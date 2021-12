बाल-बाल बची दूल्हे की जान, बारात के दौरान हुआ बड़ा हादसा; पटाखा फटने से बग्घी में लग गई आग

Fire in Wedding: देश में इन दिनों शादी का माहौल (Wedding Season) चल रहा है. इस दौरान एक शादी में भयानक हादसा (Fire broke out in Wedding) हो गया. इसका खौफनाक वीडियो (Gujarat Wedding Fire) सोशल मीडियो पर सामने आया है. गुजरात में धूमधाम से जा रही एक बारात में दूल्हे की घोड़ा बग्घी में ही आग (Fire in the Wedding) लग गई. इस घटना में दूल्हे की जान बाल-बाल बची है. वहीं एक आदमी झुलसा (Fire in the Wagon) बताया जा रहा है. जैसे ही बग्घी में आग लगी, वहां चीख-पुकार मच गई.

वायरल हो रहा खौफनाक वीडियो

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गुजरात के पंचमहल शहर में जोगेश्वरी महादेव मंदिर के रहने वाले शैलेश भाई शाह के बेटे तेजस की शादी शहर के एक दूसरे इलाके की रहने वाली लड़की के साथ हो रही थी. इसके लिए शैलेश अपने घर से धूमधान से बारात लेकर निकले. हालांकि शादी का माहौल उस समय दर्दनाक हादसे में बदल गया जब दूल्हे तेजस की बग्घी में ही आग लग गई. वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि बग्घी में आग लगते ही बाराती जोर-जोर से चिल्लाने लगते हैं. गनीमत की बात यह थी कि दूल्हे को समय रहते बग्घी से उतार लिया गया था.

पूरी बग्घी जलकर हो गई खाक

वीडियो में आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते पूरी बग्घी जलकर खाक हो गई. बग्घी में आग लगने के बाद उस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया था. वीडियो को ट्विटर पर एक यूजर ने शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, 'बारात के दौरान बग्घी में आग लग गई, दूल्हा बाल-बाल बचा मगर एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया, पटाखे की चिंगारी बग्घी के जेनरेटर पर गिरी और आग फैल गई'. देखें वीडियो-

विस्फोट के दौरान बग्घी में बैठा था दूल्हा

वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस हादसे के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया. वहीं बग्घी चला रहे घोड़ों की जान भी किसी तरह बचाई गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बग्घी में ही दूल्हे के स्वागत के लिए पटाखे रखे गए थे. खबर के अनुसार, बाराती अपनी धुन में नाच रहे थे, जबकि पास में ही पटाखा छुटाया जा रहा था. इसी दौरान किसी पटाखे की चिंगारी बग्घी में रखे पटाखों में आकर गिर गई, जिससे बग्घी में विस्फोट हुआ और आग लग गई. बग्घी में जब विस्फोट हुआ, उस समय उसमें दूल्हा और कुछ छोटे बच्चे बैठे हुए थे.

