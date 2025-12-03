एडल्ट स्टार ने की ऐसी घिनौनी हरकत कि देखकर भाग पड़े आस-पास के लोग, पुलिस भी रह गई हैरान और कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

Trending Photos
Viral Case: अमेरिका की 24 साल की एडल्ट कंटेंट परफॉर्मर किंकी केली उर्फ केली टेडफोर्ड को छह महीने की जेल हुई है. उसने सुपरमार्केट में खुद को रिकॉर्ड करते हुए खाने पर पेशाब किया था. यही नहीं, होटल के कमरे में एक बाइबिल को भी पेशाब से भिगो दिया. पुलिस के मुताबिक यह सब वह अपने 11 पाउंड प्रति माह वाले एडल्ट कंटेंट सब्सक्राइबर्स के लिए रिकॉर्ड करती थी.
क्या सिर्फ एक ही घटना थी या पहले भी ऐसा हुआ था?
पुलिस की जांच में पता चला कि केली ने इंग्लैंड के कीन में इसी तरह की कई घटनाएं पहले भी की थीं. उसने छह क्लास A मिस्डीमीनर अपराधों को लेकर कोर्ट में अपना गुनाह कबूल किया. उसके अकाउंट पर सबमिसिव पिक्सी, फेटिश/किंक फ्रेंडली जैसे डिस्क्रिप्शन लिखे थे और वह पेड चैट और कस्टम वीडियो भी बेचती थी. जांच में कई अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो मिले जिनमें वह कपड़े की दुकान के ट्रायल रूम में नए कपड़ों पर पेशाब करती दिखी. कोर्ट रिकॉर्ड में यह भी सामने आया कि उसने एक जगह फर्श पर मल त्याग किया और उसे टॉयलेट के टैंक में छिपा दिया. यह वीडियो 2021 से लेकर अब तक रिकॉर्ड किए जाने के संकेत भी मिले.
कोर्ट ने इतनी कड़ी सजा क्यों सुनाई?
जज ऐन एडवर्ड्स ने उसे 360 दिन की सजा सुनाई, जिसमें से 180 दिन की सजा तीन साल के लिए सस्पेंड कर दी गई. यानी उसे 180 दिन जेल में काटने होंगे और फिर दो साल तक प्रोबेशन पर रहना होगा. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि वह मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग जारी रखे. मोनाडनॉक फूड को-ऑप ने बताया कि उसकी हरकत के कारण उन्हें रेड क्विनोआ, व्हाइट क्विनोआ, ट्राई-कलर क्विनोआ, कॉर्नमील, पोलेंटा, कोकोनट श्रेड्स और रॉ वॉलनट्स जैसी चीजें तुरंत वापस मंगानी पड़ीं. दुकान को पूरा सैनिटाइज किया गया. नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट ने केली को 10,520 डॉलर (करीब 9,45,000 रुपये) चुकाने का आदेश दिया.
होटल में उसने और क्या-क्या किया था?
मैरियट होटल में उसने बाइबिल, कंबल, परदों और एसी यूनिट पर पेशाब किया था. फर्श पर मल त्यागकर उसे टैंक में भी डाल दिया था. होटल को हुए नुकसान के लिए उसे 500 डॉलर का जुर्माना लगाया गया. कोर्ट ने उसे होटल और सुपरमार्केट दोनों जगह दोबारा जाने से भी रोक दिया है.