शेर का भी पेट चीर देता है ये 'जंगली योद्धा'! तलवार जैसे दांतों से शिकारी का कर देता है काम तमाम, जानें वॉर्थोग की ताकत का राज

African Warthog vs Lion: जंगल की दुनिया में शेर को सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है. उसका नाम सुनते ही बड़े-बड़े जानवर रास्ता बदल लेते हैं. लेकिन अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा जीव भी रहता है, जिससे कई बार शेर भी भिड़ने से पहले सोचता है. पहली नजर में यह जानवर आपको साधारण जंगली सूअर जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी ताकत और बचाव का तरीका इसे बेहद अलग बनाता है. हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी वॉर्थॉग की. यह जंगली सूअर जैसा दिखने वाला जानवर अपने बड़े चेहरे, अजीब बनावट और बाहर निकले तेज दांतों के कारण दूर से ही पहचान में आ जाता है. इसके नुकीले दांत इसकी सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं.

चेहरे पर उभरी गांठें और तलवार जैसे दांत

वॉर्थॉग का शरीर बाकी सूअरों जैसा नहीं दिखता. इसके चेहरे पर उभरी हुई मोटी गांठें होती हैं, जिनकी वजह से इसका चेहरा काफी अलग नजर आता है. लेकिन इसकी असली पहचान उसके लंबे और बेहद तेज दांत हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसके निचले दांत बेहद धारदार होते हैं और खतरे के समय यही हथियार बन जाते हैं. कुछ वॉर्थॉग के ऊपरी दांत काफी बड़े आकार तक बढ़ जाते हैं.

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जब जान पर बनती है, तो बदल जाता है अंदाज

आमतौर पर यह जानवर लड़ाई से दूर रहने की कोशिश करता है. यह घास और दूसरी वनस्पतियां खाकर जीवन बिताता है. यह पूरी तरह से शाकाहारी होता है. लेकिन जैसे ही इसे खतरा महसूस होता है, इसका व्यवहार अचानक बदल जाता है. खतरे के समय यह तेज रफ्तार से भाग सकता है. बताया जाता है कि इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा पहुंच सकती है. अगर रास्ता न मिले या यह घिर जाए, तब यह अपने नुकीले दांतों से सीधा हमला कर देता है.

शिकार बनने से पहले देता है जोरदार जवाब

अफ्रीका में शेर, लकड़बग्घा और दूसरे शिकारी अक्सर वॉर्थॉग का शिकार करते हैं. लेकिन कई बार यह मुकाबला आसान नहीं होता. जंगल से जुड़े कई वीडियो और चर्चाओं में लोगों ने देखा है कि वॉर्थॉग अपने दांतों से हमलावर जानवरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है. इंटरनेट पर भी कई लोगों ने माना है कि उसके छिपे हुए धारदार दांत बड़े शिकारियों के लिए भी खतरा बन सकते हैं. हालांकि यह दावा कि वह नियमित रूप से शेरों का पेट फाड़ देता है, हर मामले में साबित नहीं माना जाता. लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि घायल वॉर्थॉग बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

भागने का तरीका भी है अनोखा

इस जानवर की एक और आदत लोगों को हैरान करती है. जब यह अपने बिल में घुसता है, तो सीधे नहीं बल्कि उल्टा घुसता है. ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई शिकारी पीछे से आए, तो यह अपने नुकीले दांत सामने रखकर हमला कर सके. यानी यह जानवर हर समय अपनी सुरक्षा का तरीका तैयार रखता है.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- ये तो असली पुम्बा निकला

इस जानवर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होते रहते हैं. कई लोग इसे फिल्मी किरदार 'पुम्बा' से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल जिंदगी का वॉर्थॉग उतना मजाकिया नहीं है. एक यूजर ने लिखा कि दिखने में भोला लगता है, लेकिन सामने आ जाए तो हालत खराब हो जाएगी. जंगल की दुनिया में हर जानवर की अपनी ताकत होती है. और अफ्रीका का यह वॉर्थॉग साबित करता है कि कई बार सबसे खतरनाक दिखने वाला नहीं, बल्कि सबसे तैयार रहने वाला जीव ज्यादा मजबूत होता है.

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