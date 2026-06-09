/एक किडनी वाला गांव! यहां सिर्फ 1-2 महीने के राशन के लिए किडनी बेच रहे हैं लोग, गांव में हर शख्स के पास बची है...

Afghanistan One Kidney Village: जब भी हम गरीबी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में फटे हुए कपड़े, कच्चे मकान या बिना खाने-पीने के सोते बच्चों की तस्वीरें आती हैं. लेकिन इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है, जहां गरीबी ने इंसानों को इस कदर लाचार कर दिया है कि वे जिंदा रहने और अपने परिवार को दो वक्त की रोटी खिलाने के लिए अपने ही शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों को कबाड़ के भाव बेचने पर मजबूर हैं. अफगानिस्तान का एक ऐसा ही गांव इन दिनों पूरी दुनिया में सुर्खियों में है, जिसे दुनिया अब 'वन किडनी विलेज' के नाम से जानने लगी है.
यहां शायद ही कोई ऐसा घर होगा, जहां के किसी सदस्य ने अपनी किडनी न बेची हो. लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस गांव में लोग कोई शौक या ऐशोआराम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ चंद महीनों का राशन खरीदने और कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी तस्करों के हवाले कर देते हैं.
अफगानिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है. कई इलाकों में लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है. हेरात प्रांत के पास बसे इस गांव में रहने वाले परिवारों का कहना है कि काम के अवसर लगभग खत्म हो चुके हैं. खेती भी पहले जैसी नहीं रही और कई लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं. जब घर में खाने के लिए राशन नहीं बचता और बच्चों को भूखा सोना पड़ता है, तब कई परिवार मजबूरी में ऐसे फैसले लेने लगते हैं, जिनकी कल्पना भी करना मुश्किल है.
स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, गांव के कई लोगों ने कुछ हजार डॉलर या जरूरी राशन के बदले अपनी किडनी बेच दी. कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें ऑपरेशन के बदले इतनी रकम मिली, जिससे कुछ महीनों तक घर का खर्च चल गया. लेकिन इसके बाद फिर वही आर्थिक परेशानी सामने आ गई. इसका मतलब यह है कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने अपनी किडनी बेची, वह राहत बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकी. गांव के कई परिवारों में कम से कम एक सदस्य ऐसा है, जिसने अपना गुर्दा बेच दिया है. यही वजह है कि इस इलाके की पहचान अब वन किडनी विलेज के रूप में होने लगी है.
स्थानीय लोगों के अनुसार, पहले यह मामला इक्का-दुक्का लोगों तक सीमित था. लेकिन जैसे-जैसे आर्थिक संकट बढ़ता गया, वैसे-वैसे किडनी बेचने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी. कई लोगों का कहना है कि उन्हें पता था कि इससे भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन परिवार को भूख से बचाने के लिए उन्होंने यह खतरा उठाया. कुछ परिवारों ने बताया कि किडनी बेचने के बाद भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया. उल्टा अब उन्हें स्वास्थ्य संबंधी नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि एक व्यक्ति सामान्य जीवन एक किडनी के सहारे भी जी सकता है. लेकिन जब किसी गरीब व्यक्ति को सही मेडिकल देखभाल, पौष्टिक भोजन और नियमित जांच नहीं मिलती, तब खतरा बढ़ जाता है. डॉक्टरों के मुताबिक, किडनी दान करने या बेचने के बाद शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. लंबे समय में हाई ब्लड प्रेशर, किडनी से जुड़ी बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती हैं. रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि कई युवा ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद ही दोबारा मेहनत-मजदूरी करने लगते हैं, जिससे उनके शरीर पर और अधिक असर पड़ता है.
जानकारी के अनुसार, किडनी बेचने वालों में बड़ी संख्या 20 से 35 साल के युवाओं की है. यह वही उम्र होती है, जब लोग अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाते हैं. लेकिन रोजगार के अवसर कम होने की वजह से कई युवा खुद को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर पाते हैं. कुछ मामलों में महिलाओं द्वारा भी किडनी बेचने की खबरें सामने आई हैं, जिसने स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा दिया है.
इस गांव की कहानी सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है. कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूरी के कारण हो रहे शोषण का मामला भी है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ भूख या कर्ज की वजह से अपना अंग बेचने पर मजबूर हो जाए, तो यह समाज और व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चेतावनी है.
हालांकि, इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चिंता जता चुकी हैं, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. रोजगार की कमी, आर्थिक संकट और सीमित संसाधनों के कारण कई परिवार अब भी मुश्किल परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें दान नहीं, बल्कि काम चाहिए, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन चला सकें.
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