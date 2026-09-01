/कभी जो बम मचाते थे तबाही, अब उसी के खोल को बना दिया डस्टबिन! रूसी बम का ऐसा इस्तेमाल देख चौंक गए लोग

अफगानिस्तान का नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में पहाड़, बाजार और युद्ध की तस्वीरें सामने आती हैं. लेकिन काबुल घूमने पहुंचे एक ट्रेवल ब्लॉगर ने ऐसा नजारा कैमरे में कैद किया, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया. वीडियो में सड़क और आसपास के इलाकों में बड़े-बड़े मेटल के खोल दिखाई दे रहे हैं. खास बात यह है कि इनका इस्तेमाल किसी सैन्य सामान की तरह नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत के लिए किया जा रहा है.
कहीं इन खोलों में कचरा डाला जा रहा है तो कहीं इन्हें पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया है. कुछ जगहों पर ऐसे पुराने मेटल के कंटेनर ऐशट्रे या दूसरी चीजों के रूप में भी नजर आते हैं. वीडियो के साथ मजाकिया अंदाज में लिखा गया कि 'रशियन बम को डस्टबिन और ऐशट्रे बना दिया.' हालांकि, इस नजारे के पीछे की कहानी सिर्फ मजाक या जुगाड़ की नहीं है.
अफगानिस्तान ने पिछले कई दशकों में एक के बाद एक संघर्ष झेले हैं. सोवियत संघ का हस्तक्षेप, गृहयुद्ध, तालिबान का दौर और फिर अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य मौजूदगी ने देश के कई हिस्सों को युद्ध का मैदान बना दिया. इन संघर्षों के दौरान भारी मात्रा में बम, रॉकेट, तोप के गोले और दूसरे हथियार इस्तेमाल हुए. युद्ध खत्म होने के बाद भी इनका काफी सामान जमीन पर रह गया. कुछ जगहों पर इस्तेमाल किए जा चुके हथियारों के खाली मेटल के खोल या कवर पड़े रहे. समय के साथ स्थानीय लोगों ने इनमें से कई चीजों को स्क्रैप की तरह देखना शुरू कर दिया. मेटल मजबूत था, आकार बड़ा था और सामान आसानी से मिल रहा था. ऐसे में जरूरत के हिसाब से लोगों ने इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले कुछ मेटल के खोल काफी बड़े नजर आते हैं. बताया जा रहा है कि कुछ युद्ध में बचे अवशेषों का वजन सैकड़ों किलो तक हो सकता है. जिस चीज को देखकर कभी लोगों को जान बचाने के लिए भागना पड़ता होगा, उसी तरह का खाली खोल अब कहीं कचरा रखने के काम आ रहा है. यही इस वीडियो को इतना चौंकाने वाला बनाता है. एक तरफ यह युद्ध की भयावह याद दिलाता है, तो दूसरी तरफ यह दिखाता है कि मुश्किल हालात में आम लोगों ने जो भी मिला, उसी से अपनी जरूरत पूरी करने का रास्ता निकाल लिया. हालांकि, यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है. हर पुराना बम या गोला सिर्फ इसलिए सुरक्षित नहीं हो जाता क्योंकि वह काफी समय से पड़ा हुआ है.
अफगानिस्तान में युद्ध के बाद बड़ी संख्या में विस्फोटक के अवशेष और बिना फटे हथियारों का खतरा आज भी बना हुआ है. किसी मेटल के खोल को देखकर यह तय करना आम आदमी के लिए आसान नहीं है कि वह पूरी तरह खाली है या उसके अंदर कोई खतरनाक हिस्सा बचा हुआ है. इसी वजह से पुराने सैन्य सामान को छूना, उठाना या स्क्रैप के लिए काटना खतरनाक हो सकता है. संयुक्त राष्ट्र और दूसरे मानवीय संगठनों ने भी अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगों और युद्ध के बचे हुए विस्फोटक सामान से होने वाली घटनाओं को लेकर चिंता जताई है. खास तौर पर बच्चे और कबाड़ इकट्ठा करने वाले लोग ऐसे खतरे की चपेट में आ सकते हैं.
काबुल में बम के खोल का डस्टबिन या गमले के रूप में इस्तेमाल होना सिर्फ एक अजीब तस्वीर नहीं है. इसके पीछे अफगानिस्तान की आर्थिक मुश्किलों की कहानी भी छिपी है. जहां किसी नई चीज को खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वहीं पहले से मौजूद मजबूत मेटल के खोल को दोबारा इस्तेमाल करना सस्ता और आसान तरीका हो सकता है. इसीलिए कुछ लोग ऐसे सामान को घर या दुकान के काम में ले आते हैं. कोई उसमें कचरा रखता है, कोई पौधा लगा देता है और कोई उसे दूसरे कंटेनर की तरह इस्तेमाल करता है. युद्ध की चीज का इस तरह आम जिंदगी में इस्तेमाल होना अपने आप में एक अजीब तस्वीर जरूर है, लेकिन यह वहां के लोगों की मजबूरी और जुगाड़ दोनों को दिखाता है.
इस पूरे नजारे का सबसे दिलचस्प हिस्सा शायद वे पुराने मेटल के खोल हैं, जिन्हें गमले की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. एक तरफ जिस हथियार का मकसद कभी नुकसान पहुंचाना था, दूसरी तरफ उसी के खाली खोल में पौधा उगता दिखाई देता है. इसका मतलब है कि जिस चीज के साथ कभी मौत और डर जुड़ा था, वही अब किसी जगह हरियाली का हिस्सा बन गई है. यह तस्वीर अफगानिस्तान के लिए एक तरह का विरोधाभास भी है. युद्ध ने जिस देश को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाया, वहां लोग उन्हीं युद्ध अवशेषों को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस नजारे को अलग-अलग नजरिए से देखा. कुछ लोगों ने इसे अफगानिस्तान में मौजूद गरीबी और संसाधनों की कमी से जोड़ा. वहीं, कई यूजर्स ने लोगों की जुगाड़ वाली सोच की तारीफ की. उनका कहना था कि जब साधन सीमित हों तो इंसान बेकार समझी जाने वाली चीज को भी काम का बना लेता है. लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह के पुराने सैन्य सामान के इस्तेमाल को लेकर चिंता भी जताई. उनका कहना था कि किसी भी युद्ध अवशेष को बिना जांच के छूना या इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है.
अफगानिस्तान की कहानी सिर्फ उन लोगों की नहीं है जिन्होंने युद्ध देखा. यह उन चीजों की भी कहानी है जो युद्ध खत्म होने के बाद पीछे छूट जाती हैं. टूटी इमारतें, पुरानी सेना की गाड़ियां, गोलियों के निशान और जमीन में दबे विस्फोटक के अवशेष आज भी कई जगहों पर बीते संघर्ष की याद दिलाते हैं. काबुल में बम के खाली खोल को डस्टबिन या गमले की तरह इस्तेमाल करते देखना पहली नजर में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह तस्वीर एक बड़ी बात कहती है. युद्ध के हथियार खत्म होने के बाद भी उनके निशान लंबे समय तक लोगों की जिंदगी में बने रहते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.