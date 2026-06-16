सोशल मीडिया पर एक भारतीय ट्रैवल व्लॉगर का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को उसने अफगानिस्तान से शेयर किया है. वीडियो में वह एक ऐसे बाजार में पहुंचता है, जहां दुकानों पर पुराने म्यूजिक कैसेट रखे हुए दिखाई देते हैं. वीडियो में व्लॉगर कहता है कि भारत में जो चीज अब बहुत कम दिखाई देती है, वह यहां आज भी मिल रही है. इसके बाद वह दुकान पर रखे कई सारे कैसेट दिखाता है और बताता है कि एक समय था, जब लोग इन्हीं कैसेट के जरिए अपने पसंदीदा गाने सुना करते थे. व्लॉगर पुराने दिनों को याद करते हुए बताता है कि बचपन में लोग वॉकमैन में कैसेट लगाकर गाने सुना करते थे. उस समय गाने सुनने का अपना अलग ही मजा हुआ करता था.