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Hindi Newsजरा हटकेAI के डर से सड़कों पर उतरे इस देश के पत्रकार, चैनल रोककर बोले- पैसे के लाले पड़े हैं, नौकरी खा जाएगी...

AI के डर से सड़कों पर उतरे इस देश के पत्रकार, चैनल रोककर बोले- पैसे के लाले पड़े हैं, नौकरी खा जाएगी...

ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (ABC) में करीब 20 साल बाद पत्रकारों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया है. सैकड़ों पत्रकारों ने वेतन, काम की शर्तों और AI के बढ़ते इस्तेमाल के खिलाफ काम छोड़ दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 25, 2026, 02:22 PM IST
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AI के डर से सड़कों पर उतरे इस देश के पत्रकार, चैनल रोककर बोले- पैसे के लाले पड़े हैं, नौकरी खा जाएगी...

Journalists Protest: ऑस्ट्रेलिया के नेशनल ब्रॉडकास्टर ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (ABC) में करीब 20 साल बाद पत्रकारों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया है. सैकड़ों पत्रकारों ने वेतन, काम की शर्तों और AI के बढ़ते इस्तेमाल के खिलाफ काम छोड़ दिया. यूनियन के ज्यादातर सदस्यों, जिन्हें सैलरी ऑफर मिला उन्होंने भी ठुकरा दिया क्योंकि वह महंगाई दर से कम था. यही वजह बनी कि हालात इतने बिगड़ गए कि पत्रकारों को विरोध करना पड़ा.

कौन-कौन से बड़े शो हुए प्रभावित?

इस हड़ताल का असर सीधे ABC के बड़े और लोकप्रिय कार्यक्रमों पर पड़ा. 7.30 जैसे प्रमुख करंट अफेयर्स शो और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट प्रोग्राम्स को रद्द करना पड़ा. उनकी जगह पुराने शो, पहले से रिकॉर्डेड कंटेंट और BBC के प्रोग्राम्स चलाए गए. रेडियो चैनल जैसे ट्रिपल जे और एबीसी क्लासिक पर भी लाइव कार्यक्रम सीमित कर दिए गए और सिर्फ म्यूजिक प्ले किया गया.

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सैलरी ऑफर को लेकर क्या था विवाद?

ABC मैनेजमेंट ने कर्मचारियों को तीन साल में 10% सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें पहले साल 3.5% और अगले दो साल 3.25% की बढ़ोतरी शामिल थी. लेकिन जनवरी में ऑस्ट्रेलिया की महंगाई दर 3.8% थी, जिससे कर्मचारियों को यह ऑफर कम लगा. साथ ही 1000 डॉलर का बोनस भी दिया जा रहा था, लेकिन यह कैजुअल कर्मचारियों के लिए नहीं था, जो बड़ी संख्या में ABC में काम करते हैं.

AI और जॉब सिक्योरिटी का भी डर

इस हड़ताल की एक बड़ी वजह AI को लेकर बढ़ती चिंता भी है. पत्रकारों का कहना है कि ABC ने यह साफ नहीं किया कि भविष्य में AI का इस्तेमाल कर कर्मचारियों को रिप्लेस नहीं किया जाएगा. इसके अलावा वे बेहतर नाइट शिफ्ट पे, स्थायी नौकरी और शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर कम निर्भरता की मांग कर रहे हैं. यही वजह है कि यह मामला सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जॉब सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया.

हड़ताल के दौरान क्या रहा माहौल?

हड़ताल शुरू होते ही सिडनी और मेलबर्न में सैकड़ों लोग ABC के दफ्तरों के बाहर इकट्ठा हुए. कई लोग काले कपड़ों में नजर आए, जो विरोध का प्रतीक था. अनुभवी ब्रॉडकास्टर फ्रैन केली ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और कहा कि करियर की शुरुआत में उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट की समस्या झेलनी पड़ी थी. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्हें भी स्थायी और सुरक्षित भविष्य मिलना चाहिए.

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क्या आगे सुलझेगा यह विवाद?

अब ABC इस मामले को फेयर वर्क कमीशन के पास ले जाने की तैयारी में है, ताकि विवाद का समाधान निकाला जा सके. हालांकि कई पत्रकार अपनी पहचान छिपाकर ही अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पर असर पड़ सकता है. यह हड़ताल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में AI और काम की शर्तों को लेकर संघर्ष और तेज हो सकता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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