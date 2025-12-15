400 साल पहले अपनाया इस्लाम, आज भी है ब्राह्मण परंपरा की झलक! शादी कार्ड देख दंग रहे गए रिश्तेदार

Advertisement
Dawat-e-Walima wedding card​: इंस्टाग्राम पर वायरल एक वेडिंग कार्ड में इस्लामिक शादी के साथ ब्राह्मण वंश और जनेऊ परंपरा का जिक्र है. मुस्लिम नामों और ‘दूबे’ सरनेम का मेल लोगों को हैरान कर रहा है और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल बन गया है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 15, 2025, 04:10 PM IST
Dawat-e-Walima wedding card​: भारत में शादियों के कार्ड सिर्फ तारीख और जगह बताने तक सीमित नहीं होते, कई बार ये समाज और इतिहास की झलक भी दिखा देते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक अनोखा वेडिंग कार्ड वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी किया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया. कार्ड में इस्लामिक शादी का जिक्र है, लेकिन साथ ही ब्राह्मण वंश और जनेऊ परंपरा की ओर इशारा भी किया गया है. 400 साल पुरानी विरासत का दावा करने वाला यह कार्ड अब गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल बनकर चर्चा में है.

वायरल वेडिंग कार्ड में क्या है खास?

यह वायरल शादी का कार्ड इंस्टाग्राम के snuffposting नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कार्ड के मुताबिक 14 दिसंबर को खालिद दूबे की शादी और दावत-ए-वलीमा का आयोजन किया गया. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात नीचे लिखी एक लाइन बनी. “श्री लाल बहादुर दूबे, 1669 ई. के जमींदार की आठवीं पीढ़ी के वंशज.” कार्ड में खालिद दूबे के साथ नौशाद अहमद दूबे का नाम भी दर्ज है. मुस्लिम नामों के साथ ‘दूबे’ जैसे ब्राह्मण सरनेम का इस्तेमाल लोगों को चौंका रहा है.

मुस्लिम नाम, ब्राह्मण पहचान का संगम

कार्ड में दिखाया गया नामों का यह अनोखा मेल सोशल मीडिया पर बहस और तारीफ दोनों का कारण बना. खालिद और नौशाद अहमद जैसे मुस्लिम नामों के साथ ब्राह्मण टाइटल ‘दूबे’ ने लोगों को भारत की साझा संस्कृति की याद दिला दी. कई यूजर्स का कहना है कि यह कार्ड बताता है कि धर्म बदल सकता है, लेकिन जड़ें हमेशा इतिहास से जुड़ी रहती हैं. यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ शादी का न्योता नहीं, बल्कि पहचान और विरासत का बयान मान रहे हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कार्ड

इस वेडिंग कार्ड को लेकर सोशल मीडिया पर हल्का-फुल्का मजाक भी देखने को मिल रहा है. कुछ यूजर्स ने इसे ‘ऑल-इन-वन वेडिंग कार्ड’ कहा, तो कुछ ने लिखा, “इतिहास, भाईचारा और शादी सब एक साथ.” कई लोगों ने इसे फ्रेम करवाने लायक बताया. हालांकि ज्यादातर प्रतिक्रियाएं सकारात्मक हैं और इसे भारत की गंगा-जमुनी तहजीब का खूबसूरत उदाहरण बताया जा रहा है, जहां मजहब से ऊपर इंसान और उसकी विरासत को रखा गया है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Wedding Card

