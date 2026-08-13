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मुंह से निकाली गाड़ी की आवाज, कुर्सी पर बैठकर बदले गियर और मिल गया लाइसेंस! ड्राइविंग टेस्ट का वीडियो देख चकराए लोग

अफगानिस्तान से जुड़ा एक अजीबोगरीब ड्राइविंग टेस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें एक शख्स बिना कार के ही ड्राइविंग टेस्ट देता नजर आ रहा है. अधिकारी उसे एक्सीलेटर, ब्रेक और गियर बदलने को कहते हैं और ड्राइविंग टेस्ट देने वाला व्यक्ति कुर्सी पर बैठे-बैठे हाथ-पैर चलाकर ड्राइविंग की एक्टिंग करता है. कुछ ही देर में अधिकारी उसे पास भी कर देते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 13, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:37 AM IST
मुंह से निकाली गाड़ी की आवाज, कुर्सी पर बैठकर बदले गियर और मिल गया लाइसेंस! ड्राइविंग टेस्ट का वीडियो देख चकराए लोग
Image Credit: Image credit: instagram/@howorldworks

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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