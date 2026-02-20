एडवेंचर बना आफत! दो बोट की जोरदार टक्कर, ऑपरेटर की सूझबूझ ने बचाईं कई जिंदगियां

भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. घूमने जाएं और कुछ थ्रिल न करें, ऐसा अब कम ही होता है. कोई स्काई डाइविंग करता है, कोई पैराग्लाइडिंग, तो कोई नदी में बोटिंग का मजा लेता है. लेकिन कभी-कभी यही रोमांच पल भर में खौफनाक बन जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. इसमें दो बोट अचानक आमने-सामने टकरा जाती हैं और हालात बिगड़ते-बिगड़ते बचते हैं. राहत की बात यह रही कि वक्त रहते ऑपरेटर ने सूझबूझ दिखाई और बड़ी दुर्घटना टल गई. वीडियो देखकर लोग हैरान हो गए.

ये भी पढ़ें; 10 लाख साल पुराना... न्यूजीलैंड की गुफा में मिला 12 पक्षी और 4 मेंढक प्रजातियों के..

नदी में हुआ खतरनाक स्टंट

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल वीडियो माता धारी देवी के पास अलकनंदा नदी का बताया जा रहा है. फुटेज में साफ दिखता है कि दो बोट आगे-पीछे नदी में चल रही थीं. तभी आगे चल रहा ऑपरेटर स्टंट दिखाने के चक्कर में अपनी बोट को मोड़ने लगता है. पीछे वाला ऑपरेटर शायद इस मूव को समझ नहीं पाता और उसकी बोट सीधे आगे वाली बोट पर चढ़ जाती है. टक्कर इतनी अचानक होती है कि आगे वाला ऑपरेटर तुरंत अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है. गनीमत यह रही कि उस समय दोनों बोट में कोई यात्री मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

Adventure sports in India seriously need proper rules, trained people, and reliable equipment. This time on the Alaknanda river near Mata Dhari Devi, the boats had only operators and no passengers, otherwise this could have ended in a serious accident. pic.twitter.com/mLXZUbn3cO — Nikhil saini (@iNikhilsaini) February 20, 2026

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

इस चौंकाने वाले वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @iNikhilsaini नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया कि भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए सख्त नियम, प्रशिक्षित लोग और भरोसेमंद उपकरण बेहद जरूरी हैं. महज 36 सेकंड का यह वीडियो अब तक 61 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और सैकड़ों लाइक्स मिल चुके हैं. यूजर्स ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने कहा, “ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं देखा”, तो किसी ने इसे सिस्टम की बड़ी नाकामी बताया. कई लोगों ने लिखा कि बिना सेफ्टी के एडवेंचर सीधे डिजास्टर बन सकता है.