1 घंटे की टैक्सी और 30,000 का बिल! स्विट्जरलैंड घूम रही एक्ट्रेस को लगा महंगा झटका, रोते हुए शेयर किया वीडियो

1 घंटे की टैक्सी और 30,000 का बिल! स्विट्जरलैंड घूम रही एक्ट्रेस को लगा 'महंगा' झटका, रोते हुए शेयर किया वीडियो

Switzerland Expensive Taxi: स्विट्जरलैंड में एक घंटे की टैक्सी राइड का 30 हजार रुपये का बिल देखकर एक एक्ट्रेस हैरान रह गई. यह वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने यूरोप में ट्रांसपोर्ट और महंगाई पर खुलकर चर्चा की.

 

Last Updated: Jan 15, 2026, 11:07 AM IST
1 घंटे की टैक्सी और 30,000 का बिल! स्विट्जरलैंड घूम रही एक्ट्रेस को लगा 'महंगा' झटका, रोते हुए शेयर किया वीडियो

Zurich Cab Viral Video: दुनिया के कई देशों में टैक्सी लेना आम और किफायती माना जाता है. लोग रोजाना बिना ज्यादा सोचे कैब बुक कर लेते हैं. लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा करना जेब पर भारी पड़ सकता है. इसका ताजा उदाहरण बनीं एक एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर, जिन्हें एक घंटे की टैक्सी राइड के लिए करीब 30 हजार रुपये चुकाने पड़े. अमेरिकी एक्ट्रेस और टीवी होस्ट जीना डार्लिंग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जो उन्होंने टैक्सी के अंदर बैठकर रिकॉर्ड किया था.

वीडियो में उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख इलाके में एक घंटे की कैब राइड का बिल 338 अमेरिकी डॉलर या करीब 270 स्विस फ्रैंक आया. भारतीय करेंसी में यह रकम लगभग 30 हजार रुपये बैठती है.

यह भी पढ़ें: पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे? AI बॉयफ्रेंड की फोटो देख घबराई मम्मी, वायरल हुआ मजेदार वीडियो

आखिर उन्होंने टैक्सी लेने का फैसला क्यों किया?

जीना डार्लिंग ने बताया कि वह लगेज के साथ ट्रैवल कर रही थीं. इसी वजह से उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़कर टैक्सी लेना ज्यादा आसान समझा. हालांकि सफर खत्म होते-होते उन्हें अपने फैसले पर अफसोस होने लगा. वीडियो में उनका रिएक्शन साफ दिखता है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान खींचा. यह क्लिप देखते ही देखते वायरल हो गई और अब तक इसे 3.3 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हजारों लोगों ने इस पर कमेंट किए और स्विट्जरलैंड की महंगाई को लेकर अपने अनुभव साझा किए. हालांकि ज्यादातर लोग इस भारी बिल से हैरान नहीं दिखे.

 

 

लोगों को इस महंगे बिल पर हैरानी क्यों नहीं हुई?

स्विट्जरलैंड को दुनिया के सबसे महंगे देशों में गिना जाता है. यहां की मजबूत करेंसी स्विस फ्रैंक और ऊंची सैलरी का असर सीधा सेवाओं की कीमतों पर पड़ता है. खासकर टूरिस्ट्स के लिए यहां टैक्सी, होटल और खाने-पीने का खर्च काफी ज्यादा होता है. इसलिए सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि यह बिल चौंकाने वाला नहीं है. कई लोगों ने सवाल उठाया कि यूरोप में एक घंटे की टैक्सी आखिर क्यों ली गई. एक यूजर ने लिखा कि यूरोप में ट्रेनों का शानदार नेटवर्क है और शायद 20 डॉलर में काम हो जाता. दूसरे ने पूछा कि स्विट्जरलैंड जैसे देश में एक घंटे की कैब कौन लेता है. ज्यादातर लोगों ने ट्रेन को बेहतर और सस्ता विकल्प बताया.

स्विट्जरलैंड का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बेहतरीन नेटवर्क्स में से एक है. ट्रेन, ट्राम और बसें समय पर चलती हैं और लगभग हर इलाके को जोड़ती हैं. स्थानीय लोग शायद ही टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं. इसी वजह से कमेंट सेक्शन में बार-बार ट्रेन लेने की सलाह दी गई.

यह भी पढ़ें: 50 हजार में वियतनाम या 60 हजार में गोवा? भारतीयों की पहली पसंद अब विदेश, जानें क्या है असली वजह

महंगाई को लेकर लोगों ने और क्या किस्से शेयर किए?

कुछ यूजर्स ने स्विट्जरलैंड की महंगाई पर मजेदार लेकिन चौंकाने वाले किस्से भी बताए. किसी ने लिखा कि यहां बिना कीमत देखे कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए, यहां तक कि ऑलिव ऑयल भी नहीं. एक अन्य यूजर ने बताया कि ज्यूरिख के एक बार में कॉकटेल की कीमत 22 डॉलर थी, जो एक बेहद महंगी रात बन गई. यह वायरल वीडियो एक साफ संदेश देता है. विदेश यात्रा के दौरान, खासकर स्विट्जरलैंड जैसे महंगे देशों में, हर फैसले से पहले कीमत जरूर जांचनी चाहिए. एक छोटी सी सहूलियत, कब भारी खर्च में बदल जाए, इसका अंदाजा शायद जीना डार्लिंग को अब अच्छी तरह हो गया होगा.

