26 सालों से शहीदों की फैमिली को पत्र लिख रहा ये सिक्योरिटी गार्ड, कहानी जानकर आ जाएंगे आंसू

Viral Inspirational Story: जितेंद्र सिंह राठौड़ 26 सालों से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं. ये कारगिल युद्ध के बाद से शहीद परिवारों को पत्र लिख रहे हैं. इनके पास प्रथम विश्व युद्ध से लेकर वर्तमान तक 2 लाख से ज्यादा शहीद हुए जवानों की जानकारी है. सबके दिल को छू रही ये देश प्रेम की कहानी. चलिए जानते हैं कौन है ये सिक्योरिटी गार्ड?
Trending Photos
Viral Inspirational Story: पिछले 26 साल से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे सूरत के रहने वाले जितेंद्र सिंह राठौड़ ने शहीदों को सम्मानित करने को ही जीवन का लक्ष बना रखा है. उनकी कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. बताया जाता है कि ये देश के लिए अपनी शहादत देने वाले शहीद के परिजनों को पत्र लिखते हैं ताकि हम उन्हें भूल ना जाएं. चलिए जानते हैं ये गार्ड कौन है और उनकी पूरी कहानी क्या है.
दरअसल, जितेंद्र सिंह राठौड़ एक सिक्योरिटी गार्ड हैं जो पिछले 26 साल से जॉब कर रहे हैं. उन्होंने जो दावे किए हैं उन्हें सुनकर हर कोई आज इन्हें सलाम कर रह है. जितेंद्र सिंह राठौड़ के मुताबिक, उनके पास प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक के 2 लाख 7 हजार शहीद हुए जवानों की जानकारियां हैं. कारगिल युद्ध से कर अब वे सभी शहीदों के परिजनों को पत्र लिख रहे हैं. और पत्र लिखने की प्रेरणा उन्हें जापान से मिली. जानकारी के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आम लोग सैनिकों को भावुक पत्र लिखते थे, जिन्हें आज भी वहां के राष्ट्रीय संग्रहालय में संभालकर रखा गया है.
यह भी पढ़ें: जापान तक सुनाई दी 'धुरंधर' की धूम! इस आइटम ट्रैक पर की डांस प्रैक्टिस, वायरल हो गए मूव्स
15500 शहीद परिवारों से सीधा कॉन्टैक्ट
इसके अलावा वो कहते हैं कि अभी पत्र लिखते हुए मेरे पास 15500 शहीद परिवारों से मेरा कॉन्टेक्ट है. इसके अलावा इन्होंने बताया कि हाल ही मैं उसके घर बेटा पैदा हुआ है उसका नाम भी शहीद जवान के नाम पर ही रखा है. इसके अलावा इन्होंने करीब 300 शहीद जवानों की मूर्तियां भी बनाई हैं और करीब 24300 शहीद जवानों के फोटो हैं. इन्होंने अपने जीवन के 26 साल शहीद जवानों की शहादत को जिंदा रखने के लिए समर्पित किए हैं. जितेंद्र सिंह राठौड़ की ये कहानी अब घर घर सुनी जा रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जितेंद्र सिंह राठौड़ को PMO ने 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली परेड में न्योता दिया और परेड की शोभा बढ़ाई. जितेंद्र सिंह राठौड़ ने इस दौरान मीडिया से बात की और अपनी कहानी सुनाई. अब ये कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और गार्ड अंकल को सलाम भेज रहे हैं.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @iwakeupbharat नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 98 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.