Afghanistan Audio Cassette Viral Video: आज के समय में गाने सुनने के लिए मोबाइल, इंटरनेट और म्यूजिक ऐप्स सबसे आसान जरिया बन चुके हैं. कुछ सेकंड में दुनिया का कोई भी गाना फोन पर सुना जा सकता है. लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब नए गाने सुनने के लिए लोग बाजार से ऑडियो कैसेट खरीदकर लाते थे. घर में टेप रिकॉर्डर चलता था और युवाओं के बीच वॉकमैन रखना एक अलग ही स्टाइल माना जाता था.
अब वही पुरानी ऑडियो कैसेट भारत में लगभग इतिहास बन चुकी है. हालांकि, हाल ही में अफगानिस्तान के एक बाजार से सामने आए वीडियो ने लोगों को उस पुराने दौर की यादों में वापस पहुंचा दिया. वायरल वीडियो में दुकानों पर बड़ी संख्या में ऑडियो कैसेट रखी नजर आ रही हैं, जिन्हें देखकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी इमोशनल हो गए. लोगों की वो यादें एक बार फिर ताजा हो गईं, जब वे वॉकमैन और टेप रिकॉर्डर से गाने सुना करते थे.
सोशल मीडिया पर एक भारतीय ट्रैवल व्लॉगर का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को उसने अफगानिस्तान से शेयर किया है. वीडियो में वह एक ऐसे बाजार में पहुंचता है, जहां दुकानों पर पुराने म्यूजिक कैसेट रखे हुए दिखाई देते हैं. वीडियो में व्लॉगर कहता है कि भारत में जो चीज अब बहुत कम दिखाई देती है, वह यहां आज भी मिल रही है. इसके बाद वह दुकान पर रखे कई सारे कैसेट दिखाता है और बताता है कि एक समय था, जब लोग इन्हीं कैसेट के जरिए अपने पसंदीदा गाने सुना करते थे. व्लॉगर पुराने दिनों को याद करते हुए बताता है कि बचपन में लोग वॉकमैन में कैसेट लगाकर गाने सुना करते थे. उस समय गाने सुनने का अपना अलग ही मजा हुआ करता था.
90 के दशक में ऑडियो कैसेट सिर्फ गाने सुनने का साधन नहीं थी, बल्कि लोगों की यादों का हिस्सा थी. नई फिल्म रिलीज होते ही उसके गानों की कैसेट खरीदने का अलग ही क्रेज होता था. लोग बाजार जाकर अपने पसंदीदा सिंगर या फिल्म की कैसेट खरीदते थे. घर में टेप रिकॉर्डर पर गाने बजते थे और कई लोग अपनी पसंद के गानों की मिक्स कैसेट भी बनवाते थे. उस दौर में Sony जैसे ब्रांड के वॉकमैन युवाओं के बीच काफी पसंद किए जाते थे. लोग सफर के दौरान कानों में ईयरफोन लगाकर अपने पसंदीदा गाने सुना करते थे.
भारत में ऑडियो कैसेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 1980 और 1990 के दशक में हुआ करता था. उस समय फिल्मी गाने, भजन, गजल और क्षेत्रीय भाषा के गाने सुनने के लिए लोग कैसेट खरीदते थे. लेकिन 2000 के बाद संगीत की दुनिया तेजी से बदलने लगी. पहले सीडी और एमपी3 प्लेयर आए, फिर मोबाइल फोन और इंटरनेट ने पूरी तस्वीर बदल दी. धीरे-धीरे टेप रिकॉर्डर और कैसेट की जगह डिजिटल म्यूजिक ने ले ली. आज लोग एक क्लिक पर हजारों गाने सुन सकते हैं, इसलिए ऑडियो कैसेट का इस्तेमाल लगभग खत्म हो गया है. हालांकि, कुछ म्यूजिक कलेक्टर और पुराने दौर के शौकीन लोग आज भी इन्हें संभालकर रखते हैं.
अफगानिस्तान के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर कई लोगों को पुराने समय की याद दिला दी. वीडियो देखने वाले कई यूजर्स ने अपने बचपन के किस्से शेयर किए. एक यूजर ने लिखा कि एक समय था, जब नई फिल्म के गाने आने का इंतजार रहता था और फिर बाजार से उसकी कैसेट खरीदी जाती थी. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि वॉकमैन और कैसेट का दौर आज भी यादगार है. कई लोगों ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन पुराने समय में गाने सुनने का जो एहसास था, वह अलग ही था.
यह वीडियो सिर्फ पुराने कैसेट दिखाने वाला वीडियो नहीं है, बल्कि एक पूरे दौर की याद दिलाने वाला पल बन गया है. एक ऐसा दौर, जब गाने सुनने के लिए इंटरनेट नहीं, बल्कि हाथ में कैसेट और जेब में वॉकमैन हुआ करता था. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं. यही वजह है कि अफगानिस्तान के बाजार का यह छोटा सा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.
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