/Adobe में 25 साल काम करने के बाद गई नौकरी, अब स्कूल बस चलाकर कर रहा नई शुरुआत; टेक एक्सपर्ट की कहानी वायरल

जेम्स स्ट्रॉन अमेरिका के कोलोराडो में रहते हैं और लंबे समय तक टेक इंडस्ट्री का हिस्सा रहे. उन्होंने करीब 25 साल तक सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से जुड़े काम किए. Adobe में वह सीनियर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे.
एक समय तक उनका करियर काफी स्थिर था. लेकिन अगस्त 2025 में उनकी नौकरी चली गई. Adobe Digital Video से जुड़े इस रोल के खत्म होने के बाद जेम्स के सामने वही सवाल था, जो आज दुनिया के हजारों टेक प्रोफेशनल्स के सामने होता है - अब आगे क्या? नौकरी जाने के बाद वह करीब एक साल से ज्यादा समय तक नई टेक जॉब खोजते रहे. लेकिन अंत में थक-हारकर स्कूल बस चलाने का काम शुरू कर दिया. इसको उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत बताया.
नौकरी जाने के बाद जेम्स ने दोबारा टेक इंडस्ट्री में लौटने की पूरी कोशिश की. उन्होंने अलग-अलग कंपनियों में अप्लाई किया, रिक्रूटर्स से संपर्क किया और LinkedIn के जरिए भी मौकों की तलाश की. लेकिन लंबी कोशिश के बावजूद उन्हें वह नौकरी नहीं मिली, जिसकी उन्हें तलाश थी. लगातार एप्लिकेशन भेजने और जवाब का इंतजार करने का यह दौर उनके लिए काफी मुश्किल रहा. उन्होंने अपने LinkedIn पोस्ट में बताया कि एक साल से ज्यादा समय तक नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया ने उन्हें निराश और मानसिक रूप से परेशान कर दिया था. खास तौर पर टेक इंडस्ट्री में उम्र को लेकर भेदभाव महसूस होने की बात भी उन्होंने कही.
जब टेक सेक्टर में लंबे समय तक कोशिश करने के बाद भी बात नहीं बनी, तो जेम्स ने अपनी जिंदगी की दिशा ही बदलने का फैसला कर लिया. उन्होंने अपने लोकल स्कूल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल बस ड्राइवर की नौकरी को अपने लिए चुन लिया. मतलब, जिस व्यक्ति का करीब ढाई दशक कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के बीच गुजरा था, वह अब रोज सुबह स्कूल बस लेकर बच्चों को उनके स्कूल पहुंचाता है. जेम्स ने इसे अपनी जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बताया.
नई नौकरी में उनकी कमाई पिछली टेक जॉब के मुकाबले काफी कम है. इसके बावजूद जेम्स इस बदलाव को लेकर खुश दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्कूल बस ड्राइवर का काम उन्हें अच्छा लग रहा है. बच्चों के साथ समय बिताना और नए साथियों के साथ काम करना उन्हें पसंद आ रहा है. उनके मुताबिक, उनके नए सहकर्मी केयरिंग, काइन्ड और डाउन-टू-अर्थ हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि बच्चे ज्यादातर अच्छे हैं. लंबे समय तक कॉरपोरेट माहौल में काम करने के बाद उन्हें अपने नए काम में एक अलग तरह की खुशी मिल रही है.
जेम्स की पोस्ट का सबसे भावुक हिस्सा वह था, जहां उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी और नौकरी के दौरान उन्हें नजरअंदाज करने वालों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें पीछे किया, उन्हें कमजोर महसूस कराया और आखिरकार नौकरी से बाहर कर दिया, उनके लिए भी वह किसी तरह आभारी हैं. क्योंकि उनके मुताबिक, उसी दरवाजे से बाहर निकलने के बाद उन्हें अपने लिए एक अलग भविष्य देखने का मौका मिला. जेम्स ने रिक्रूटर्स और संभावित नौकरी देने वाली कंपनियों पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि कई जगह उनके एप्लिकेशन को बिना ठीक से देखे ही फिल्टर कर दिया गया, कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया और कुछ इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे. उनका सवाल सीधा था कि क्या टेक इंडस्ट्री को अनुभवी लोगों के साथ अपने व्यवहार पर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है?
जेम्स की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर टेक इंडस्ट्री में layoffs और ageism को लेकर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने कहा कि कंपनियां अक्सर अनुभवी प्रोफेशनल्स को सिर्फ उम्र के आधार पर कम मौके देती हैं. एक यूजर ने जेम्स को जवाब देते हुए लिखा कि बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाना Adobe में उनकी नौकरी से किसी भी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है. हो सकता है कि बस चलाते हुए वह किसी बच्चे की जिंदगी पर ऐसा असर डाल दें, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी न की हो. एक अन्य यूजर ने कहा कि बच्चों की सेफ्टी की जिम्मेदारी संभालना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है. कम सैलरी वाली नौकरी होने के बावजूद अगर इससे जेम्स को संतुष्टि मिल रही है, तो यह भी एक तरह की सफलता है.
जेम्स की कहानी आज की नौकरी की दुनिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है. क्या करियर की सफलता सिर्फ सैलरी पैकेज, डेजिगनेशन और बड़ी कंपनी के नाम से तय होती है? शायद नहीं. लंबे समय तक कॉरपोरेट दुनिया में काम करने के बाद जेम्स को जब टेक सेक्टर में दोबारा मौका नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार किया और नया रास्ता चुन लिया. उनके लिए यह बदलाव आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि नई नौकरी में सैलरी काफी कम है. फिर भी वह अपने काम को लेकर उत्साहित हैं.
जेम्स ने अपनी नई जिंदगी को लेकर कहा कि उन्हें खुशी है कि अब वह कंप्यूटर के बजाय 40 फुट की बस चला रहे हैं. उनके लिए यह सिर्फ नौकरी बदलना नहीं, बल्कि जिंदगी को नए नजरिए से देखने का मौका है. जेम्स स्ट्रॉन की कहानी बताती है कि करियर में कभी-कभी रास्ता हमारी मर्जी से नहीं, हालात के हिसाब से बदलता है. Adobe जैसी बड़ी कंपनी में 25 साल काम करने के बाद स्कूल बस चलाना भले ही बाहर से बड़ा बदलाव लगे, लेकिन जेम्स इसे हार नहीं, बल्कि 'नई शुरुआत' मान रहे हैं.
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