Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /एक किडनी वाला गांव! यहां सिर्फ 1-2 महीने के राशन के लिए किडनी बेच रहे हैं लोग, गांव में हर शख्स के पास बची है...

एक किडनी वाला गांव! यहां सिर्फ 1-2 महीने के राशन के लिए किडनी बेच रहे हैं लोग, गांव में हर शख्स के पास बची है...

Afghanistan One Kidney Village: अफगानिस्तान का एक गांव इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग दो वक्त की रोटी और कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी बेचने को मजबूर हैं. कई परिवारों में एक नहीं, बल्कि कई सदस्य अपनी किडनी बेच चुके हैं.

Published: Jun 09, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:40 AM IST
एक किडनी वाला गांव! यहां सिर्फ 1-2 महीने के राशन के लिए किडनी बेच रहे हैं लोग, गांव में हर शख्स के पास बची है...

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खत्म होने वाला है स्टोक्स का 15 साल का करियर? 4 विकल्प जो तय करेंगे कप्तान का भविष्य
Ben Stokes2 min ago
2
PM Modi5 min ago
3
viral video11 min ago
4
iran us conflict19 min ago
5
Rohit Sharma24 min ago