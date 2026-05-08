न कैंची, न ट्रिमर... यह है अफ्रीका का अनोखा ब्यूटी पार्लर! यहां धधकते कोयले से बनता है खास हेयरस्टाइल

African Traditional Haircut Viral Video: आज के मॉर्डन शहरों में हम लेजर कटिंग और महंगे सैलून की बात करते हैं, लेकिन अफ्रीका के कुछ कबीलों में आज भी हजारों साल पुरानी तकनीक जिंदा है. यहां की एक महिला का वीडियो चर्चा में है, जो आग में तपे हुए मिट्टी के खपड़े से बड़े ही सलीके से बाल काट रही है. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
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African Traditional Haircut Viral Video: दुनिया में आपने तरह-तरह के सैलून देखे होंगे. कहीं महंगी मशीनों से हेयरकट होता है, तो कहीं स्टाइलिश कैंची से बालों को नया लुक दिया जाता है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर अफ्रीका के एक छोटे से गांव का ऐसा सैलून वायरल हो रहा है, जहां बाल काटने का तरीका देखकर लोग हैरान रह गए हैं. यहां ना कोई इलेक्ट्रिक ट्रिमर दिखाई देता है और ना ही चमकदार कैंची. इसके बावजूद महिलाएं बड़े आराम से लोगों के बाल काटती नजर आती हैं. यहां बाल काटने का जो तरीका अपनाया जाता है, उसे देखकर आज के सैलून और बड़े-बड़े हेयर स्टाइलिस्ट भी दंग रह जाएंगे. यहां न कैंची का इस्तेमाल होता है और न ही ट्रिमर का. अफ्रीका के इस अनोखे सैलून में बाल काटने के लिए लोग गर्म मिट्टी के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं. आइए अफ्रीका के हैरान करने वाले सैलून के बारे में जानते हैं.
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि गांव की कुछ महिलाएं खुले आसमान के नीचे बैठी हैं और वहीं लोगों के बाल बना रही हैं. आसपास ना कोई बड़ी दुकान है और ना ही मॉडर्न सैलून जैसी चमक-दमक. लेकिन काम ऐसा है कि लोग देखते ही रह जाएं. इसमें महिला पहले बालों को अलग-अलग हिस्सों में बांटती है और फिर गर्म किए गए मिट्टी के टुकड़ों से बालों को धीरे-धीरे ट्रिम करती है. देखने में यह तरीका भले अजीब लगे, लेकिन वहां के लोगों के लिए यह बिल्कुल सामान्य बात है. सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ग्राहक भी पूरे आराम से बैठा रहता है, जैसे यह कोई आम हेयरकट हो. वीडियो देखने वाले कई लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर बिना कैंची के बाल कैसे कट सकते हैं?
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बताया जा रहा है कि अफ्रीका के कुछ इलाकों में आज भी लोग पुराने और ट्रेडिशनल तरीकों को अपनाए हुए हैं. वहां हेयर स्टाइल सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि संस्कृति का हिस्सा माना जाता है. गांव की महिलाएं बचपन से ही यह कला सीखती हैं और बाद में उसी काम को आगे बढ़ाती हैं. यह तरीका सिर्फ बाल काटने तक सीमित नहीं है. वहां अलग-अलग जनजातियों के अपने खास हेयर स्टाइल होते हैं, जिनसे उनकी पहचान जुड़ी होती है. यही वजह है कि लोग आधुनिक सैलून की बजाय ट्रेडिशनल तरीके को ज्यादा महत्व देते हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. कोई इसे अनोखा हुनर बता रहा है, तो कोई यह देखकर डर गया कि कहीं जरा सी गलती में बालों के साथ सिर का भी नुकसान ना हो जाए. एक यूजर ने लिखा कि आज तक कैंची और मशीन से हेयरकट देखा था, लेकिन मिट्टी से बाल काटना पहली बार देखा है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि हुनर किसी मशीन का मोहताज नहीं होता. कुछ लोग इस ट्रेडिशनल तरीके की तारीफ भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अपनी संस्कृति और पुराने हुनर को बचाकर रखना बड़ी बात होती है.
वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने इसे 'नेचुरल सैलून' का नाम दे दिया. कुछ यूजर्स का कहना है कि जहां पूरी दुनिया मॉडर्न मशीनों पर निर्भर हो चुकी है, वहीं ये लोग बिना किसी सुविधा के भी शानदार काम कर रहे हैं. अब यह वीडियो तेजी से अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है. लोग ना सिर्फ इस अनोखे हेयरकट को देखकर हैरान हैं, बल्कि वहां के लोगों के धैर्य और हुनर की भी खूब तारीफ कर रहे हैं.
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