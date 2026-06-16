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अफगानिस्तान के बाजार में दिखा कुछ ऐसा नजारा, लोगों को याद आया 90s का दौर; देखें भावुक कर देने वाला Video

Afghanistan Audio Cassette Viral Video: कभी भारत में हर घर की पहचान रही ऑडियो कैसेट आज डिजिटल दौर में लगभग गायब हो चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान के एक बाजार में ये पुराने कैसेट बड़ी संख्या में बिकते नजर आए. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों को वॉकमैन, टेप रिकॉर्डर और अपने बचपन के वो पुराने दिन याद आ गए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 16, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:16 PM IST
अफगानिस्तान के बाजार में दिखा कुछ ऐसा नजारा, लोगों को याद आया 90s का दौर; देखें भावुक कर देने वाला Video
Image Credit: Image credit: instagram/@explorewithkrishna94

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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