इस छोटी बच्ची ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, रणवीर सिंह ने वीडियो शेयर कर लिखा ऐसा

Viral Video: इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों एक ‘छोटी दीपिका पादुकोण’ का वीडियो जमकर तहलका मचा रहा है. दरअसल, राशि शिंदे नाम की एक बच्ची फिल्म ‘रामलीला’ में दीपिका पादुकोण के डायलॉग पर जबरदस्त एक्सप्रेशन देती नजर आ रही है. यह वीडियो इतना जबरदस्त है कि खुद फिल्म के एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) भी इस छोटी दीपिका पर फिदा हो गए हैं. इसके बाद उन्होंने इस बच्ची का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

रणवीर सिंह ने वीडियो शेयर करने के साथ ही बच्ची की जमकर तारीफ भी की है. इस वीडियो में बच्ची एक सोफे पर बैठी नजर आ रही है. फिल्म रामलीला में जिस तरह के कपड़े दीपिका पादुकोण ने पहने थे, वैसे ही कपड़े यह बच्ची पहने नजर आ रही है. दीपिका की तरह ही बच्ची ने मेकअप भी किया है. रामलीला फिल्म के डायलॉग पर यह बच्ची लिपसिंक करती दिखाई दे रही है. वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा रहा है.

महज 20 सेकंड का वीडियो इतना जबरदस्त है कि इसे आप भी बार-बार देखना पसंद करेंगे. बच्ची ने वीडियो में इतने जोरदार एक्सप्रेशन्स दिए हैं कि खुद रणवीर सिंह भी बच्ची के दीवाने हो गए हैं. वीडियो को रणवीर सिंह ने ट्विट पर शेयर करते हुए अपनी वाइफ और फिल्म की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भी टैग किया है. इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'लीला जैसी कोई नहीं!' देखें वीडियो-

Leela jaisi koi nahi!

Check out this mini version of you! @deepikapadukone

Love the expressions! #chotideepika pic.twitter.com/sY3Pa692CG

— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) February 9, 2022