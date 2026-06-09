/एक किडनी वाला गांव! यहां सिर्फ 1-2 महीने के राशन के लिए किडनी बेच रहे हैं लोग, गांव में हर शख्स के पास बची है...

स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, गांव के कई लोगों ने कुछ हजार डॉलर या जरूरी राशन के बदले अपनी किडनी बेच दी. कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें ऑपरेशन के बदले इतनी रकम मिली, जिससे कुछ महीनों तक घर का खर्च चल गया. लेकिन इसके बाद फिर वही आर्थिक परेशानी सामने आ गई. इसका मतलब यह है कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने अपनी किडनी बेची, वह राहत बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकी. गांव के कई परिवारों में कम से कम एक सदस्य ऐसा है, जिसने अपना गुर्दा बेच दिया है. यही वजह है कि इस इलाके की पहचान अब वन किडनी विलेज के रूप में होने लगी है.