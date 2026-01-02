Viral Video: मासूम बच्ची ने तगड़े डांस स्टेप्स और धांसू एक्सप्रेशन से जीता 20 लाख लोगों का दिल, लेकिन उठा एक बड़ा सवाल

Cute Girl Dance Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटी बच्ची का डांस वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. जैसे ही यह क्लिप सामने आई, लोगों की नजरें उस पर टिक गईं. बच्ची के डांस मूव्स इतने स्मूद और प्रोफेशनल लग रहे हैं कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है. उसकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और लय की समझ ने इस वीडियो को देखते ही देखते वायरल बना दिया और यह कई प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगा.

वीडियो में बच्ची नीले रंग की टॉप और सफेद स्कर्ट पहने नजर आती है. कम उम्र होने के बावजूद उसके एक्सप्रेशन्स बेहद नेचुरल और ग्रेसफुल हैं. हर स्टेप म्यूजिक के साथ पूरी तरह मेल खाता दिखता है. चेहरे के भाव, हाथों की मूवमेंट और बॉडी कंट्रोल देखकर लोग हैरान रह गए. यही वजह है कि कई यूजर्स इसे किसी प्रोफेशनल डांसर जैसा परफॉर्मेंस बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो कैसे वायरल हुआ?

यह वीडियो इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी से शेयर किया जा रहा है. कुछ ही समय में इसे हजारों बार रीशेयर किया गया और लाखों लोगों तक यह पहुंच गया. हर प्लेटफॉर्म पर यूजर्स इस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं और कमेंट सेक्शन में लगातार चर्चा चल रही है. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट के सबसे चर्चित क्लिप्स में शामिल हो गया.

लाइक्स-कमेंट्स में क्या दिखा लोगों का रिएक्शन?

अब तक इस वीडियो को करीब 1 लाख 86 हजार लाइक्स मिल चुके हैं और 1000 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं. कई लोग बच्ची की तारीफ करते हुए उसे बेहद टैलेंटेड बता रहे हैं. कुछ यूज़र्स का कहना है कि इतनी छोटी उम्र में ऐसा परफॉर्मेंस काबिल-ए-तारीफ है. वहीं कुछ लोग इसे देखकर हैरान हैं और बार-बार वीडियो को ध्यान से देखने की बात कर रहे हैं.

क्या वाकई लोग AI जनरेटेड मान रहे हैं?

जहां एक तरफ तारीफों की बाढ़ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स सवाल भी उठा रहे हैं. उनका कहना है कि परफॉर्मेंस इतना परफेक्ट है कि शक होना लाजमी है. कुछ लोगों को लग रहा है कि वीडियो कहीं AI से जनरेट या एडिट तो नहीं किया गया. इसी वजह से यह वीडियो सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि AI बनाम रियल बहस की वजह से भी चर्चा में आ गया है. हालांकि, ऐसे कई बच्चों के AI वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं और यही वजह है कि इसे AI वीडियो बताया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह वीडियो खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.