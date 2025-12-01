खंभे पर चढ़ा शख्स, हाईटेंशन तार पकड़कर करने लगा Pull-Ups, Video देख चौंक जाएंगे आप

Viral Video: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, कोई नहीं कह सकता. हाल ही में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे. इस वीडियो में एक शख्स बिजली के तारों को पकड़कर एक्सरसाइज करता दिख रहा है. आमतौर पर कोई ऐसा स्टंट करने की सोच भी नहीं सकता.

जिस हाईटेंशन तार के पास जाने से लोग डरते हैं, उस पर यह आदमी ऐसे एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे यह कोई ओपन जिम हो. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. देखने से लगता है कि यह शख्स होश में नहीं है, वरना इतना खतरनाक स्टंट कोई नहीं करता.

हाईटेंशन तार पकड़कर करने लगा पुश-अप्स

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बिना किसी डर के बिजली के तारों को पकड़कर पुल-अप्स कर रहा है. उसे इस तरह खतरनाक स्टंट करते देख किसी का भी दिल दहल सकता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये आदमी मौत को सीधे चुनौती दे रहा हो. पहले तो वह खंभे में पैर फंसाकर तारों को पकड़ते हुए पुल-अप्स करता है, फिर थोड़ी देर बाद उन्हीं तारों पर बैठा नजर आता है. इस तरह का जोखिम भरा स्टंट जानलेवा हो सकता है, लेकिन यह शख्स बेफिक्र होकर अपने करतब दिखा रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इंस्टाग्राम पर यह वीडियो @FitnessHaven नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक इसे 40 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है जबकि 2 लाख 81 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. हालांकि, यह वीडियो कहां का है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा, "ये आदमी मौत से सीधा आंखें मिला रहा है," तो कुछ ने इसे "बेवकूफी भरा स्टंट" बताय. वहीं, कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में "देसी माल का कमाल" कहा है.