रिस्क या प्यार? ट्रेन ने दिया धोखा तो बाइक से नाप दी 2000 KM की दूरी, वाइफ की डिलीवरी में पहुंचा पति

Viral Video: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें दिखता है कि एक शख्स बाइक पर सवार है और रुक कर बात कर रहा है. ऐसे में वीडियो शूट कर रहा शख्स बताता है कि फाइफ की डिलीवरी थी तो चेन्नई से बिहार के लिए बाइक से ही निकल गए. इसके बाद वो शख्स कहता है कि ये बिहार के जहानाबाद में आए हुए हैं. वीडियो बना रहा शख्स शायद पुलिस कर्मी है वो कहता है कि जब हम चेक कर रहे थे तब इन्होंने बताया कि वो चेन्नई से आ रहे हैं. इसके बाद बाइक सवार ने अपना नाम बलजीत बताया और कहा कि वो चेन्नई से आ रहा है.

चेन्नई से कब चला था ये शख्स?

ये शख्स चेन्नई से 18 तारीख को 1 बजे चला था और 20 तारीख को बिहार पहुंचा है. इसके बाद जब ये शख्स पूछता है कि आप कहां जाएंगे तो बाइक सवार बताता है कि उसे नालंदा जाना है क्योंकि उसकी वाइफ की डिलीवरी है. इसके बाद पुलिस वाला कहता है कि आज दिवाली भी है फैमिली के साथ मनाइये और मैं आपको सैल्यूट करता हूं. इसके बाद ये पुलिस वाला इस शख्स से कहता है कि आगे से इतना बड़ा रिस्क मत लेना चेन्नई से यहां आने में 2100 किलोमीटर पड़ता है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @kanhaiya3304_entertainments नाम के हैंडल पर शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1.4 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट कर अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये है सच्चा प्रेम खुद को रोक नहीं पाया." दूसरे यूजर ने लिखा, "मजबूरी ये सिखाती है कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है." तीसरे यूजर ने लिखा, "ये तो बाजीराव निकला भाई."

