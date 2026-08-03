'दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से...' घर लौटते ही बेटियों संग झूमकर नाचे पिता, Video जीत रहा लोगों का दिल

एक पिता अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन-रात कितनी कड़ी मेहनत करता है, यह किसी से छिपा नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने साबित कर दिया कि पिता के लिए उनकी बेटियों का प्यार और साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और सुकून है. वैसे तो सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो सामने आते हैं, लेकिन यह वीडियो बिना किसी बड़े संदेश या दिखावे के सीधे लोगों के दिल को छू गया.
हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वायरल वीडियो की, जो इस समय सोशल मीडिया पर लोगों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो में एक पिता के घर लौटने का पल पूरे परिवार के लिए किसी छोटे से जश्न में बदल जाता है. वीडियो में आपको न कोई महंगा सेटअप दिखेगा और न ही कोई बड़ी तैयारी. बस बेटियों का अपने पिता के लिए प्यार और पिता की वह मासूम खुशी, जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया.
यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @__official_mahi_23 पर शेयर किया गया है. पोस्ट के साथ लिखा है, 'दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से... पापा.' वीडियो की शुरुआत में पिता सीढ़ियां चढ़कर घर की तरफ आते दिखाई देते हैं. ऊपर उनकी बेटियां बेसब्री से उनका इंतजार कर रही होती हैं. जैसे ही उनकी नजर पापा पर पड़ती है, वे फिल्म खुदगर्ज के मशहूर गाने 'आपके आ जाने से' को गुनगुनाना शुरू कर देती हैं. पिता भी बिना झिझक बेटियों का साथ देने लगते हैं. कुछ ही सेकंड में तीनों साथ मिलकर डांस करने लगते हैं. चेहरे पर मुस्कान, आंखों में अपनापन और परिवार का यह छोटा-सा पल देखने वालों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है.
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वीडियो के अंत में पिता अपनी दोनों बेटियों को प्यार से गले लगाते हैं. यही छोटा-सा सीन सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया. कई यूजर्स ने लिखा कि इस एक गले मिलने वाले पल में पूरे परिवार का प्यार साफ दिखाई देता है. लोगों का कहना है कि जिंदगी की असली खुशी ऐसे ही पलों में छिपी होती है. महंगे गिफ्ट या बड़ी पार्टियों से ज्यादा यादगार वे पल होते हैं, जब पूरा परिवार साथ बैठकर हंसता है और खुशियां बांटता है.
वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन लोगों के भावुक संदेशों से भर गया. कई लोगों ने लिखा कि वीडियो देखकर उन्हें अपने पिता की याद आ गई. एक यूजर ने लिखा कि मेरे पापा ही मेरी पूरी दुनिया हैं. दूसरे ने लिखा कि यार, इनके पापा तो पूरे हीरो हैं. क्या शानदार एनर्जी है. कई लोगों ने माना कि वीडियो देखते-देखते उनकी आंखें नम हो गईं. एक यूजर ने लिखा, 'आई मिस यू पापा.' एक अन्य ने लिखा कि माता-पिता का प्यार हर किसी की किस्मत में नहीं होता. जो लोग इसे महसूस कर रहे हैं, वे सच में बहुत खुशकिस्मत हैं. एक कमेंट में लिखा गया कि बस जिंदगी में ऐसा ही एक पल चाहिए.
वीडियो ने सिर्फ लोगों को भावुक ही नहीं किया, बल्कि कई यूजर्स ने अपनी पुरानी यादें भी साझा कीं. किसी ने लिखा कि वह भी बचपन में अपने पिता के साथ ऐसे ही डांस करता था, तो किसी ने कहा कि अब वह अपने परिवार के साथ ऐसे पल बिताने की कोशिश करेगा. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में परिवार के साथ बिताए गए कुछ मिनट भी बहुत बड़ी खुशी बन जाते हैं. इसलिए काम कितना भी जरूरी क्यों न हो, अपनों के लिए समय निकालना चाहिए.
वीडियो सामने आने के बाद पिता और बेटियों के रिश्ते पर भी लोगों ने खूब बातें कीं. कई यूजर्स ने लिखा कि बेटियां अक्सर अपने पिता के साथ सबसे खास रिश्ता साझा करती हैं और यह वीडियो उसी खूबसूरत रिश्ते की झलक दिखाता है. हालांकि, कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि बेटियों को पिता का ज्यादा प्यार मिलता है, जबकि बेटों ने भी कमेंट में अपने अनुभव साझा किए. इसके बावजूद ज्यादातर लोगों की राय यही रही कि परिवार में प्यार किसी एक के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए बराबर होता है.
यह वीडियो सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं, बल्कि इस बात की याद दिलाता है कि परिवार के साथ बिताए गए छोटे-छोटे पल ही जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं. घर लौटने पर अपनों की मुस्कान, बच्चों की खुशी और परिवार का साथ किसी भी दिन की थकान को पलभर में दूर कर सकता है. शायद यही वजह है कि पिता और बेटियों के इस साधारण लेकिन बेहद भावुक वीडियो ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. लोगों का कहना है कि ऐसी यादें कैमरे में तो कैद हो जाती हैं, लेकिन असल में ये जिंदगी भर दिल में बस जाती हैं.
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