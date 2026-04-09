मैकेनिक खोला AC तो मंजर देख निकल गई चीख, एसी ऑन करने से पहले देख लें ये वीडियो

AC Service Shocking Video: सर्दियां खत्म हो गई हैं. सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. नॉर्थ इंडिया में लगातार तापमान बढ़ने लगा है ऐसे में अब घर आते ही एसी (Air Conditioner) की ठंडी हवा की जरूरत महसूस होने लगी है. लोगों ने अपने एसी पर चढ़ी धूल झाड़नी शुरू कर दी है. लेकिन बिना सर्विस के एसी चालू करना भारी पड़ सकता है. वायरल हो रहे वीडियो को देख आप ये गलती नहीं करेंगे. पिछले सीजन से बंद पड़े एसी को चालू करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें.

लगातार बढ़ते तापमान के बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो बताता है कि एसी चालू करने से पहले उसकी सर्विस कराना क्यों जरूरी है. एक भाई साहब ने जब अपने एसी की सर्विस कराई तो उसके अंदर कुछ ऐसा मिला जिसे देख पूरे घर में हड़कंप मच गया. आप खुद ही देख लें उस ठंडी मशीन के अंदर क्या था.

AC के अंदर चूहे का संसार

जैसे ही सूरज ने अपने तेवर दिखाई इन भाई साहब ने चोसा कि एसी की सर्विस करा लेते हैं और रात को आराम से चैन की नींद सोएंगे. लेकिन एसी के अंदर जो निकला उसने तो बची हुई नींद ही उड़ा दी. मैकेनिक आया, सीढ़ी लगाई और जैसे ही एसी का ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई. एसी के अंदर एक मोटा ताजा चूहा मौजूद था. चूहे ने एसी के अंदर पूरा संसार बना रखा था. पूरा एसी धूल धक्कड़ से भरा था. ऐसा लग रहा था कि एसी पहली बार ही खुला है. ये वीडियो लापरवाही का नतीजा दिखाता है. चूहे ने AC की ऐसी तैसी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

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AC को बनाया आशियाना

ऐसी के अंदर का नजारा कुछ ऐसा था जैसे चूहे ने अपना पूरा संसार यहीं बसा रखा हो, जैसे ही एसी का ढक्कन खुला तो धूल के साथ कचरे का ढेर देखने को मिला. चूहे ने तार कुतरने की पूरा तैयारी कर रखी थी. ये सब देखकर मैकेनिक भी हैरान रह गया. अब इस सर्विस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ChapraZila नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2.8 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोग मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस मामले पर लोग बंटे नजर आ रहे हैं. कुछ लोग इसे मालिक की अंदेखी बता रहे हैं. तो वहीं दूसरी और बाकी लोगों का कहना है कि ये गलती उस मैकेनिक की है जो एसी फिट करते हुए ड्रेन पाइप के पास गैप छोड़ देते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.