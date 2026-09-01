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कभी जो बम मचाते थे तबाही, अब उसी के खोल को बना दिया डस्टबिन! रूसी बम का ऐसा इस्तेमाल देख चौंक गए लोग

अफगानिस्तान में दशकों तक चले युद्ध ने सिर्फ लोगों की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि वहां की जमीन और रोजमर्रा की चीजों पर भी अपनी छाप छोड़ी है. काबुल का एक वायरल वीडियो इसी तस्वीर को सामने लाता है, जहां युद्ध में इस्तेमाल हुए बड़े मेटल के खाली खोल (कवर) अब डस्टबिन, गमले और दूसरे काम की चीजों के रूप में दिखाई दे रहे हैं. कभी तबाही का सामान रहे ये कवर आज आम जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 01, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:58 AM IST
कभी जो बम मचाते थे तबाही, अब उसी के खोल को बना दिया डस्टबिन! रूसी बम का ऐसा इस्तेमाल देख चौंक गए लोग
Image Credit: अफगानिस्तान में लोगों ने बम के कवर को बनाया डस्टबिन और गमला! Image credit: instagram/@monkonadventure

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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