Hindi Newsजरा हटकेएडवेंचर बना आफत! दो बोट की जोरदार टक्कर, ऑपरेटर की सूझबूझ ने बचाईं कई जिंदगियां

एडवेंचर बना आफत! दो बोट की जोरदार टक्कर, ऑपरेटर की सूझबूझ ने बचाईं कई जिंदगियां

अलकनंदा नदी के पास दो बोट की टक्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. स्टंट के दौरान हुई इस घटना में ऑपरेटर ने कूदकर अपनी जान बचाई. राहत की बात रही कि बोट में कोई यात्री मौजूद नहीं था.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 20, 2026, 02:18 PM IST
भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. घूमने जाएं और कुछ थ्रिल न करें, ऐसा अब कम ही होता है. कोई स्काई डाइविंग करता है, कोई पैराग्लाइडिंग, तो कोई नदी में बोटिंग का मजा लेता है. लेकिन कभी-कभी यही रोमांच पल भर में खौफनाक बन जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. इसमें दो बोट अचानक आमने-सामने टकरा जाती हैं और हालात बिगड़ते-बिगड़ते बचते हैं. राहत की बात यह रही कि वक्त रहते ऑपरेटर ने सूझबूझ दिखाई और बड़ी दुर्घटना टल गई. वीडियो देखकर लोग हैरान हो गए. 

 नदी में हुआ खतरनाक स्टंट

वायरल वीडियो माता धारी देवी के पास अलकनंदा नदी का बताया जा रहा है. फुटेज में साफ दिखता है कि दो बोट आगे-पीछे नदी में चल रही थीं. तभी आगे चल रहा ऑपरेटर स्टंट दिखाने के चक्कर में अपनी बोट को मोड़ने लगता है. पीछे वाला ऑपरेटर शायद इस मूव को समझ नहीं पाता और उसकी बोट सीधे आगे वाली बोट पर चढ़ जाती है. टक्कर इतनी अचानक होती है कि आगे वाला ऑपरेटर तुरंत अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है. गनीमत यह रही कि उस समय दोनों बोट में कोई यात्री मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

 

 सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

इस चौंकाने वाले वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @iNikhilsaini नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया कि भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए सख्त नियम, प्रशिक्षित लोग और भरोसेमंद उपकरण बेहद जरूरी हैं. महज 36 सेकंड का यह वीडियो अब तक 61 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और सैकड़ों लाइक्स मिल चुके हैं. यूजर्स ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने कहा, “ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं देखा”, तो किसी ने इसे सिस्टम की बड़ी नाकामी बताया. कई लोगों ने लिखा कि बिना सेफ्टी के एडवेंचर सीधे डिजास्टर बन सकता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

