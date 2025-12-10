किस एक्ट्रेस का है ये 40 साल पुराना हैंडबैग, जो 25 करोड़ में बिका! दुनियाभर के रईसजादे खरीदने के लिए टूट पड़े

Hermes Birkin Bag: अबू धाबी में हुई नीलामी में जेन बिर्किन का एक और ओरिजिनल हर्मिस बिर्किन बैग 2.86 मिलियन डॉलर में बिक गया. यह वही बैग है जिसे कभी ब्रिटिश सिंगर और एक्ट्रेस जेन बिर्किन ने इस्तेमाल किया था. 1984 में हर्मिस ने खास तौर पर उनके लिए इस डिजाइन को बनाया था, जो धीरे-धीरे फैशन की दुनिया का सबसे कीमती क्लासिक बन गया.

इससे पहले कौन सा बैग तोड़ चुका है रिकॉर्ड?

जुलाई में सोदबीज पेरिस की नीलामी में जेन बिर्किन का पहला प्रोटोटाइप बैग 10 मिलियन डॉलर में बिका था, जिसने लग्जरी हैंडबैग की अब तक की सारी कीमतों के रिकॉर्ड तोड़ दिए. उसी सफलता के बाद इस दूसरे बैग की नीलामी को लेकर भी उम्मीदें बढ़ गई थीं. ताजा बिके बैग का मॉडल बर्किन वॉयजर था, जिसे साल 2003 में जेन बिर्किन को गिफ्ट किया गया था. अनुमान था कि यह बैग 2.30 से 4.30 लाख डॉलर में बिकेगा, लेकिन यह उम्मीदों से करीब छह गुना ज्यादा कीमत पर 11 मिनट में ही बिक गया.

बोली किसने लगाई और बैग में क्या अनोखा था?

नीलामी में छह कलेक्टर्स ने बोली लगाई और यह बैग एक फोन बायर ने खरीद लिया जिसकी पहचान सार्वजनिक नहीं हुई. इस बैग के अंदर जेन बिर्किन की फ्रेंच में लिखी हुई एक पर्सनल लाइन भी है, "माय बिर्किन बैग, माय ग्लोबट्रॉटिंग कंपैनियन" जिसने इसकी भावनात्मक कीमत और बढ़ा दी. जेन बिर्किन के पास ऐसे चार बैग थे जिन्हें वे अक्सर चैरिटी के लिए बेच देती थीं. 15 दिसंबर को उनका तीसरा हर्मिस बैग पेरिस के होटल ड्रुओ में नीलाम होने वाला है. यह बैग उनकी दोस्त और बायोग्राफर गैब्रिएल क्रॉफर्ड बेच रही हैं, ताकि जेन बिर्किन फाउंडेशन की शुरुआत के लिए फंड जुटाया जा सके.

बिर्किन बैग की दुनिया में इतनी क्रेज आखिर क्यों है?

हर्मिस बेहद सीमित संख्या में बिर्किन बैग बनाता है, जिससे यह दुनियाभर में एक्सक्लूसिविटी का सिंबल बन गया है. हॉलीवुड से लेकर ग्लोबल सेलिब्रिटीज किम कार्दशियन, जेनिफर लोपेज, विक्टोरिया बेकहम सब इस बैग के दीवाने हैं. फैशन नीलामियों में अब यह सबसे दुर्लभ और महंगे हैंडबैग्स में गिना जाता है.