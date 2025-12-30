मौत के बाद फिर... महीने भर में दूसरी बार 'मरकर जिंदा' हुआ ये रहस्यमयी जीव, वैज्ञानिकों के उड़ गए होश

Advertisement
पेरू मरीन इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि मृत पाया गया जीव मेगाचस्मा पेलाजियस, यानी मेगामाउथ शार्क ही है. इसकी लंबाई करीब 14 फीट 8 इंच थी. यह प्रजाति इतनी दुर्लभ है कि दुनिया भर में अब तक इसे 300 से भी कम बार देखा जा चुका है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 30, 2025, 03:47 PM IST
समंदर की गहराइयों को आज भी धरती का सबसे रहस्यमयी हिस्सा माना जाता है. यहां ऐसे-ऐसे जीव रहते हैं, जिनके बारे में इंसान सिर्फ किताबों और रिसर्च पेपर्स में पढ़ता है. इन्हीं में से एक मेगामाउथ शार्क है, जिसे दुनिया की सबसे दुर्लभ शार्क प्रजातियों में गिना जाता है. अब सोचिए, अगर ऐसा जीव अचानक समंदर से बाहर आकर तट पर मृत हालत में मिल जाए, वो भी महीने भर में दूसरी बार. 

दरअसल, पेरू के उत्तरी तट पर कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां इस विशालकाय और रहस्यमयी शार्क का शव मिलने से वैज्ञानिकों के बीच हड़कंप मच गया. सवाल यह है कि आखिर ये गहरे समुद्र में रहने वाला जीव बार-बार तट तक क्यों आ रहा है? क्या ये जलवायु परिवर्तन का संकेत है या समंदर के भीतर कुछ बड़ा बदल रहा है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दुर्लभ घटना की पूरी कहानी, वैज्ञानिकों की चिंता और इसके पीछे छिपे संभावित कारण.

दुर्लभ मेगामाउथ शार्क की रहस्यमयी मौजूदगी

समंदर की अतल गहराइयों में रहने वाली मेगामाउथ शार्क का इंसानों के सामने आना बेहद दुर्लभ माना जाता है. लेकिन हाल ही में पेरू के उत्तरी तट पर इस रहस्यमयी जीव का शव मिलने से वैज्ञानिक हैरान रह गए. चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही महीने के भीतर यह दूसरी बार है, जब इसी इलाके में इस प्रजाति की शार्क तट पर मृत पाई गई. यह शार्क पियाउरा क्षेत्र के यासिला कस्बे और प्लाया गैवियोटास के बीच रेतीले तट पर मिली. समुद्री विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाएं सामान्य नहीं हैं और इसके पीछे गहरे समुद्री पर्यावरण में हो रहे बदलाव छिपे हो सकते हैं.

14 फीट लंबा विशालकाय जीव

पेरू मरीन इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि मृत पाया गया जीव मेगाचस्मा पेलाजियस, यानी मेगामाउथ शार्क ही है. इसकी लंबाई करीब 14 फीट 8 इंच थी. यह प्रजाति इतनी दुर्लभ है कि दुनिया भर में अब तक इसे 300 से भी कम बार देखा गया है. शार्क जिस इलाके में मिली, वहां पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि आसपास ऊंची चट्टानें और संकरी बीचेस हैं. जब वैज्ञानिक मौके पर पहुंचे, तब तक शव काफी हद तक सड़ चुका था, जिससे जैविक नमूने जुटाना मुश्किल हो गया. इसके बावजूद, विशेषज्ञों ने आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए तकनीकी रिपोर्ट तैयार की है.

पिछली घटना और बढ़ती चिंता

इस घटना ने इसलिए भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे ठीक एक महीने पहले नवंबर 2025 में इसी क्षेत्र में एक और मेगामाउथ शार्क तट पर मिली थी. उस समय स्थानीय मछुआरों ने इसकी दुर्लभता को नजरअंदाज करते हुए इसका मांस निकाल लिया और पारंपरिक व्यंजन सुदादो और सेविचे बनाए थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों का बार-बार तट पर आना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है. फिलहाल मरीन इंस्टीट्यूट यह जांच कर रहा है कि कहीं जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते तापमान या मानवीय गतिविधियों का असर इन रहस्यमयी जीवों पर तो नहीं पड़ रहा.

 

