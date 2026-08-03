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'दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से...' घर लौटते ही बेटियों संग झूमकर नाचे पिता, Video जीत रहा लोगों का दिल

घर लौटते ही पिता का बेटियों के साथ डांस करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें सीढ़ियां चढ़कर घर में आते ही बेटियां बॉलीवुड गाने पर उनका स्वागत करती हैं और अगले ही पल पूरा घर हंसी, डांस और प्यार से भर जाता है. इस खूबसूरत पल ने लोगों को अपने परिवार की याद दिला दी. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे ही छोटे-छोटे पल जिंदगी को खास बनाते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 03, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:18 PM IST
'दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से...' घर लौटते ही बेटियों संग झूमकर नाचे पिता, Video जीत रहा लोगों का दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@__official_mahi_23

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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