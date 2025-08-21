दर्द में खुशी क्यों ढूंढते हैं ये जनजाति के लोग? आखिर क्या है इसके पीछे की अनोखी परंपरा का सच

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कई अनोखी और अद्भुत जनजातियां रहती हैं. इनमें से कुछ जनजातियों आम लोगों से जुड़ चुकी हैं, तो कुछ आज भी अलग-थलग हैं. ऐसे में इन जनजातियों की परंपराएं और रीति-रिवाज आम लोगों से काफी अलग हैं. लेकिन कुछ परंपराएं इतनी खतरनाक हैं कि उनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे.

अफ्रीका की कई जनजातियों में एक अनोखी परंपरा देखने को मिलती है, जहां लोग अपने शरीर पर खुद ही कट लगाते हैं और इसे खुशी का मौका मानते हैं. सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उनके लिए यह दर्द नहीं, बल्कि गर्व और पहचान की निशानी है. ये कट सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि साहस, परंपरा और सामाजिक दर्जे को दिखाने का तरीका हैं. कई बार इन्हें खास अवसरों पर किया जाता है, जैसे वयस्क होने की रस्म या बहादुरी दिखाने के लिए इस परंपरा के पीछे छिपा है एक गहरा सांस्कृतिक कहानी छुपी है, जिसे ‘स्कारिफिकेशन’ कहा जाता है.

पहचान और बदलाव की भाषा

स्कारिफिकेशन सिर्फ सजावट के लिए नहीं होता. यह किसी व्यक्ति की पहचान और जीवन के एक नए चरण में प्रवेश का प्रतीक है. कई जनजातियों में लड़कियों के लिए शादी से पहले यह प्रक्रिया जरूरी होती है, जिससे उनका स्त्रीत्व में प्रवेश दर्शाया जाता है. कट के पैटर्न केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उर्वरता, सुरक्षा और आध्यात्मिक विश्वासों का प्रतीक होते हैं.

दर्द भरी परंपरा

इस प्रक्रिया में तेज चाकू, कांच के टुकड़े या धातु की धारदार चीजों से त्वचा पर डिजाइन बनाए जाते हैं. घाव हफ्तों या महीनों में भरते हैं और उभरे हुए स्थायी निशान छोड़ते हैं. कई लोग मानते हैं कि ये निशान बुरी आत्माओं या मौत को दूर रखते हैं. कुछ लोग इसे गर्व और बहादुरी का प्रतीक मानते हैं. समारोह में परिवार और पूरा समुदाय शामिल होता है, जिससे यह एक सामाजिक उत्सव बन जाता है.

बदलते समय में परंपरा की नई चुनौती

आज के दौर में युवा पीढ़ी इसे अलग नजरिए से देख रही है. कई लोग मानते हैं कि यह केवल दर्द देती है और आधुनिक समाज में इसकी कोई जरूरत नहीं है. वहीं, बुजुर्ग इसे अपनी विरासत और पहचान का हिस्सा मानते हैं. फिर भी, कई लोग गर्व से इन निशानों को दिखाते हैं, जैसे ये उनकी जीवन कहानी का एक स्थायी अध्याय हों.