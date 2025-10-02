बेवफा निकला 'चीटर' पति! 9 साल से पत्नी को दे रहा था धोखा, आया हार्ट अटैक तो बीवी-बच्चे ही आए काम

Malaysian Husband Affair: यह कहानी मलेशिया की है, जहां एक महिला का जीवन पूरी तरह बदल गया. उसके पति की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें स्ट्रोक और दिल की जटिलताओं के कारण ट्रीटमेंट सेंटर ले जाना पड़ा. पत्नी का कहना है कि यह सब उस समय हुआ जब पति का 9 साल पुराना अफेयर उजागर हुआ. पत्नी ने बताया कि उसके धैर्य और वफादारी की परीक्षा लगभग एक दशक तक चली. उसने कहा, “9 साल तक धोखा सहना बहुत लंबा समय है.” उसने अपने दर्द को शब्दों में बयां किया कि कैसे उसकी कुर्बानियों को नजरअंदाज किया गया और पति किसी और के साथ विलासिता में जी रहा था.

क्या सिर्फ धोखा ही दिया या और भी कुछ छिपा था?

पत्नी ने खुलासा किया कि यह धोखा साधारण नहीं था. उसके पति ने सिर्फ अफेयर नहीं किया, बल्कि अपनी प्रेमिका के लिए एक घर, कार और महंगे तोहफे तक खरीदे थे. यह जानकर पत्नी का धैर्य टूट गया और उसने खुद उस महिला से सामना करने का फैसला किया. पत्नी जब प्रेमिका के घर पहुंची तो स्थिति बेहद भावुक हो गई. प्रेमिका रो पड़ी और शर्म से अपना चेहरा छिपाने लगी. वह पत्नी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकी. इस पल ने पत्नी को और भी मजबूत बना दिया कि अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है.

पत्नी को हिम्मत कहां से मिली?

पीछे मुड़कर देखने पर पत्नी ने कहा कि उसे अपनी आस्था और विश्वास से हिम्मत मिली. उसका मानना है कि कोई भी धोखा बिना अंजाम के नहीं रहता. 9 साल का दर्द सहने के बाद जब पति सब कुछ खो बैठा, तो वही पत्नी और बच्चे उसके पास रह गए, जिनके साथ उसने सबसे ज्यादा अन्याय किया था.

क्या यही है किस्मत का सबसे बड़ा सबक?

इस घटना ने साबित किया कि जीवन में किया गया हर कर्म एक दिन लौटकर आता है. जिसने 9 साल तक बेवफाई की, अंत में वही शख्स अब अपने परिवार पर निर्भर हो गया. पत्नी और बच्चे, जिन्हें उसने सबसे ज्यादा चोट पहुँचाई, अब उसके सहारे और देखभाल का आखिरी सहारा हैं. यह कहानी सिर्फ धोखे और दर्द की नहीं, बल्कि न्याय और किस्मत के खेल की भी है. पत्नी ने सालों तक चुपचाप सहा, लेकिन आखिरकार हालात ने उसे सच्चाई का सामना कराया. और पति के लिए, यही था उसके कर्मों का असली अंजाम.

