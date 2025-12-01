VIDEO: 1 जूस के गिलास ने दिखाया भारत-अफगानिस्तान का प्रेम, लोग बोले- कहीं नहीं देखी ऐसी मेहमाननवाजी

India-Afghanistan Relation: भारत और अफगानिस्तान के संबंध काफी समय से अच्छे रहे हैं. दोनों देशों के बीच हमेशा भाईचारा देखने को मिला है. इंटरनेट पर आए दिन लौग इसका नमूना भी पेश करते रहते हैं, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि इंसानियत आज भी लोगों के जहन में बरकरार है. ऐसा ही कुछ उदाहरण अफगानिस्तान पहुंचे भारतीय ट्रैवल व्लॉगर कैलाश मीणा के साथ देखने को मिला है. उनका दिल छू लेने वाला किस्सा इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है.

जूस के पैसे लेने से किया मना

अफगानिस्तान पहुंचे कैलाश मीणा अफगानिस्तान में जूस के स्टॉल के सामने आराम से अनार का जूस पी रहे थे. जूस खत्म होते ही उन्होंने दुकानदार को पैसे देने की कोशिश की, हालांकि दुकानदार ने होठों पर हल्की मुस्कान लिए नोटों को वापस कर दिया. जूस वाले ने केवल इतना कहा,'आप हमारे मेहमान हो.'

दुकानदार के पास खड़े एक शख्स ने भी भारतीय से कहा कि इंडिया हमारा मेहमान है. यह छोटी सी घटना देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

अफगानिस्तान की मेहमाननवाजी

अफगानिस्तान में मेहमानवाजी और शिष्टटाचार केवल शब्द नहीं बल्कि इस देश की एक हरी सांस्कृतिक परंपरा है. सदियों से लोगों के बीच यह परंपरा चली आ रही है. इस एक पल में भी साफ झलक गया कि कैसे मुश्किलों से जूझ रहे देश में भी मेहमाननवाजी के लिए दिन कितना बड़ा होता है. कैलाश मीणा भी इस वीडियो में इमोशनल होकर कहते हैं,' ये है असली अफगानिस्तान की मेहमाननवाजी.' वह कई बार दुकानदार को पैसे देने की कोशिश करते हैं, हालांकि वह साफ लेने से मना कर देता है.

इंटरनेट ने बरसाया प्रेम

इंस्टाग्राम पर यह वीडियो पोस्ट होते ही काफी वायरल हो गया. कुछ ही घंटों में इसपर 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज दर्ज किए गए. वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग दुकानदार की दरियादिली की जमकर तारीफ करने लगे. एक यूजर ने लिखा,' 'ऐसा व्यवहार आजकल कहां देखने को मिलता है?' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा,' भाई अफगान सबसे दिलदार लोग होते हैं.' तीसरे यूजर ने इसे असली अफगान संस्कार बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे पल भारत-अफगानिस्तान के बीच दिल के रिश्ते को मजबूत बना देते हैं.