नन्हें हाथों से निभाई बड़ी जिम्मेदारी: खूबसूरती से तैयार किया भैंसों का चारा और फिर...

Viral Video: छोटे बच्चे मासूम होते हैं और उनकी नादानियां भी मासूमियत भरी होती हैं. छोटे बच्चों की हरकतें भी मासूम ही होती हैं. कई बार बच्चे ऐसे काम कर देते हैं जिन्हें देखकर हैरानी होती है. कई बार बच्चे बड़ों जैसी बाते बोल देते हैं तो कई बार वो काम भी कर देते हैं जो किसी बड़े के लिए भी आसान नहीं होता है.

भैंस के लिए कैसे तैयार किया चारा?

जिन लोगों के घरों में पशुपालन होता है या जिनके घर में गाय या भैंस है वो जानते होंगे कि एक गाय या भैंस की कितनी देखभाल करनी पड़ती है और ये छोटी जिम्मेदारी नहीं होती है. समय से दूध निकालना, चारा देना और साफ सफाई के साथ मौसम और उनकी बीमारी का भी ध्यान रखना आसान काम नहीं होता है. ऐसे में एक शख्स हमेशा उनकी देखभाल के लिए ही लगा होता है. ऐसे में यदि ये काम कोई छोटा बच्चा करने लगे तो हैरानी होगी ही. जी हां, सोशल मीडिया पर एक बाल कर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सच में बालक ही कर रहा है या आंखों का धोखा है. दरअसल, वीडियो देखकर लगता है कि बचपन से देखते देखते बच्चा जल्दी सीख गया है और नन्हें हाथों से वो काम कर रहा है जिसे बड़े करने में भी आलस करते हैं.

कैसे काम करता है ये बालक?

ये छोटा-सा बच्चा पहले अपने नन्हें हाथों से बड़ी सी बाल्टी में चारा घोलता है. इसके बाद वो भैंस को खोलने के लिए जाता है. भैंस की चेन खोलता है और उसे पकड़कर लाता है. भैंस को भी अपने छोटे मालिक पर पूरा भरोसा है. इसके बाद ये भैंस को चारे के पास लाता है और खूंटे से बांध देता है. ये बच्चा उस काम को इतना स्मूथली करता है जैसे उसको कितने सालों का एक्सपीरियंस हो. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @khushihal0 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4 हजार से ज्यादा यूजर्स रिएक्शन दे चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "देसी छोरा." दूसरे यूजर ने लिखा, "छोटा मालिक बहुत काम का निकला."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.