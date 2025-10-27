Advertisement
तौलने से पहले महिला ने छील दिए सारे केले, अंडों की बारी आई तो दुकानदार ने ऐसे सिखाया सबक

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें ग्राहक चालाकी से दुकानदार का पागल बना देते हैं और ऐसा करके खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, लेकिन ये चालाकी कभी-कभी खुद पर भी भारी पड़ जाती है. जैसे इस महिला के साथ हुआ, वीडियो देखें.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 27, 2025, 03:41 PM IST
तौलने से पहले महिला ने छील दिए सारे केले, अंडों की बारी आई तो दुकानदार ने ऐसे सिखाया सबक

Viral Video: कई बार ग्राहक खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं और दुकानदार को चूना लगाने की सोचते हैं. नए-नए पेतरे लगाकर दुकानदार को ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, "हर बाप का एक बाप होता है." ठीक इसी तर्ज पर इस महिला की क्लास लगी है. ये महिला ग्राहक खुद को ओवर स्मार्ट समझ रही थी और दुकानदार को चूना लगा रही थी तभी दुकानदार ने भी बता दिया कि ये चालाकी यहां नहीं चलेगी और उल्टी बाजी महिला पर ही आ गई. महिला को चालाकी दिखाने के "लेने के देने" पड़ गए और मजाक बना वो अलग. दरअसल, महिला केले लेने के बाद छीलने लगी और छिले हुए केले को तौलने लगी. महिला की ये चालाकी देख दुकानदार ने भी खुराफाती दिमाग लगाया और इस महिला को ऐसा सबक सिखाया कि अब ये किसी के साथ ऐसा नहीं करेगी. ये पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

क्या थी महिला की चालाकी?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक महिला दुकान पर केले खरीद रही है. इस दौरान वो दुकानदार के सामने ही काउंटर पर ही केले छीलने लगी और उसने सारे केले छील दिए. इसके बाद दुकानदार को गुस्सा आ जाता है और वो महिला के द्वारा खरीदे अंडों के पैकेट को खोलता है और फोड़कर बैग में डालने लगता है. अंडे के छिलके अपने पास रखता है और एक-एक अंडा फोड़कर बैग में डालने लगता है. ये सब देखकर महिला के होश उड़ जाते हैं और वो बौखला जाती है. इसके बाद महिला गुस्से में वहां से जाने लगती है जिसके बाद ये दुकानदार 2 अंडे फेंक कर महिला को मारता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: रिस्क या प्यार? ट्रेन ने दिया धोखा तो बाइक से नाप दी 2000 KM की दूरी, वाइफ की डिलीवरी में पहुंचा पति

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @trending.texas नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1.8 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने हंसी वाले इमोजी के साथ लिखा, "कैमरामेन प्रोफेशनल नहीं है उसने एंडिंग नहीं दिखाई." एक यूजर ने दुकानदार की तारीफ करते हुए लिखा, "किसी मूवी सीन की तरह लग रहा है." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

