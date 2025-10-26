Viral News: बॉयफ्रेंड संग सैर कर रही लड़की, अचानक पापा ने किया ऐसा धमाका कि...

कई बार जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं. ऐसा ही एक वाकया 19 साल की लड़की के साथ हुआ, जिसने इसे रेडिट पर शेयर किया. कहानी में डर, शर्मिंदगी और थोड़ी ह्यूमर सब कुछ था. खास बात यह कि लड़की के पापा खुद पुलिस में हैं. लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर के एक नए कैफे में जा रही थी और सोच रही थी कि पापा ड्यूटी पर होंगे. लेकिन रास्ते में उसने पीछे देखा और उसके होश उड़ गए. उसके पीछे उसके पापा बाइक पर आ रहे थे.

स्कूटी पर रोमांस और अचानक पापा की एंट्री

लड़की ने बताया कि उसने तुरंत स्कूटी रोकी और स्थिति को संभालने की कोशिश की. कुछ ही देर में उसके पापा उनके पास पहुंच गए. माहौल बहुत असहज था, लेकिन पापा ने गुस्सा दिखाने की बजाय शांत लहजे में बात की. उन्होंने पहले लड़के से नाम, पढ़ाई और पता पूछा. फिर बेटी की तरफ मुड़कर कहा कि या तो वह कैफे जा सकती है या उनके साथ घर लौट सकती है. लड़की ने बिना कुछ कहे घर जाने का फैसला किया और पापा के साथ घर लौट आई.

घर लौटने के बाद का सन्नाटा और सोच

घर पहुंचने के बाद पापा ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की. बस घर में खामोशी छा गई. अब लड़की सोच रही है कि अगली बार जब पापा इस बारे में बात करेंगे तो उसे क्या कहना चाहिए. सच बता दे कि लड़का उसका बॉयफ्रेंड है या झूठ बोल दे कि वह सिर्फ दोस्त था. यह सोच लड़की को थोड़ी घबराहट और हल्की हंसी दोनों दे रही थी.

सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं

लड़की की पोस्ट पर यूजर्स ने मजेदार और अजीब सलाहें दी. किसी ने कहा कि लड़की पापा से कह दे कि लड़का रैपिडो राइडर था, लेकिन लड़की हंसते हुए लिखती है कि उनके शहर में रैपिडो जैसी सर्विस नहीं है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि अंकल बाहर शांत हैं, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी हैं, जो फटने का सही वक्त ढूंढ रहे हैं. वीडियो और पोस्ट वायरल होने के बाद लोग इस मजेदार मोमेंट पर खूब हंस रहे हैं.