₹80,000 सैलरी फिर भी बचत जीरो क्यों? CA ने बताया वजह, जिसे 90% लोग कर रहे हैं इग्नोर

₹80,000 महीने की सैलरी होने के बावजूद बचत नहीं हो रही थी. CA अभिषेक वालिया ने बताया कि कारण ‘लाइफस्टाइल क्रीप’ था. सिस्टम और स्मार्ट निवेश अपनाने से छह महीने में ₹1.9 लाख की बचत संभव हुई.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 08, 2025, 04:58 PM IST
कई बार अच्छी सैलरी पाने के बावजूद बैंक अकाउंट खाली रह जाता है. ऐसी ही कहानी CA अभिषेक वालिया ने शेयर की, जिनका एक क्लाइंट पिछले पांच साल से ₹80,000 महीना कमा रहा था, लेकिन उसकी नेटवर्थ में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई. खर्चे दिखने में सामान्य थे. किराया, ग्रोसरी, EMI और वीकेंड पर थोड़ा एंजॉयमेंट. फिर भी हर महीने पैसा गायब हो जाता था. असली दिक्कत आमदनी में नहीं, बल्कि पैसे संभालने के तरीके में थी. यही गलती ज्यादातर लोग भी कर रहे हैं.

दरअसल जैसे-जैसे उसकी सैलरी बढ़ी, वैसे-वैसे खर्चे भी बढ़ते गए. ₹5,000 का इंक्रीमेंट नई सब्सक्रिप्शन में चला गया, ₹10,000 बढ़े तो नया गैजेट ले लिया. धीरे-धीरे खर्च बढ़ता गया और बचत की जगह खत्म होती गई. इसे ही ‘लाइफस्टाइल क्रीप’ कहते हैं जो चुपचाप आपकी बचत खा जाता है. कई लोग इसे महसूस भी नहीं करते, लेकिन यही सबसे बड़ी वजह है कि अच्छी कमाई के बावजूद ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाते.

कैसे सुधारी गई गलती

CA वालिया ने अपने क्लाइंट के लिए एक आसान सिस्टम बनाया. सैलरी मिलते ही 30% रकम SIP और इमरजेंसी फंड में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती थी. उन्होंने एक डेबिट कार्ड सिर्फ ज़रूरी खर्चों के लिए और एक क्रेडिट कार्ड शौकिया खर्चों के लिए तय किया. हर महीने एक बार खर्चों का रिव्यू किया गया ताकि पता चल सके कि कहां पैसा बेवजह जा रहा है. नतीजा सिर्फ छह महीने में दिखने लगा. बिना सैलरी बढ़े ही ₹1.9 लाख की बचत हो गई.

स्मार्ट मनी गेम प्लान जरूरी

CA नितिन कौशिक के अनुसार, 2025 में हर सैलरी पाने वाले को एक ‘स्मार्ट मनी गेम प्लान’ अपनाना जरूरी है. कोशिश करें कि आधी सैलरी में गुजारा हो और बाकी निवेश में जाए. म्यूचुअल फंड, सोना, रिटायरमेंट स्कीम, स्टॉक्स या क्रिप्टो में पैसा लगाएं, लेकिन समझकर. हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस को नजरअंदाज न करें. दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान दें. कर्ज सिर्फ ऐसी चीजों के लिए लें जो एसेट बनें, न कि लाइबिलिटी. छोटी-छोटी बचतें और समझदारी भरे फैसले ही भविष्य में आर्थिक आजादी की गारंटी देते हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

