तौलने से पहले महिला ने छील दिए सारे केले, अंडों की बारी आई तो दुकानदार ने ऐसे सिखाया सबक

Viral Video: कई बार ग्राहक खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं और दुकानदार को चूना लगाने की सोचते हैं. नए-नए पेतरे लगाकर दुकानदार को ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, "हर बाप का एक बाप होता है." ठीक इसी तर्ज पर इस महिला की क्लास लगी है. ये महिला ग्राहक खुद को ओवर स्मार्ट समझ रही थी और दुकानदार को चूना लगा रही थी तभी दुकानदार ने भी बता दिया कि ये चालाकी यहां नहीं चलेगी और उल्टी बाजी महिला पर ही आ गई. महिला को चालाकी दिखाने के "लेने के देने" पड़ गए और मजाक बना वो अलग. दरअसल, महिला केले लेने के बाद छीलने लगी और छिले हुए केले को तौलने लगी. महिला की ये चालाकी देख दुकानदार ने भी खुराफाती दिमाग लगाया और इस महिला को ऐसा सबक सिखाया कि अब ये किसी के साथ ऐसा नहीं करेगी. ये पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

क्या थी महिला की चालाकी?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक महिला दुकान पर केले खरीद रही है. इस दौरान वो दुकानदार के सामने ही काउंटर पर ही केले छीलने लगी और उसने सारे केले छील दिए. इसके बाद दुकानदार को गुस्सा आ जाता है और वो महिला के द्वारा खरीदे अंडों के पैकेट को खोलता है और फोड़कर बैग में डालने लगता है. अंडे के छिलके अपने पास रखता है और एक-एक अंडा फोड़कर बैग में डालने लगता है. ये सब देखकर महिला के होश उड़ जाते हैं और वो बौखला जाती है. इसके बाद महिला गुस्से में वहां से जाने लगती है जिसके बाद ये दुकानदार 2 अंडे फेंक कर महिला को मारता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @trending.texas नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1.8 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने हंसी वाले इमोजी के साथ लिखा, "कैमरामेन प्रोफेशनल नहीं है उसने एंडिंग नहीं दिखाई." एक यूजर ने दुकानदार की तारीफ करते हुए लिखा, "किसी मूवी सीन की तरह लग रहा है."

