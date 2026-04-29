ऊंट नहीं, ये है रेगिस्तान का असली किंग! जलती रेत में करता है राज, हैरान कर देगी सर्वाइवल स्किल्स

जब जब रेगिस्तान की बात आती है, तो मन में ऊंट की तस्वीर आ जाती है. ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है. क्योंकि ये मरुस्थल (desert) की भीषण गर्मी, पानी की कमी और रेत में आसानी से कई दिनों तक यात्रा कर सकता है. लेकिन ओरिक्स (Oryx) की बात करें तो ये खुद को रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में ढाल लेता है. अपने शरीर को ही कूलिंग सिस्टम बना लेता है. ये भोजन से ही पानी प्राप्त कर कई दिनों तक बिना पानी के जिंदा सर्वाइव कर सकता है. हकीकत में ये ही है रेगिस्तान का असली सर्वाइवल मास्टर है.

आज हम जिस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं. वो न सिर्फ जलती रेत और 50 डिग्री की गर्मी में जिंदा रहता है, बल्कि रेगिस्तान में राज करता है. ये है अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान (Kalahari Desert) का असली राजा ओरिक्स (Oryx). ओरिक्स अफ्रीका के मिडिल और ईस्ट रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले मृग (Antelope) हैं. ये सामान्य से काफी बड़े और शक्तिशाली होते हैं. इन्हें लंबे, सीधे और भाले जैसे सींगों के कारण जाना जाता है. जिसके कारण इन्हें 'स्पीयर एंटीलोप' भी कहते हैं. ये न सिर्फ रेगिस्तान की सबसे कठिन परिस्थितियों में जिंदा रह सकता है, बल्कि बिना पानी पिए भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है.

ये आमतौर पर साउथ अफ्रीका के कालाहारी और नामीब रेगिस्तान में रहते हैं. इनके लंबे और नुकीले सींग अपनी ओर आकर्षित करते हैं. नर हो या मादा, दोनों के सिर पर शानदार सींग होते हैं जो 120 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं. इस जानवर की खास बात ये है कि ये अपनी जरूरत का पानी भोजन से प्राप्त कर लेता है और 7 से 10 दिन तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है. ओरिक्स ऐसे चीजें खाते हैं जिसमें पर्याप्त पानी की मात्रा होती है. जैसे कंद-मूल, जंगली खरबूजे आदि. इसके खतरनाक सींगों के चलते इसे रेगिस्तान का योद्धा भी कहा जाता है.

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बॉडी में लगा है कूलिंग सिस्टम

ओरिक्स का शरीर ही उसे गर्मी से बचाता है. इसके शरीर में गर्मी से बचने के लिए शानदार क्षमता होती है. जैसे ही दिन में सूरज सिर पर आता है और तापमान बढ़ता है तो ये अपने शरीर का तापमान भी जानबूझकर बढ़ा लेता है जिससे शरीर का टेम्प्रेचर बाहर के टेम्प्रेचर के करीब रहे और पसीना कम आए. इसके बाद जब रात होती है तो बॉडी टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है. इस प्रोसेस से बॉडी ओवरहीट होने से बच जाती है. इसके अलावा ओरिक्स के शरीर में गर्म खून को ठंडा करने के लिए स्पेशल नसें होती हैं. ये ओरिक्स के दिमाग को ठंडा रखने में मदद करती हैं. यही कारण है कि 42 डिग्री की भीषण गर्मी में भी दिमाग सुरक्षित काम करता है.

रेत में छिपने में माहिर

ओरिक्स का पूरा शरीर रेगिस्तान में रहने के लिए ही बना है या रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों के लिए पूरी तरह फिट है. इनके शरीर का रंग भी रेत के रंग से मिलता जुलता रहता है. ये ज्यादातर हल्के भूरे या ग्रे कलर के होते हैं. शरीर का ये रंग इन्हें शिकारियों से छिपने में मदद करता है. इनके कान काफी बड़े और चौड़े होते हैं जो शरीर की गर्मी निकालने में मदद करते हैं. इनके पैर भी काफी लंबे और मजबूत होते हैं जिससे ये रेत पर आसानी से दौड़ लेते हैं.

ग्रुप बनाकर रहते हैं ओरिक्स

ओरिक्स एक सामाजिक प्राणी हैं जो छोटे-छोटे ग्रुप में रहते हैं. ग्रुप का एक लीडर होता है जो सबकी रक्षा करता है. इनके ग्रुप में 10 से 40 ओरिक्स होते हैं. कालाहारी रेगिस्तान की बात करें तो यहां पानी के सोर्स बहुत ही कम हैं, इसलिए ऐसे में सिर्फ ओरिक्स जैसे जानवर ही सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे ही तेंदुए या शेर जैसा शिकारी इन पर हमला करता है तो ये तेजी से दौड़ते हैं और अपने नुकीले सींगों का शिकारी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.