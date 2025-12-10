Advertisement
trendingNow13035779
Hindi Newsजरा हटके

किस एक्ट्रेस का है ये 40 साल पुराना हैंडबैग, जो 25 करोड़ में बिका! दुनियाभर के रईसजादे खरीदने के लिए टूट पड़े

Hermes Birkin Handbag: जेन बिर्किन का एक और ओरिजिनल हर्मिस बिर्किन बैग अबू धाबी की नीलामी में 2.86 मिलियन डॉलर में बिका. क्यों यह बैग दुनिया भर के कलेक्टर्स के लिए खजाना बना हुआ है, जानें पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 10, 2025, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किस एक्ट्रेस का है ये 40 साल पुराना हैंडबैग, जो 25 करोड़ में बिका! दुनियाभर के रईसजादे खरीदने के लिए टूट पड़े

Hermes Birkin Bag: अबू धाबी में हुई नीलामी में जेन बिर्किन का एक और ओरिजिनल हर्मिस बिर्किन बैग 2.86 मिलियन डॉलर में बिक गया. यह वही बैग है जिसे कभी ब्रिटिश सिंगर और एक्ट्रेस जेन बिर्किन ने इस्तेमाल किया था. 1984 में हर्मिस ने खास तौर पर उनके लिए इस डिजाइन को बनाया था, जो धीरे-धीरे फैशन की दुनिया का सबसे कीमती क्लासिक बन गया.

इससे पहले कौन सा बैग तोड़ चुका है रिकॉर्ड?

जुलाई में सोदबीज पेरिस की नीलामी में जेन बिर्किन का पहला प्रोटोटाइप बैग 10 मिलियन डॉलर में बिका था, जिसने लग्जरी हैंडबैग की अब तक की सारी कीमतों के रिकॉर्ड तोड़ दिए. उसी सफलता के बाद इस दूसरे बैग की नीलामी को लेकर भी उम्मीदें बढ़ गई थीं. ताजा बिके बैग का मॉडल बर्किन वॉयजर था, जिसे साल 2003 में जेन बिर्किन को गिफ्ट किया गया था. अनुमान था कि यह बैग 2.30 से 4.30 लाख डॉलर में बिकेगा, लेकिन यह उम्मीदों से करीब छह गुना ज्यादा कीमत पर 11 मिनट में ही बिक गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट बीवी को बिजनेस ट्रिप बताकर थाईलैंड घूमने गया था हस्बैंड, बाढ़ में GF संग फंसा तो खुल गई पोल! खूब हुई बेइज्जती

बोली किसने लगाई और बैग में क्या अनोखा था?

नीलामी में छह कलेक्टर्स ने बोली लगाई और यह बैग एक फोन बायर ने खरीद लिया जिसकी पहचान सार्वजनिक नहीं हुई. इस बैग के अंदर जेन बिर्किन की फ्रेंच में लिखी हुई एक पर्सनल लाइन भी है, "माय बिर्किन बैग, माय ग्लोबट्रॉटिंग कंपैनियन" जिसने इसकी भावनात्मक कीमत और बढ़ा दी. जेन बिर्किन के पास ऐसे चार बैग थे जिन्हें वे अक्सर चैरिटी के लिए बेच देती थीं. 15 दिसंबर को उनका तीसरा हर्मिस बैग पेरिस के होटल ड्रुओ में नीलाम होने वाला है. यह बैग उनकी दोस्त और बायोग्राफर गैब्रिएल क्रॉफर्ड बेच रही हैं, ताकि जेन बिर्किन फाउंडेशन की शुरुआत के लिए फंड जुटाया जा सके.

यह भी पढ़ें: सिर्फ कस्टमर्स की टिप्स से खरीद ली 10 लाख की कार! जानें कैसे पाई-पाई बचाकर बन गया रईस

बिर्किन बैग की दुनिया में इतनी क्रेज आखिर क्यों है?

हर्मिस बेहद सीमित संख्या में बिर्किन बैग बनाता है, जिससे यह दुनियाभर में एक्सक्लूसिविटी का सिंबल बन गया है. हॉलीवुड से लेकर ग्लोबल सेलिब्रिटीज किम कार्दशियन, जेनिफर लोपेज, विक्टोरिया बेकहम सब इस बैग के दीवाने हैं. फैशन नीलामियों में अब यह सबसे दुर्लभ और महंगे हैंडबैग्स में गिना जाता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

HandbagJane Birkin

Trending news

'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
Rahul Gandhi Germany Tour
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
उस गवर्नर की कहानी जिन्‍होंने 1942 में दी थी विभाजन की चेतावनी, PM मोदी ने किया याद
PM Modi
उस गवर्नर की कहानी जिन्‍होंने 1942 में दी थी विभाजन की चेतावनी, PM मोदी ने किया याद
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
West Bengal
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
PM Modi
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?
Odisha news
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?
'...तो घर बैठना पड़ जाएगा', विधानसभा में किस बात पर भड़के सीएम फडणवीस
Maharashtra news
'...तो घर बैठना पड़ जाएगा', विधानसभा में किस बात पर भड़के सीएम फडणवीस
एक मुसलमान की देन है 'रुपया'... तब अखंड भारत की तस्वीर के साथ नोट पर दिखे नेताजी
Indian Rupees
एक मुसलमान की देन है 'रुपया'... तब अखंड भारत की तस्वीर के साथ नोट पर दिखे नेताजी
वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल है, पुरानी डेट पर न जाएं
INDIA US VISA
वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल है, पुरानी डेट पर न जाएं
'मैं बंगाल का ओवैसी हूं...बनाने जा रहा पार्टी', हुमायूं कबीर का सामने आया असल 'खेल'
Humayun Kabir
'मैं बंगाल का ओवैसी हूं...बनाने जा रहा पार्टी', हुमायूं कबीर का सामने आया असल 'खेल'
PAK के पक्ष में इस्लामी वर्ल्ड और भारत के लिए खड़ा रहा ये मुस्लिम देश... PM का दौरा
PM Modi
PAK के पक्ष में इस्लामी वर्ल्ड और भारत के लिए खड़ा रहा ये मुस्लिम देश... PM का दौरा