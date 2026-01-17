लो जी... मासूम ने मिट्टी में उगा दिया 'टॉफी' का पेड़, बोली- आराम से बैठकर खाऊंगी

Advertisement
Planted Toffee Tree: बच्चों की नटखट हरकतें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं. इस बार एक छोटी-सी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है जो मिट्टी में टॉफी का पेड़ लगा रही है, वीडियो देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

Viral Video: बच्चे जितने नटखट होते हैं, उतने ही मासूम भी होते हैं. बच्चों की हरकतें भी मासूमियत से भरी होती हैं. छोटे बच्चों के सपने और उनकी हरकतें देखकर मजा भी आता है और अफसोस भी होता है कि ये कितने अज्ञानी हैं या सपनों में जी रहे हैं. बच्चे कई बार ऐसे नटखट काम करते हैं जिसे जानकर हंसी नहीं रुकती है. बच्चों की नटखट हरकतें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं. इस बार एक छोटी-सी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है जो मिट्टी में टॉफी का पेड़ लगा रही है, वीडियो देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. 

क्या बोली बच्ची?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक मासूम मिट्टी में छोटा सा गड्ढा बना रही है. इस दौरान एक शख्स उसका वीडियो बना रहा है. वीडियो बना हरा शख्स मासूम से पूछता है, "क्या कर रहे हो". तो वो गड्डे में टॉफी डाल देती है और कहती है, "टॉफी दबा रही हूं." जब वीडियो बना रहा शख्स ऐसा करने का कारण पूछता है तो ये मासूमियत से कहती है, "ये टॉफी गंदी हो गई थी इसलिए इसे दबा रही हूं." इसके बाद वो कहती है, "अब मैं इसमें पानी डालूंगी तो इसमें टॉफी का पेड़ उगेगा." बच्ची की ये बात सुनकर शख्स पहले हंसने लगता है और फिर कहता है कि इसके बाद तो बहुत सारी टॉफियां हो जाएंगी तो बच्ची हां में हां मिलकर कहती है कि हां, "बहुत सारी टॉफियां हो जाएंगी और फिर में आराम से खाऊंगी."

किसने पोस्ट किया वीडियो?
मासूम का ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @growing_vartika नाम के हैंडल से शेयर किया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 75 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या था यूजर्स का रिएक्शन?
वायरल हो रहे वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बच्चे मन के सच्चे." दूसरे यूजर ने लिखा, "बाबू बगल में एक 500 के नोट दबा देना साथ साथ उसके पेड़ भी उग आएंगे पापा को भी आराम मिलेगा"

