/मुंह से निकाली गाड़ी की आवाज, कुर्सी पर बैठकर बदले गियर और मिल गया लाइसेंस! ड्राइविंग टेस्ट का वीडियो देख चकराए लोग

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट आने लगे. कुछ लोगों ने इसे मजाक के तौर पर लिया तो कुछ ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए. एक यूजर ने लिखा कि ऐसा ड्राइविंग टेस्ट उसने पहली बार देखा है. कई लोगों ने मजाक करते हुए कहा कि अगर बिना कार के ही ड्राइविंग टेस्ट पास किया जा सकता है तो ड्राइविंग स्कूल और प्रैक्टिस की जरूरत ही क्या है? कुछ यूजर्स ने उम्मीदवार की एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहा कि उसने कम से कम अपनी तरफ से टेस्ट को पूरी गंभीरता से देने की कोशिश तो की. हालांकि, इस वीडियो के वायरल होने का मतलब यह नहीं है कि अफगानिस्तान में हर जगह ड्राइविंग लाइसेंस इसी तरह जारी किए जाते हैं. इसके लिए वीडियो के सटीक स्थान, समय और पूरी परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है.