Dance Video: बीच सड़क डांस करने लगा भारतीय दूल्हा, अफ्रीकन दुल्हन ने उतारी सैंडिल और फिर... देखें वायरल वीडियो

African Bride Married an Indian Groom: जीवन में कभी न कभी तो शादी का लड्डू चखना ही पड़ता है तो क्यों न ऐसा लड्डू खाया जाए जिससे डायबिटीज का खतरा न हो. सरल भाषा में कहें तो हमें अपना पार्टनर ऐसा ढूंढ़ना चाहिए जो जिंदगी भर हमारे साथ ऐसे रहे जैसे हम अपनी ही परछाई के साथ हैं. हर कदम पर साथ देने वाला पार्टनर का होना जरूरी है. साथ ही साथ उससे हमारा मैच ऐसा मैच हो कि लोग भी बोलते थक जाए कि वाह क्या जोड़ी है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप जरूर तारीफ कर सकते हैं.

दोनों की मैच हुई ट्यूनिंग

वायरल वीडियो में जोर-शोर के साथ बच रहे ढोल पर दूल्हे को डांस करते हुए देखा जा रहा है. वीडियो में देख सकते हैं दूल्हा अपने मस्त-मलंग होकर डांस कर रहा है. सभी इस नजारे को बहुत एन्जॉय भी कर रहे हैं और फिर दुल्हन अपनी सैंडिल उतारकर साथ देने आती है.

दुल्हन के डांस का जलवा देखते रह गए लोग

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि दूल्हा बिंदास होकर ढोल की आवाज पर नाच रहा है और सामने खड़ी दुल्हन देखती रह जाती है, फिर अचानक उसके सामने आती है और पहले सैंडल को उतार फेंक देती है. इसके बाद जिस तरह से दुल्हन डांस करती है, उसका डांस देख हर कोई हैरान ही रह जाता है. बहुत सुंदर तरीके से दूल्हा और दुल्हन डांस करते हुए नजर आते हैं.

इंस्टाग्राम पर makeup_bysaima नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा- ‘खूबसूरत, आकर्षक अफ़्रीकी दुल्हन ने एक भारतीय दूल्हे से शादी की. अंत तक देखें! इस वीडियो पर यूजर्स के काफी कमेंट देखने को मिले. दोनों जोड़ी की लोग जमकर तारीफ करते दिख रहे हैं.

