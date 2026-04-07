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Hindi Newsजरा हटकेवो गुमनाम देश जिसे भारत ने भी नहीं दी मान्यता, कभी यहां जाने के लिए तरसते थे लोग; आखिर क्यों?

वो गुमनाम देश जिसे भारत ने भी नहीं दी मान्यता, कभी यहां जाने के लिए तरसते थे लोग; आखिर क्यों?

अबखाजिया एक ऐसा गुमनाम देश है, जिसने खुद को आजाद घोषित किया लेकिन भारत समेत ज्यादातर देशों ने मान्यता नहीं दी. जॉर्जिया से संघर्ष, 1992 का युद्ध और रूस का प्रभाव इसे अलग बनाता है. वीरानी और रहस्य यहां लोगों को आकर्षित करते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 07, 2026, 06:46 AM IST
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वो गुमनाम देश जिसे भारत ने भी नहीं दी मान्यता, कभी यहां जाने के लिए तरसते थे लोग; आखिर क्यों?

दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जो आज भी गुजरे हुए समय की परछाईं से बाहर नहीं निकल पाई हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही इलाके की सैर पर ले चलते हैं, जिसका नाम  अबखाजिया है. पूर्वी यूरोप में काला सागर और काकेशस पर्वतों के बीच स्थित यह जगह किसी रहस्यमयी लोक जैसी है. आपने शायद ही इसका नाम सुना हो और सुना भी होगा तो वहां जाने की हिम्मत कम ही लोग जुटा पाते हैं. यह एक ऐसा मुल्क है, जिसने खुद को आजाद तो घोषित कर दिया, लेकिन दुनिया की नजरों में इसका कोई वजूद नहीं है. भारत समेत दुनिया के अधिकतर देशों ने इसे मान्यता नहीं दी है, जिससे यह आज भी एक गुमनाम पहेली बना हुआ है.

आजादी की कहानी क्या है?

1990 के दशक में अबखाजिया ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, लेकिन भारत समेत ज्यादातर देशों ने इसे मान्यता नहीं दी. 1980 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ, तब यह क्षेत्र जॉर्जिया से अलग होने की कोशिश करने लगा. हालांकि पहले इसे जॉर्जिया के अंदर स्वायत्तता मिली हुई थी, लेकिन 1991 में हालात बदल गए और टकराव बढ़ गया.

 युद्ध ने क्या बदला?

1992 में यहां भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया. शुरुआत में जॉर्जिया की सेना ने बढ़त बनाई, लेकिन बाद में अबख़ाज़िया के विद्रोहियों ने पलटवार किया. इस संघर्ष में हजारों लोग मारे गए और करीब 2 लाख जॉर्जियाई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा. इस दौरान रूस ने भी विद्रोहियों का साथ दिया. युद्ध के बाद यह इलाका लगभग उजड़ गया और आज भी उसके निशान यहां साफ दिखाई देते हैं.

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 कितना बदला यह इलाका?

सोवियत दौर में अबख़ाज़िया एक मशहूर पर्यटन स्थल हुआ करता था, जहां हर साल लाखों लोग घूमने आते थे. लेकिन युद्ध के बाद हालात पूरी तरह बदल गए. होटल, रेस्टोरेंट और इमारतें आज खंडहर बन चुकी हैं. राजधानी सुखुमी में भी वीरानी साफ दिखती है. बुनियादी ढांचा कमजोर हो चुका है और कई जगहें अब भी मलबे में तब्दील हैं.

 अबखाजिया क्या सच में स्वतंत्र है?

कागजों पर अबखाजिया खुद को स्वतंत्र देश मानता है, लेकिन हकीकत में यह काफी हद तक रूस पर निर्भर है. इसकी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर रूस का गहरा प्रभाव है. यहां की करेंसी भी रूसी रूबल है और सीमाओं पर रूसी सेना की मौजूदगी है. यही वजह है कि कई लोग इसे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं मानते, बल्कि रूस के प्रभाव वाला क्षेत्र समझते हैं.

 यहां जाना इतना मुश्किल क्यों है?

अबख़ाज़िया जाना आसान नहीं है. जॉर्जिया ने यहां जाने पर कानूनी रोक लगा रखी है. टैक्सी जैसी सुविधाएं भी सीमित हैं और सफर के लिए सरकारी बसों पर निर्भर रहना पड़ता है. बावजूद इसके, इसका अनोखा इतिहास, वीरान इमारतें और रहस्यमयी माहौल लोगों को आकर्षित करता है. शायद यही कारण है कि यह ‘गुमनाम देश’ आज भी जिज्ञासा और रोमांच का केंद्र बना हुआ है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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