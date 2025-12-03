Advertisement
trendingNow13026938
Hindi Newsजरा हटके

एडल्ट स्टार ने की ऐसी घिनौनी हरकत कि देखकर भाग पड़े आस-पास के लोग, पुलिस भी रह गई हैरान और कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

एक एडल्ट कंटेंट क्रिएटर को सुपरमार्केट और होटल में अश्लील हरकतें करने के बाद छह महीने की जेल हुई. जानिए आखिर उसने क्या-क्या किया और कैसे पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 03, 2025, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एडल्ट स्टार ने की ऐसी घिनौनी हरकत कि देखकर भाग पड़े आस-पास के लोग, पुलिस भी रह गई हैरान और कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

Viral Case: अमेरिका की 24 साल की एडल्ट कंटेंट परफॉर्मर किंकी केली उर्फ केली टेडफोर्ड को छह महीने की जेल हुई है. उसने सुपरमार्केट में खुद को रिकॉर्ड करते हुए खाने पर पेशाब किया था. यही नहीं, होटल के कमरे में एक बाइबिल को भी पेशाब से भिगो दिया. पुलिस के मुताबिक यह सब वह अपने 11 पाउंड प्रति माह वाले एडल्ट कंटेंट सब्सक्राइबर्स के लिए रिकॉर्ड करती थी.

क्या सिर्फ एक ही घटना थी या पहले भी ऐसा हुआ था?

पुलिस की जांच में पता चला कि केली ने इंग्लैंड के कीन में इसी तरह की कई घटनाएं पहले भी की थीं. उसने छह क्लास A मिस्डीमीनर अपराधों को लेकर कोर्ट में अपना गुनाह कबूल किया. उसके अकाउंट पर सबमिसिव पिक्सी, फेटिश/किंक फ्रेंडली जैसे डिस्क्रिप्शन लिखे थे और वह पेड चैट और कस्टम वीडियो भी बेचती थी. जांच में कई अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो मिले जिनमें वह कपड़े की दुकान के ट्रायल रूम में नए कपड़ों पर पेशाब करती दिखी. कोर्ट रिकॉर्ड में यह भी सामने आया कि उसने एक जगह फर्श पर मल त्याग किया और उसे टॉयलेट के टैंक में छिपा दिया. यह वीडियो 2021 से लेकर अब तक रिकॉर्ड किए जाने के संकेत भी मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शेरों को पालूंगा, संभालूंगा... कहते-कहते चिड़ियाघर में घुसा, शेरनी आई पास तो पेड़ पर चढ़ गया और फिर

कोर्ट ने इतनी कड़ी सजा क्यों सुनाई?

जज ऐन एडवर्ड्स ने उसे 360 दिन की सजा सुनाई, जिसमें से 180 दिन की सजा तीन साल के लिए सस्पेंड कर दी गई. यानी उसे 180 दिन जेल में काटने होंगे और फिर दो साल तक प्रोबेशन पर रहना होगा. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि वह मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग जारी रखे. मोनाडनॉक फूड को-ऑप ने बताया कि उसकी हरकत के कारण उन्हें रेड क्विनोआ, व्हाइट क्विनोआ, ट्राई-कलर क्विनोआ, कॉर्नमील, पोलेंटा, कोकोनट श्रेड्स और रॉ वॉलनट्स जैसी चीजें तुरंत वापस मंगानी पड़ीं. दुकान को पूरा सैनिटाइज किया गया. नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट ने केली को 10,520 डॉलर (करीब 9,45,000 रुपये) चुकाने का आदेश दिया.

यह भी पढ़ें: जिद्दी किसान के सामने सरकार ने भी टेके घुटने, बचा लिया 18वीं सदी का बना घर! सच्ची कहानी जिसपर कोई नहीं करता भरोसा

होटल में उसने और क्या-क्या किया था?

मैरियट होटल में उसने बाइबिल, कंबल, परदों और एसी यूनिट पर पेशाब किया था. फर्श पर मल त्यागकर उसे टैंक में भी डाल दिया था. होटल को हुए नुकसान के लिए उसे 500 डॉलर का जुर्माना लगाया गया. कोर्ट ने उसे होटल और सुपरमार्केट दोनों जगह दोबारा जाने से भी रोक दिया है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Adult starjailviraltrending

Trending news

क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
jawahar lal nehru
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
Donald Trump
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
DNA
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
New reservation Policy
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
Putin
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
Aam Admi Party Goa
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
Waqf properties
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
putin india visit
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
Revanth Reddy
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
SIR issue
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा