भारत में आकर मिली आजादी… अफ्रीकन शख्स हमेशा के लिए बसने आया इंडिया, खोले दिल का राज!

Nigerian Man In India: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाइजीरियाई युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बताया कि वह क्यों कभी वापस वेस्ट (पश्चिमी देशों) नहीं जाएगा. इस युवक का नाम पास्कल ओलालेये है, जो 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ लागोस (नाइजीरिया) छोड़कर भारत आ गया था. इंस्टाग्राम पर उसने 'भारत में रहने के बाद मैं पश्चिम की ओर क्यों नहीं लौटूंगा?' नाम से वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने भारत में रहने के अपने अनुभव और वजहें गिनाईं.

आखिर क्यों भारत में रहकर खुश है पास्कल?

पास्कल का कहना है कि भारत में उसे एक अलग तरह की आज़ादी और सुकून मिला है. यहां उसे भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा और न ही उसे कभी उसके रंग या पहचान के आधार पर जज किया गया. उसने कहा कि भारत में रहकर वह शांति महसूस करता है और बिना किसी डर के जीवन जी रहा है.

कौन-सी 10 वजहें गिनाईं पास्कल ने?

अपने वायरल वीडियो में पास्कल ने भारत में रहने के 10 फायदे बताए-

1. यहां उठते ही चिंता नहीं होती, सुकून मिलता है.

2. रंग के आधार पर खतरे जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता.

3. जीवन आसान है, कोई नकली दिखावा नहीं.

4. मर्दानगी दिखाने पर toxic नहीं कहा जाता.

5. लोग सीधे होते हैं, लेकिन झूठा अच्छा बनने का दिखावा नहीं करते.

6. हर समय याद नहीं दिलाया जाता कि वह ब्लैक है.

7. रात को सड़कों पर चलना सुरक्षित लगता है.

8. किराया सस्ता है, खाना नैचुरल है, ज़िंदगी कम तनावपूर्ण है.

9. असली आजादी का एहसास होता है, सिर्फ कागजों पर नहीं.

10. सबसे बड़ी बात, यहां उसे उसके व्यक्तित्व के लिए सम्मान मिलता है, न कि सिर्फ उसके लुक्स के लिए.

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

यह वीडियो दो मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. एक यूजर ने लिखा, “हम रंग पर भेदभाव नहीं करते, आप यहां स्वागतयोग्य हैं.” एक और ने कहा, “तुम्हें देखकर मुझे अपना देश और भी याद आ रहा है, खासकर यहां का खाना और त्योहार.” वहीं कुछ लोगों ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि दिल्ली और पुणे में नाइजीरियाई दोस्तों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. लेकिन ज्यादातर लोगों ने पास्कल के विचारों की सराहना की.

क्या वेस्ट में मिला था भेदभाव?

पास्कल का कहना है कि भारत में कभी किसी ने उसे यह नहीं कहा कि अपने देश लौट जाओ. लेकिन पश्चिमी देशों में उसे कई बार इस तरह की बातें सुननी पड़ी थीं. यही वजह है कि वह भारत को ज्यादा सुरक्षित और सम्मानजनक मानता है. भारत सिर्फ अपनी संस्कृति और त्योहारों के लिए ही नहीं बल्कि आदर और अपनापन देने के लिए भी जाना जाता है. पास्कल की नजर में भारत वह जगह है जहां इंसान को उसकी असली पहचान और आत्मसम्मान मिलता है.