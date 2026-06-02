जवानी में दी थी परीक्षा, बुढ़ापे में आया जॉइनिंग लेटर! PSC के इस अजूबे को देख चकराया सबका सिर

Man Gets Appointment Letter After 18 Years: भारत में सरकारी नौकरी पाने का सपना लाखों युवा देखते हैं. कई लोग इसके लिए सालों तक मेहनत करते हैं, परीक्षाएं देते हैं और सेलेक्ट लिस्ट में जगह बनाने के बाद जॉइनिंग लेटर का इंतजार करते हैं. लेकिन केरल से सामने आया एक मामला लोगों को हैरान भी कर रहा है और भावुक भी. यहां एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का जॉइनिंग लेटर उस समय मिला, जब वह 61 साल का हो चुका था. यानी जिस उम्र में ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं, उस उम्र में उसे नौकरी ज्वाइन करने का पत्र मिला. सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है और अब लोग सरकारी व्यवस्था पर सवाल भी उठा रहे हैं.

2005 में दी थी भर्ती परीक्षा

यह मामला केरल के मलप्पुरम जिले के रहने वाले अब्दुल मजीद से जुड़ा है. मजीद ने साल 2005 में सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी थी. यह भर्ती प्रक्रिया पार्ट-टाइम जूनियर अरबी शिक्षक के पद के लिए आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद उनका नाम सेलेक्ट लिस्ट में भी शामिल हो गया था. ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही जॉइनिंग लेटर मिलेगा और उनका सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाएगा. लेकिन समय बीतता गया और उस नौकरी की कोई सूचना नहीं आई. धीरे-धीरे इंतजार सालों में बदल गया और फिर उन्होंने उम्मीद छोड़ दी.

यह भी पढ़ें:- सोना-चांदी छोड़ो, अब तरबूज खरीदने के लिए लेना होगा बैंक लोन! जानें ₹6 लाख वाले...

Add Zee News as a Preferred Source

2008 में खत्म हो गई थी सेलेक्ट लिस्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, जिस रैंक लिस्ट में अब्दुल मजीद का नाम था, उसकी वैधता साल 2008 में ही समाप्त हो गई थी. इसके बावजूद संबंधित पद लंबे समय तक खाली पड़ा रहा. बताया जा रहा है कि कई बार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हुई, लेकिन अलग-अलग कारणों से पद नहीं भरा जा सका. आखिरकार अब जाकर केरल लोक सेवा आयोग (PSC) ने उस रिक्त पद के लिए मजीद को सलाह पत्र यानी एडवाइस मेमो जारी किया. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

A Kerala man applied for a government job in 2005 and has received an appointment letter as a part-time junior Arabic teacher in 2026. 20 years later. pic.twitter.com/fgaDLCuS8r Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) May 31, 2026

सरकारी नौकरी का सपना रह गया अधूरा

अब्दुल मजीद का कहना है कि सरकारी नौकरी हासिल करना उनका सबसे बड़ा सपना था. सेलेक्ट लिस्ट में नाम आने के बाद उन्होंने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दूसरी राह चुन ली. अब 61 साल की उम्र में जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद भी वे नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उम्र सरकारी सेवा की निर्धारित सीमा से आगे निकल चुकी है. उनका कहना है कि अगर समय पर नियुक्ति मिल जाती तो उनकी जिंदगी का सपना पूरा हो सकता था.

18 साल की देरी ने खींचा लोगों का ध्यान

जैसे ही यह मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे सरकारी तंत्र के धीमे कामकाज का उदाहरण बताया. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि व्यक्ति ने जवानी में आवेदन किया और नौकरी का पत्र रिटायरमेंट की उम्र में मिला. वहीं, कई लोगों ने कहा कि ऐसी देरी से लाखों युवाओं के सपने टूट जाते हैं. कुछ लोगों ने परीक्षा परिणामों में देरी, भर्ती प्रक्रियाओं के लंबे इंतजार और सरकारी सिस्टम की लापरवाही को लेकर भी सवाल उठाए.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह मामला सामने आने के बाद सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. कई लोगों का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए, जिससे उम्मीदवारों को वर्षों तक इंतजार न करना पड़े. लोगों का कहना है कि जब कोई उम्मीदवार परीक्षा पास कर लेता है और सेलेक्ट लिस्ट में आ जाता है, तो उसे समय पर जॉइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए. नहीं तो, उसकी मेहनत और उम्मीद दोनों प्रभावित होती हैं. इसी वजह से अब्दुल मजीद की कहानी लोगों को एक साथ प्रेरित भी कर रही है और दुखी भी.

आखिर कैसे आया 18 साल बाद नियुक्ति पत्र?

रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस पद के लिए भर्ती होनी थी, वह लंबे समय तक खाली पड़ा रहा. कई प्रयासों के बाद भी उस पद के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सका. इसके बाद पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा के दौरान मजीद का नाम सामने आया और उन्हें नियुक्ति से जुड़ा पत्र भेज दिया गया. हालांकि, तकनीकी रूप से उन्हें सलाह पत्र जारी कर दिया गया, लेकिन उम्र सीमा पार हो जाने के कारण अब यह नियुक्ति उनके किसी काम की नहीं रही.

यह भी पढ़ें:- AIIMS डॉक्टर ने बताई मेडिकल लाइफ की कड़वी सच्चाई, 9 सालों में जो खोया उसे जानकर दंग

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.