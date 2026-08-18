Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /Adobe में 25 साल काम करने के बाद गई नौकरी, अब स्कूल बस चलाकर कर रहा नई शुरुआत; टेक एक्सपर्ट की कहानी वायरल

Adobe में 25 साल काम करने के बाद गई नौकरी, अब स्कूल बस चलाकर कर रहा नई शुरुआत; टेक एक्सपर्ट की कहानी वायरल

अमेरिका में टेक इंडस्ट्री की चमक के पीछे छंटनी में नौकरी जाने का दर्द भी छिपा है. Adobe में करीब 25 साल तक काम कर चुके जेम्स स्ट्रॉन की कहानी इसका एक अलग उदाहरण है. सीनियर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर की नौकरी जाने के बाद उन्होंने एक साल से ज्यादा समय तक नई टेक जॉब तलाश की. जब कोई रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने करियर ही बदल लिया और अब स्कूल बस ड्राइवर बनकर बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 18, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:27 AM IST
Adobe में 25 साल काम करने के बाद गई नौकरी, अब स्कूल बस चलाकर कर रहा नई शुरुआत; टेक एक्सपर्ट की कहानी वायरल
Image Credit: टेक एक्सपर्ट बना स्कूल बस ड्राइवर! Image credit: linkedin by JamesStrawn

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Adobe में 25 साल काम करने के बाद गई नौकरी, अब स्कूल बस चलाकर कर रहा नई शुरुआत...
2
3
4
5