclone
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
Sir
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
DNA
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
conversion
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
crime
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा