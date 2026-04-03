फ्लाइट में एक्ट्रेस के साथ 'गंदी हरकत'! पीछे बैठे शख्स ने पार की सारी हदें, वीडियो शेयर कर बयां किया दर्द

Flight Harassment Viral Video: हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान में अगर कोई आपके साथ ऐसी हरकत करे कि आपको अपनी सीट तक बदलनी पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही खौफनाक अनुभव शेयर किया है एक्ट्रेस उर्वी कोठारी ने. उर्वी कोठारी का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक सह-यात्री की हरकतों पर सवाल उठाए हैं. उर्वी का आरोप है कि पीछे बैठे शख्स ने न केवल बार-बार उनकी सीट को पकड़ा, बल्कि मना करने के बावजूद अपनी उंगलियां और पैर उनके आर्मरेस्ट तक ले आया. आलम यह था कि उर्वी को आधी सीट पर सिमट कर बैठना पड़ा और आखिरकार अपनी जगह बदलनी पड़ी.

उर्वी कोठारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने साथ हुई घटना को बताया, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी. उन्होंने आरोप लगाया कि फ्लाइट में उनके पीछे बैठा एक यात्री बार-बार उनकी सीट को पकड़ रहा था और हाथ लगा रहा था. इस वजह से वह काफी असहज महसूस कर रही थीं. उर्वी के मुताबिक, उन्होंने तुरंत केबिन क्रू को इस बारे में जानकारी दी. क्रू मेंबर्स ने उस यात्री से बात भी की, लेकिन इसके बावजूद उसकी हरकतें बंद नहीं हुईं. बार-बार ऐसी स्थिति बनने से उर्वी का डर और असहजता बढ़ती गई.

क्यों बदलनी पड़ी सीट?

उर्वी ने बताया कि जब स्थिति ज्यादा बिगड़ गई और उस व्यक्ति ने अपना पैर उनके आर्मरेस्ट तक रख दिया, तब उन्हें मजबूरन अपनी सीट बदलनी पड़ी. उन्होंने कहा कि वह आधी सीट पर बैठकर सफर कर रही थीं, जो उनके लिए बेहद परेशान करने वाला अनुभव था. इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं बंट गईं. कुछ यूजर्स ने उर्वी का समर्थन किया और कहा कि ऐसी स्थिति में बोलना आसान नहीं होता. वहीं कुछ लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें मौके पर ही सख्ती से विरोध करना चाहिए था.

कुछ यूजर्स ने उनके इरादों पर भी सवाल उठाए और इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया. एक यूजर ने लिखा कि अगर वह वीडियो बना सकती हैं, तो आवाज क्यों नहीं उठा सकतीं. वहीं कुछ कमेंट्स में ‘विक्टिम कार्ड’ खेलने का आरोप भी लगाया गया.