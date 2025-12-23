एडल्ट स्टार बाप को देख बेटा भी बोला- मैं भी यही करूंगा... फिर बना ली ऐसी बॉडी, OnlyFans पर कमा रहे लाखों

Advertisement
Father Son Backlash: एक एडल्ट कंटेंट क्रिएटर द्वारा अपने 18 साल के बेटे के साथ कंटेंट बनाने की बात सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई, जहां लोगों की नाराजगी, समर्थन और नैतिक सवाल एक साथ उभर आए.

 

Dec 23, 2025, 09:19 AM IST
OnlyFans Controversy: एडल्ट कंटेंट क्रिएटर डीन बर्न जो खुद को ओनलीफैंस का टॉप 0.02 प्रतिशत कमाने वाला बताते हैं, उस वक्त विवाद में आ गए जब उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने 18 साल के बेटे ब्रे के साथ कंटेंट फिल्माया है. सोशल मीडिया पर पिता और बेटे की तस्वीरें शेयर करते हुए डीन ने फैंस से पूछा कि वे किसे चुनेंगे, जिसके बाद मामला तेजी से तूल पकड़ गया.

कंटेंट क्रिएटर ने क्यों हो गए ट्रोल?

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, डीन ने बताया कि ब्रे ने खुद उनसे ओनलीफैंस शुरू करने की इच्छा जताई थी. उनके मुताबिक, उन्होंने पहले बेटे को रोकने की कोशिश की क्योंकि यह दुनिया नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन ब्रे अपने फैसले पर अड़ा रहा. डीन ने फॉलोअर्स से अपील की कि वे दयालु रहें और समर्थन दिखाएं, क्योंकि यह उनके बेटे का खुद का निर्णय है. इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई. 

कई यूजर्स ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया, तो कुछ ने कहा कि इससे डीन की साख को नुकसान पहुंचा है. कई लोगों ने इस कदम को अजीब, गलत और असहज कर देने वाला बताया, वहीं कुछ ने इसे सीधा तौर पर बीमार मानसिकता करार दिया. हालांकि आलोचना ज्यादा रही, लेकिन कुछ फैंस ने इस जोड़ी का समर्थन भी किया. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि आकर्षण परिवार में चलता है, जबकि अन्य ने इसे जेनेटिक्स का कमाल बताया.

डीन बर्न ने आरोपों का जवाब में क्या कहा?

जब कुछ लोगों ने दावा किया कि ब्रे उनका बेटा नहीं है और यह सिर्फ मार्केटिंग रणनीति है, तो डीन ने पुराने फैमिली फोटो शेयर किए. उन्होंने कहा कि वे एक पिता हैं और उन्होंने जानबूझकर बेटे को इस दुनिया से दूर रखा था. लेकिन अब यह ब्रे का फैसला है और वे उसका पूरा समर्थन करते हैं.

यह विवाद ओनलीफैंस जैसे प्लेटफॉर्म की सीमाओं पर भी चर्चा छेड़ता है. ओनलीफैंस पर 220 मिलियन से ज्यादा यूजर्स और 30 लाख से अधिक क्रिएटर्स हैं. यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एडल्ट कंटेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि फिटनेस ट्रेनर, म्यूजिशियन और सेलिब्रिटी भी इसका इस्तेमाल करते हैं.

