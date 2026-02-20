जब असली मां ने ठुकराया तो टेडी बियर से लिपटकर रोने लगा ये नन्हा बंदर! Video देखकर नहीं रोक पाएंगे आंसू

जापान के इचिकावा सिटी जू में रहने वाला एक नन्हा जापानी मकाक ‘पंच’ सोशल मीडिया पर छा गया. पिछले साल जुलाई में जन्म के बाद उसकी जैविक मां ने उसे ठुकरा दिया था. जूकीपर्स ने उसे दिलासा देने के लिए एक ओरंगुटान जैसा सॉफ्ट टॉय दिया. वीडियो में पंच उस खिलौने को सीने से लगाए घूमता दिखा, जिसने लाखों लोगों का दिल तोड़ दिया.

क्या था ‘ओरा-मामा’ का रिश्ता?

उस खिलौने को प्यार से ‘ओरा-मामा’ नाम दिया गया. महीनों तक पंच शायद ही कभी उससे अलग दिखा. वह उसे घसीटता, खेलता और उससे लिपटकर सोता था. देखभाल करने वालों के मुताबिक खिलौने की फर जैसी बनावट और बंदर जैसी शक्ल ने उसे सुरक्षा का एहसास दिया. सोशल मीडिया पर #KeepGoingPunch जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और लोग उसकी प्रगति पर नजर रखने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पिटाई करो, बस हड्डी मत तोड़ना... तालिबान के नए कानून ने पूरी दुनिया को हिलाया, महिलाओं के लिए 'नर्क' बना अफगानिस्तान!

क्या अब मिला नया परिवार?

जू अधिकारियों के अनुसार, अब पंच धीरे-धीरे दूसरे बंदरों के साथ घुलने-मिलने लगा है. शुरुआत में झुंड में शामिल होने की कोशिशें उसके लिए भारी थीं, लेकिन हालात बदले. हाल ही में एक बंदर को उसे ग्रूमिंग करते देखा गया. प्राइमेट दुनिया में ग्रूमिंग सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि भरोसे और अपनापन का संकेत है. यह पल इस बात का इशारा था कि पंच अब अकेला नहीं है.

कैसे बदली उसकी दुनिया?

वीडियो में पंच को दूसरे छोटे बंदरों के साथ खेलते और उनकी पीठ पर चढ़ते देखा गया. एक सीन में एक बड़े बंदर ने उसे गले लगाया. केयरटेकर शुम्पेई मियाकोशी ने कहा कि पंच अब सक्रिय रूप से दूसरों से जुड़ रहा है और मानसिक रूप से मजबूत है. डांट खाने के बाद भी वह जल्दी संभल जाता है. यह संकेत है कि वह अपने नए सामाजिक जीवन को स्वीकार कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: यहां PhD करने वाले को क्यों दी जाती है तलवार और गोल टोपी? अनोखी परंपरा के पीछे क्या है सच

क्या मिला वैश्विक समर्थन?

पंच की कहानी से भावुक होकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उसे ‘बहादुर’ कहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक IKEA Japan ने जू को कई सॉफ्ट टॉय दान किए. इस तरह की वैश्विक सहानुभूति पहले भी देखी गई थी, जैसे 2024 में सी लाइफ मेलबर्न एक्वेरियम का विशाल किंग पेंगुइन चूजा ‘पेस्टो’ वायरल हुआ था.

उसी साल थाईलैंड की पिग्मी हिप्पोपोटामस ‘मू डेंग’ भी सोशल मीडिया स्टार बनी थी. लेकिन पंच की कहानी अलग है, क्योंकि यह अकेलेपन से अपनापन पाने की यात्रा है. मां से बिछड़ने के बाद एक खिलौने से मिली सांत्वना और फिर अपने ही झुंड में स्वीकृति. पंच अब अपने नए परिवार के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया उसे मुस्कुराते हुए देख रही है.