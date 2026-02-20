Advertisement
trendingNow13116266
Hindi Newsजरा हटकेजब असली मां ने ठुकराया तो टेडी बियर से लिपटकर रोने लगा ये नन्हा बंदर! Video देखकर नहीं रोक पाएंगे आंसू

जब असली मां ने ठुकराया तो टेडी बियर से लिपटकर रोने लगा ये नन्हा बंदर! Video देखकर नहीं रोक पाएंगे आंसू

Baby Monkey Viral Story: जापान के इचिकावा सिटी जू में मां द्वारा ठुकराए गए बेबी बंदर ‘पंच’ की दिल तोड़ने वाली कहानी वायरल हुई. खिलौना ‘ओरा-मामा’ से चिपके इस नन्हे मकाक को आखिरकार अपने झुंड में नई फैमिली मिल गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब असली मां ने ठुकराया तो टेडी बियर से लिपटकर रोने लगा ये नन्हा बंदर! Video देखकर नहीं रोक पाएंगे आंसू

जापान के इचिकावा सिटी जू में रहने वाला एक नन्हा जापानी मकाक ‘पंच’ सोशल मीडिया पर छा गया. पिछले साल जुलाई में जन्म के बाद उसकी जैविक मां ने उसे ठुकरा दिया था. जूकीपर्स ने उसे दिलासा देने के लिए एक ओरंगुटान जैसा सॉफ्ट टॉय दिया. वीडियो में पंच उस खिलौने को सीने से लगाए घूमता दिखा, जिसने लाखों लोगों का दिल तोड़ दिया.

क्या था ‘ओरा-मामा’ का रिश्ता?

उस खिलौने को प्यार से ‘ओरा-मामा’ नाम दिया गया. महीनों तक पंच शायद ही कभी उससे अलग दिखा. वह उसे घसीटता, खेलता और उससे लिपटकर सोता था. देखभाल करने वालों के मुताबिक खिलौने की फर जैसी बनावट और बंदर जैसी शक्ल ने उसे सुरक्षा का एहसास दिया. सोशल मीडिया पर #KeepGoingPunch जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और लोग उसकी प्रगति पर नजर रखने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पिटाई करो, बस हड्डी मत तोड़ना... तालिबान के नए कानून ने पूरी दुनिया को हिलाया, महिलाओं के लिए 'नर्क' बना अफगानिस्तान!

क्या अब मिला नया परिवार?

जू अधिकारियों के अनुसार, अब पंच धीरे-धीरे दूसरे बंदरों के साथ घुलने-मिलने लगा है. शुरुआत में झुंड में शामिल होने की कोशिशें उसके लिए भारी थीं, लेकिन हालात बदले. हाल ही में एक बंदर को उसे ग्रूमिंग करते देखा गया. प्राइमेट दुनिया में ग्रूमिंग सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि भरोसे और अपनापन का संकेत है. यह पल इस बात का इशारा था कि पंच अब अकेला नहीं है.

 

 

कैसे बदली उसकी दुनिया?

वीडियो में पंच को दूसरे छोटे बंदरों के साथ खेलते और उनकी पीठ पर चढ़ते देखा गया. एक सीन में एक बड़े बंदर ने उसे गले लगाया. केयरटेकर शुम्पेई मियाकोशी ने कहा कि पंच अब सक्रिय रूप से दूसरों से जुड़ रहा है और मानसिक रूप से मजबूत है. डांट खाने के बाद भी वह जल्दी संभल जाता है. यह संकेत है कि वह अपने नए सामाजिक जीवन को स्वीकार कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: यहां PhD करने वाले को क्यों दी जाती है तलवार और गोल टोपी? अनोखी परंपरा के पीछे क्या है सच

क्या मिला वैश्विक समर्थन?

पंच की कहानी से भावुक होकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उसे ‘बहादुर’ कहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक IKEA Japan ने जू को कई सॉफ्ट टॉय दान किए. इस तरह की वैश्विक सहानुभूति पहले भी देखी गई थी, जैसे 2024 में सी लाइफ मेलबर्न एक्वेरियम का विशाल किंग पेंगुइन चूजा ‘पेस्टो’ वायरल हुआ था.

उसी साल थाईलैंड की पिग्मी हिप्पोपोटामस ‘मू डेंग’ भी सोशल मीडिया स्टार बनी थी. लेकिन पंच की कहानी अलग है, क्योंकि यह अकेलेपन से अपनापन पाने की यात्रा है. मां से बिछड़ने के बाद एक खिलौने से मिली सांत्वना और फिर अपने ही झुंड में स्वीकृति. पंच अब अपने नए परिवार के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया उसे मुस्कुराते हुए देख रही है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Punchbaby monkeyviraltrending

Trending news

तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली नई किताब
manoj mukund naravane book controversy
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली नई किताब
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान