अफ्रीकी टूरिस्ट रिक्शेवाले से करने लगा मोलभाव, बारगेनिंग में भारतीयों को भी छोड़ा पीछे! वीडियो देखें

African Tourist in India: सोशल मीडिया पर एक अफ्रीकी व्यक्ति का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो दिल्ली के रिक्शे वाले से इंडियन स्टाइल में बारगेनिंग करता नजर आ रहा है. रिक्शा वाला 150 रुपये पर अटका रहा और ये टूरिस्ट 100 से आगे नहीं बढ़ रहा था. वीडियो में देखें आगे क्या हुआ?

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 24, 2026, 05:06 PM IST
African Tourist in India: यूं तो विदेशी टूरिस्ट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार एक अफ्रीकी टूरिस्ट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक रिक्शे वाले से मोलभाव करता नजर आ रहा है. ये व्यक्ति की बारगेनिंग स्किल ने भारतीय महिलाओं को भी पीछे छोड़ दिया. रिक्शावाला 150 पर अटका रहा और ये व्यक्ति 100 रुपये से ज्यादा देने के मूड में नहीं था. चलिए जानते हैं कैसे बनी बात और फिर वीडियो में आगे क्या हुआ.

कैसे बनी बात?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक अफ्रीकी व्यक्ति रिक्शे वाले से बारगेनिंग कर रहा है. ये बारगेनिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अधिकतर भारतीय महिलाएं बुद्ध के बाजार दुकानदार से मोलभाव करती मिल जाती हैं. रिक्शे वाला 150 रुपये बताते हुए कहता है, "मैं अमीर नहीं हूं गरीब हूं." इसके बाद वो टूरिस्ट भी रिक्शेवाले को यही बात चिपका देता है कि मैं भी अमीर नहीं हूं मैं भी गरीब हूं. इसके बाद वो टूरिस्ट वहां से जाने लगता है और उसके पीछे अपना रिक्शा लेकर आता है और उसका हाथ पकड़कर अपने रिक्शे में बैठने के लिए कहता है. इस दौरान भी दोनों अपना अपना प्राइज बोलते रहते हैं और आखिरकार रिक्शावाला अपने रिक्शे में बिठाने में कामयाब हो जाता है. 

किस देश से आए हो?
जब अफ्रीकी व्यक्ति रिक्शे में बैठकर यात्रा करता है तो इस दौरान वो रिक्शे वाले से बातचीत करने लगता है. इंडियन रिक्शेवाले भैया और एक अफ्रीकी टूरिस्ट के बीच ये पूरी बातचीत अंग्रेजी में हो रही थी. इस दौरान रिक्शावाला पूछता है कि आप किस देश से आए हो तो टूरिस्ट खुद को केन्या का बनाता है जो पूर्वी अफ्रीका का एक प्रमुख देश है. इस वीडियो के ऊपर लिखा है 'ये इंडिया है'.
यह भी पढ़ें: विदेशी टूरिस्ट को मिला फ्री नाश्ता, वीडियो बनाकर की तारीफ, बोला- और ऐसा किसी देश में...

A post shared by Vin Soul (@vinsoul_clips)

क्या बोली जनता?
इस अफ्रीकी टूरिस्ट का वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @vinsoul_clips अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 26 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई उसको सपोर्ट करो, 150 रुपये कम हैं, क्योंकि वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत कर रहा है." कई यूजर्स ने रिक्शेवाले की इंग्लिश को लेकर कमेंट किया और कहा कि हमें भी इंग्लिश सिखा दो. भारतीय लोगों की तरह बारगेनिंग करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं ये वायरल वीडियो.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

